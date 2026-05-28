Bliža se največji rekreativni kolesarski dogodek v Sloveniji

Perutnina Ptuj želi z dogodki, kot je Poli maraton, spodbuditi aktivni življenjski slog, s tem namenom podjetje tudi že več kot 30 let podpira ptujsko kolesarstvo. Poli maraton je sicer v vseh letih prekolesarilo že okoli 90 tisoč rekreativnih kolesarjev iz Slovenije in tujine.

Dogodek vse bolj presega okvire športno-rekreativnega dogodka in postaja tudi pomembna platforma za druženje podjetij in njihovih zaposlenih. Vedno več organizacij namreč prepoznava Poli maraton kot priložnost za neformalno povezovanje ekip, krepitev odnosov in skupno preživljanje aktivnega prostega časa.

Veseli nas, da so številna podjetja prepoznala Poli maraton kot odlično platformo za druženje in povezovanje zaposlenih izven delovnega časa. Verjamemo, da so prav neformalna druženja tista, ki krepijo odnose, ustvarjajo pozitivno energijo in prispevajo k boljšemu počutju zaposlenih, poudarja Karmen Pangos, poslovna direktorica podjetja Perutnina Ptuj.

Dodaja, da podjetje navdih črpa iz vrednot, kot so narava, zdravje, družina in dobro počutje. Zato smo še posebej veseli, da lahko z dogodkom, kot je Poli maraton, na enem mestu združimo vse te vrednote ter ljudem ponudimo priložnost za aktivno in povezovalno doživetje.