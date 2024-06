Bliža se izplačilo letnega dodatka: od 150 do 460 evrov

Letni dodatek se skladno z določbami zakona določi v dveh različnih višinah. Višji znesek prejmejo uživalci pokojnin, katerih pokojnina z upoštevanjem dela vdovske pokojnine oziroma z upoštevanjem družinske pokojnine po drugem roditelju je v mesecu izplačila letnega dodatka enaka ali nižja od zneska 55,63 odstotka najnižje pokojninske osnove, pojasnjujejo na pristojnem ministrstvu.

Nižji znesek prejmejo uživalci pokojnin, katerih pokojnina z upoštevanjem dela vdovske pokojnine oziroma z upoštevanjem družinske pokojnine po drugem roditelju v mesecu izplačila letnega dodatka presega znesek 55,63 odstotka najnižje pokojninske osnove ter uživalci delnih pokojnin in pokojnin iz 116. člena ZPIZ-2.

Letni dodatek za upokojence se, ne glede na zgoraj navedeno ureditev ZPIZ-2 skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025, izplačuje v petih (pokojnine) oziroma treh (nadomestila iz invalidskega zavarovanja) razredih. Z razdelitvijo na več razredov se v večji meri upošteva solidarnostna nota in socialni položaj prejemnikov pokojnin, pri čemer pa je razkorak med posameznimi razredi manjši, kot bi bil v primeru, da bi se letni dodatek izplačal v skladu s sistemskim ZPIZ-2, ki predvideva dve višini letnega dodatka, še dodajajo.

"Naša dolžnost je pomagati socialno najbolj ogroženim. Zavedamo se, da bo marsikateri upokojenec regres uporabil za plačilo položnic in osnovnih življenjskih stroškov. Zato je ključno, da je regres progresivno razdeljen, da tisti z nižjimi pokojninami prejmejo višji regres, medtem ko tisti z višjimi pokojninami prejmejo nižji regres. To pomaga zmanjšati socialne razlike med upokojenci in zagotavlja večjo pravičnost," je ob tem dejal minister Luka Mesec.

In kakšni so zneski?

- upokojenke in upokojenci z višino pokojnine do 650,00 evrov bodo prejeli 460 evrov letnega dodatka,

- upokojenke in upokojenci z višino pokojnine od 650,01 evra do 780 evrov bodo prejeli 320 evrov letnega dodatka,

- upokojenke in upokojenci z višino pokojnine od 780,01 evra do 920 evrov bodo prejeli 260 evrov letnega dodatka,

- upokojenke in upokojenci z višino pokojnine od 920,01 evra do 1.110 evrov bodo prejeli 210 evrov letnega dodatka,

- upokojenke in upokojenci z višino pokojnine od 1.110,01 evra bodo prejeli 150 evrov letnega dodatka.

- prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja, ki prejemajo nadomestilo do višine 920 evrov, bodo prejeli 260 evrov letnega dodatka,

- prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja, ki prejemajo nadomestilo od višine 920,01 evra do 1.110 evrov, bodo prejeli 210 evrov letnega dodatka,

- prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja, ki prejemajo nadomestilo od višine 1.110,01 evra, bodo prejeli 150 evrov letnega dodatka.