Bliža se hladna fronta, ki prinaša nevihte, nalive in okrepljen veter

Pred prihodom hladne fronte bo danes na vzhodu Slovenije še vztrajalo večinoma sončno in za začetek novembra zelo toplo vreme s popoldanskimi temperaturami od 20 do 22 stopinj Celzija. Povsem drugače bo v zahodni in osrednji Sloveniji, kjer se bodo padavine čez dan stopnjevale. Največ dežja bo v Posočju, kjer bodo popoldne možni tudi nalivi.
Pozno zvečer bo severozahod Slovenije dosegla hladna fronta. Takrat se bodo padavine še okrepile in se ponoči postopno razširile nad vso državo.
Hladna fronta bo Slovenijo prehajala med 23. in 4. uro
Ker se bo topla zračna masa srečala z občutno hladnejšim zrakom, bo dogajanje kar pestro. Nastale bodo krajevne nevihte z nalivi, prehod fronte pa bo predvsem na severu spremljal tudi okrepljen veter s sunki, ki lahko presežejo 70 kilometrov na uro. Najbolj bo pihalo po nižinah Štajerske in Prekmurja ter pod Karavankami, kjer ni izključen vetrolom.
Za ta del Slovenije je Agencija RS za okolje (Arso) izdala oranžno opozorilo.
Meja sneženja se bo spustila
Gore bo obiskala zima. Meja sneženja se bo najbolj spustila na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank, kjer lahko ob močnejših padavinah sneg pobeli lege nad okoli 1300 metrov nadmorske višine. Drugod bo snežilo nekoliko višje. V visokogorju lahko zapade od 10 do 30 centimetrov snega.
Možna razlivanja hudournikov, morje lahko poplavi
Po napovedih Arsa bodo sprva narasle reke v zahodni polovici, nato pa s prehodom padavin še v osrednji in vzhodni polovici. Manjši hudourniki lahko hitreje narastejo in se začnejo razlivati, prav tako lahko pride do zastajanja padavinske vode. Večje reke na jugu in na jugovzhodu bodo postopoma naraščale še v torek.
Gladina morja ob slovenski obali bo jutri okoli 8. ure povišana in se lahko razlije na najbolj izpostavljenih delih obale.
Po prehodu fronte sledi mirnejši teden
Fronta se bo hitro pomikala proti jugovzhodu, zato se bo že jutri zjutraj od zahoda začelo jasniti. Sledil bo teden mirnega jesenskega vremena. V višjih legah in na Primorskem bo veliko sonca, pihala bo šibka burja. Po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije pa bo zaradi temperaturnega obrata vse več megle in nizke oblačnosti, ki lahko v drugi polovici tedna vztraja tudi večji del dneva.
Jutra bodo hladna, temperature se bodo spuščale v bližino ledišča. Najvišje dnevne temperature bodo v krajih s soncem okoli 15, na Primorskem do 20 stopinj Celzija, v krajih s trdovratno meglo pa bo le okoli 10 stopinj Celzija.
