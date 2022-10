Bliža se težko pričakovani vrhunec predsedniških volitev

Do prvega kroga predsedniških volitev je uspešno prikrmarila sedmerica.

"13 tisoč kilometrov smo prevozili v tem času, odgovorili na 400 novinarskih vprašanj, se udeležili 22 soočenj," je o kampanji povedal Vladimir Prebilič.

Vsak zase so prepričani, da so oddelali dobro; tudi tisti, ki jih javno mnenje ne uvršča med kandidate z zmagovitim potencialom.

Do kampanje je tokrat bolj kritičen Miha Kordiš: "Predsedniška kampanja je bila oropana kakršnekoli vsebine, zdaj pa vsi predsedniški kandidati govorijo, govorimo o podnebnem zlomu, javnem zdravstvu, položaju starejših in o stiskah, v katerih so se znašli mladi."

"Zelo sem srečna. Če drugega ne, si pa včasih mislim, mogoče bom vsaj navdih za tiste, ki mislijo, da se jih ne sliši," je o izkušnji povedala Sabina Senčar.

Prebilič pa: "Mi smo se spopadli z že dokazanimi elitami, ki so dobro podložene bodisi s političnimi strankami in kapitalom. Če ne bi verjeli in upali, da je možno kaj spremeniti, se za kaj takega ne bi odločili."

Prebilič, ki se je po zadnjem merjenju javnega mnenja približal prvi trojici, je v dvojni kampanji, vnovič se v Kočevju poteguje tudi za županski stolček. Predsedniškega sicer najbolj sproščeno napada Anže Logar. A volilna nedelja bo, kot kaže, bolj napeta za njegova najmočnejša protikandidata, ki pričakujeta uvrstitev v drugi krog.

"Če bova v drugem krogu gospod Anže Logar in jaz, bo zagotovo šlo za spopad vrednot, pogled leve sredine do desne sredine ali celo malce skrajne. Res pa je, to moram iskreno priznati, da gospod Anže Logar v teh soočenjih pred prvim krogom ni imel sovražne retorike," je o protikandidatu povedala Nataša Pirc Musar.