Bliža se edinstvena dobrodelna tekma: kakšen bo režim v okolici Stožic?

Vsi imetniki vstopnic za tekmo imajo tri ure pred tekmo in tri ure po njej omogočen brezplačen prevoz z avtobusi LPP. Vsi imetniki vstopnic bodo imeli po zagotovilu Slovenskih železnic tudi brezplačen prevoz z vlakom na tekmo in z nje.

Kot je znano, bo dobrodelno tekmo od 20. ure prenašala tudi naša televizija, Čeferin pa je včeraj razkril, da bo po zadnjih podatkih v Sloveniji tekmo mogoče spremljati še v najmanj 28 drugih državah.

Povedal je tudi, da je bilo vse vstopnice treba kupiti, med njimi ni bilo takšnih, ki bi jih lahko zastonj razdali povabljenim posameznikom. Tudi Čeferin je sam kupil 10 kart, po njegovih informacijah pa sta karte kupila tudi predsednik vlade Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon. "Prav je, da so karto kupili vsi. Tu se ne moremo pogovarjati, da bi nekdo nekomu uredil karto oz. da bi bil povabljen. Nihče ni niti spraševal po zastonj karti, kar je odlično."

Na tekmi bodo nastopili tudi nogometaši svetovnega formata. "To so fantje, ki so izjemno dobrodelni, če gre za dobro stvar, so vedno pripravljeni pomagati. Seveda odločitve Uefe nanje neposredno ne vplivajo, sem pa v teh letih z njimi stkal oseben prijateljski odnos, zato so se še raje odzvali," je še dejal.

Donacije po njegovih besedah prihajajo vsakodnevno, tako iz Slovenije kot tujine, solidarnost pa da ni zajela le navadnih ljudi, temveč tudi korporacijsko področje. Predsednik Uefe verjame, da bodo vsi veseli, ko bodo naposled razglasili, koliko je zbranih sredstev. Ob tem pa bodo pazili, da bodo donatorska sredstva tudi resnično romala v roke tistih, ki denar resnično potrebujejo. "Vsak od organizatorjev in soorganizatorjev bo v komisijo imenoval eno osebo, ki bo spremljala, kam gre vsak zbrani evro. Tu ne bomo ničesar prepuščali naključju. Privoščiti si ne smemo niti najmanjše nepravilnosti," je bil jasen.

Za žrtve poplav lahko donirate tudi s poslanim SMS-sporočilom POMAGAM5 na 1919.