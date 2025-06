Bliža se izrazit vročinski val: živo srebro do 37 stopinj Celzija

Tako lahko od ponedeljka pa vsaj do petka pričakujemo dokaj izrazit vročinski val povsod po Sloveniji. Vročina se bo iz dneva v dan nekoliko stopnjevala, tudi na račun vse višjih jutranjih temperatur. Po izračunih več meteoroloških modelov lahko med 23. in 27. junijem po nižinah pričakujemo popoldanske temperature med 32 in 37 C, srednje dnevne temperature pa bodo predvidoma kar okoli 8 C nad povprečjem, napoveduje Arso.