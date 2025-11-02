Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Bliža se hladna fronta, ki prinaša nevihte, nalive in okrepljen veter

Ljubljana, 02. 11. 2025 10.46 | Posodobljeno pred 24 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Rok Nosan , U.Z.
Komentarji
3

Po več dneh nenavadno toplega vremena bo v noči na ponedeljek Slovenijo prešla hladna fronta. Prinesla bo precej intenzivne padavine, nevihte in okrepljen veter. Najbolj bo pihalo po nižinah Štajerske in Prekmurja ter pod Karavankami, kjer ni izključen vetrolom. Arso je za ta del Slovenije izdal oranžno opozorilo. Na območju Julijskih Alp se bo meja sneženja spustila do približno 1300 metrov nadmorske višine. Jutri zjutraj se bo vreme umirilo. Sledil bo teden hladnih juter in vse trdovratnejše megle po nižinah.

Pred prihodom hladne fronte bo danes na vzhodu Slovenije še vztrajalo večinoma sončno in za začetek novembra zelo toplo vreme s popoldanskimi temperaturami od 20 do 22 stopinj Celzija. Povsem drugače bo v zahodni in osrednji Sloveniji, kjer se bodo padavine čez dan stopnjevale. Največ dežja bo v Posočju, kjer bodo popoldne možni tudi nalivi.

Pozno zvečer bo severozahod Slovenije dosegla hladna fronta. Takrat se bodo padavine še okrepile in se ponoči postopno razširile nad vso državo.

Nevihta v Ljubljani
Nevihta v Ljubljani FOTO: Luka Kotnik

Hladna fronta bo Slovenijo prehajala med 23. in 4. uro

Ker se bo topla zračna masa srečala z občutno hladnejšim zrakom, bo dogajanje kar pestro. Nastale bodo krajevne nevihte z nalivi, prehod fronte pa bo predvsem na severu spremljal tudi okrepljen veter s sunki, ki lahko presežejo 70 kilometrov na uro. Najbolj bo pihalo po nižinah Štajerske in Prekmurja ter pod Karavankami, kjer ni izključen vetrolom. 

Za ta del Slovenije je Agencija RS za okolje (Arso) izdala oranžno opozorilo.

Opozorilo Arsa zaradi vetra
Opozorilo Arsa zaradi vetra FOTO: Arso

Meja sneženja se bo spustila

Gore bo obiskala zima. Meja sneženja se bo najbolj spustila na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank, kjer lahko ob močnejših padavinah sneg pobeli lege nad okoli 1300 metrov nadmorske višine. Drugod bo snežilo nekoliko višje. V visokogorju lahko zapade od 10 do 30 centimetrov snega.

Možna razlivanja hudournikov, morje lahko poplavi

Po napovedih Arsa bodo sprva narasle reke v zahodni polovici, nato pa s prehodom padavin še v osrednji in vzhodni polovici. Manjši hudourniki lahko hitreje narastejo in se začnejo razlivati, prav tako lahko pride do zastajanja padavinske vode. Večje reke na jugu in na jugovzhodu bodo postopoma naraščale še v torek.

Gladina morja ob slovenski obali bo jutri okoli 8. ure povišana in se lahko razlije na najbolj izpostavljenih delih obale.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po prehodu fronte sledi mirnejši teden

Fronta se bo hitro pomikala proti jugovzhodu, zato se bo že jutri zjutraj od zahoda začelo jasniti. Sledil bo teden mirnega jesenskega vremena. V višjih legah in na Primorskem bo veliko sonca, pihala bo šibka burja. Po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije pa bo zaradi temperaturnega obrata vse več megle in nizke oblačnosti, ki lahko v drugi polovici tedna vztraja tudi večji del dneva.

Jutra bodo hladna, temperature se bodo spuščale v bližino ledišča. Najvišje dnevne temperature bodo v krajih s soncem okoli 15, na Primorskem do 20 stopinj Celzija, v krajih s trdovratno meglo pa bo le okoli 10 stopinj Celzija.

vreme hladna fronta vremenska napoved arso oranžno opozorilo
Naslednji članek

Neuradno: padec po udarcu s pestjo v lice, bokser ni bil uporabljen

SORODNI ČLANKI

Prehod hladne fronte bo buren: nevihte, v gorah sneg

Topel začetek novembra, a prihaja hladna fronta

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lujzek Biber
02. 11. 2025 11.14
+0
Smo zašponal. Mašine laufajo. Po planu.
ODGOVORI
1 1
Teleport
02. 11. 2025 11.19
Pridni ste, da delate se v nedeljo
ODGOVORI
0 0
Pat kabala
02. 11. 2025 11.06
+2
Willcomen pa to v Veliki Britaniji. Religianti miru
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330