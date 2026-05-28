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Bliža se največji rekreativni kolesarski dogodek v Sloveniji

Ljubljana, 28. 05. 2026 00.15 pred 28 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
pr članek

To soboto se bo na Ptuju ponovno zgodil največji rekreativni kolesarski dogodek v Sloveniji Poli maraton, ki se ga vsako leto udeleži okoli 5000 kolesarjev. Že 24. leto zapored bodo rekreativni kolesarji, družine in podjetja prekolesarili eno od razdalj; tudi letos lahko izbirajo med Maxi Poli maratonom (52 km) in Mini Poli maratonom (23 km), najmlajši kolesarji pa se bodo lahko v spremstvu staršev na kolesih, poganjalčkih ali skirojih podali na Poli snack (2 km), kjer so dobrodošli tudi starši z vozički.

Perutnina Ptuj želi z dogodki, kot je Poli maraton, spodbuditi aktivni življenjski slog, s tem namenom podjetje tudi že več kot 30 let podpira ptujsko kolesarstvo. Poli maraton je sicer v vseh letih prekolesarilo že okoli 90 tisoč rekreativnih kolesarjev iz Slovenije in tujine.

Poli maraton kot odlična priložnost za team building

Dogodek vse bolj presega okvire športno-rekreativnega dogodka in postaja tudi pomembna platforma za druženje podjetij in njihovih zaposlenih. Vedno več organizacij namreč prepoznava Poli maraton kot priložnost za neformalno povezovanje ekip, krepitev odnosov in skupno preživljanje aktivnega prostega časa.

Veseli nas, da so številna podjetja prepoznala Poli maraton kot odlično platformo za druženje in povezovanje zaposlenih izven delovnega časa. Verjamemo, da so prav neformalna druženja tista, ki krepijo odnose, ustvarjajo pozitivno energijo in prispevajo k boljšemu počutju zaposlenih, poudarja Karmen Pangos, poslovna direktorica podjetja Perutnina Ptuj.

Dodaja, da podjetje navdih črpa iz vrednot, kot so narava, zdravje, družina in dobro počutje. Zato smo še posebej veseli, da lahko z dogodkom, kot je Poli maraton, na enem mestu združimo vse te vrednote ter ljudem ponudimo priložnost za aktivno in povezovalno doživetje.

pr članek

 

Virtualni Poli maraton kjerkoli po svetu

Kolesarjem se bodo tudi letos pridružili kolesarji Sončka, Društva za cerebralno paralizo Ptuj-Ormož, za vse, ki se nam to soboto ne bodo mogli pridružiti na Ptuju, pa smo tudi letos pripravili virtualni maraton. Vsak udeleženec si lahko izbere in prevozi (vsaj) 23-kilometrsko progo na kateremkoli koncu Slovenije ali sveta, kadarkoli med 29. in 31. majem do 20. ure, prevoženo pot pa dokaže z aplikacijo Strava. Virtualni maraton sicer poteka že v več kot 25 državah.

Za udeležence več kot tono in pol piščanca

Tudi letos udeležence čaka bogata kulinarična in spremljevalna ponudba. Lani smo pripravili približno tono in pol piščančjega mesa, stotine PoliDogov in Poli sendvičev, okoli 900 kilogramov zelenjave, 450 kilogramov kruha in 100 kilogramov testenin. Poleg dobre hrane bo poskrbljeno tudi za športni in animacijski program ter nastop DJ-ja, uradno pa bomo podelili tudi priznanja in pokale. Štart se bo začel ob 11. uri. Prvi se bodo na pot podali kolesarji, ki se bodo spopadli z najdaljšo razdaljo (52 km), 10 minut za njimi bodo štartali prijavljeni na 23-kilometrsko traso, ob 11.15 pa bodo kolesa pognali še najmlajši (2 km).


Naročnik oglasne vsebine je Perutnina Ptuj

Poli maraton Ptuj Perutnina Ptuj Kolesarstvo
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