Bližajo se topli dnevi. Pripravite svoj dom na vroče poletje

Gotovo se veselite toplega vremena. A kako lahko dosežete, da boste tudi doma uživali v poletju? Sobe v mansardi služijo različnim namenom, zato zahtevajo tudi različne rešitve za zaščito proti vročini. Tako boste tudi v vročih dneh ustvarili prijeten prostor za spanje, delo, učenje in celo za vadbo doma. Za vas smo razvili nabor rešitev, ki ne le ponujajo učinkovito zaščito pred poletno vročino, temveč nudijo tudi popolno zatemnitev in dodatno protihrupno zaščito.

icon-expand

Kadar zunanje temperature narastejo, se tudi v bivalnih prostorih srečamo z neprijetno vročino, zato je dobro, da pravočasno poskrbimo za dodatno zaščito in izolacijo pred pregrevanjem – z zunanjimi roletami ali mrežastim senčilom. V podjetju VELUX smo razširili svojo linijo rešitev za zaščito proti vročini, da bi zadostili različnim potrebam in tudi denarnicam lastnikom mansard. Svetujemo vam, da preden se odločite za nakup razmislite, kaj želite s senčenjem doseči. Želite preprečiti pregrevanje prostora ali s tem tudi zmanjšati količino svetlobe v prostoru in poskrbeti za izolacijo pred zunanjim hrupom? Kako pomembna sta vam naravna svetloba in neoviran pogled skozi okno podnevi, ali je najpomembnejše, da montaža zahteva kar najmanj napora?

icon-link Rolete Velux FOTO: Velux

Poskrbimo za boljši spanec Zunanje rolete ALU preprečujejo toploti, da bi prehajala skozi okno, s čimer učinkovito znižajo notranjo temperaturo. Rolete ne ščitijo le pred sončnimi žarki, temveč tudi pred hrupom in lahko celo v najmočnejši svetlobi popolnoma zatemnijo prostor. Zaradi teh lastnosti so še posebej primerne za spalnice. Zunanje rolete VELUX na električni ali solarni pogon so tudi izredno priročne, saj lahko zaščito pred vročino in zatemnitev aktivirate z enim samim pritiskom gumba. Ta rešitev ne pride prav le poleti: kadar je zunaj mrzlo, vam rolete pomagajo prihraniti energijo, saj izboljšajo izolacijo strešnih oken. Na voljo sta SOFT in ALU različici zunanjih rolet: prva je novost v naši ponudbi, modernega videza, ki s svojim mehkim, a trpežnim materialom prepriča marsikaterega kupca, druga pa je naša dobro poznana aluminijasta roleta. Za namestitev rolet na solarni pogon ni potrebna električna napeljava, saj jih poganjajo sončne celice. Tako so zelo primerne za okna na ročno odpiranje in že vgrajena neelektrificirana okna. Vse zunanje rolete VELUX na solarni pogon so opremljene z daljinskim brezžičnim stenskim stikalom za upravljanje. Nepogrešljivo predvsem poleti Najnovejša rešitev v ponudbi za zaščito pred vročino je zunanja roleta SOFT na solarni pogon, ki popolnoma zatemni prostor. Trpežna in vodoodporna tkanina je diskretno nameščena na zunanji strani okna in preprečuje vdor sončnih žarkov v prostor. Zunanje rolete odpravljajo dve najpogostejši težavi bivanja v mansardi, saj blokirajo toploto in tudi svetlobo. Zaradi ozkih stranskih vodil in tankega zgornjega ohišja s popolnoma integrirano solarno baterijo, se zunanja roleta SOFT diskretno zlije s streho, upravljanje pa poteka z enostavnim pritiskom na gumb na brezžičnem stenskem stikalu. Roleta SOFT je nameščena na način, da omogoča odpiranje okna tudi, ko je spuščena.

icon-expand Uživajte v sproščenem in hladnem poletju tudi v mansardi – zunanje rolete SOFT to omogočajo s tkanino, ki je odporna na vremenske vplive in odbija toploto. FOTO: Velux

Zaščiteno, a svetlo Vsaka mansarda ima prostore, kjer je dnevna svetloba bistvenega pomena, na primer v kuhinji, otroški sobi in dnevni sobi. Tu je smiselno uporabiti zunanja mrežasta senčila VELUX. Poleg zaščite pred vročino senčila prepuščajo tudi dnevno svetlobo in poskrbijo, da je prostor prijetno svetel za igro ali delo. Obenem se s senčili ohrani razgled skozi okno. Mrežasto senčilo enostavno ročno upravljate tako, da ga preprosto pritrdite na dve kljukici na zunanji strani spodnjega krila. Zunanja mrežasta senčila VELUX so enostavna za vgradnjo in na voljo tudi na solarni ali električni pogon, kar pomeni, da lahko zatemnitev aktivirate s pritiskom na gumb na priloženem stenskem stikalu.

icon-expand Zunanja mrežasta senčila z zaščito pred vročino preprečujejo, da bi sončni žarki prodirali skozi steklo in segrevali prostor. FOTO: Velux

Pripravljeni na pametne domove Vse izdelke VELUX, ki imajo nameščeno električno ali solarno napajane, je mogoče upravljati s pametnim telefonom, preko nove mobilne aplikacije v paketu VELUX App Control ali s sistemom pametnega doma VELUX ACTIVE. Slednji vključuje dodatne senzorje za merjenje kakovosti zraka v prostoru, vlage in temperature, ki glede na vremensko napoved odpirajo ali zapirajo okna in upravljajo senčenje. Če so napovedane visoke temperature, se senčila avtomatsko zaprejo, da se prostor ne bi preveč segrel.

icon-expand Enostavno upravljanje izdelkov VELUX INTEGRA preko pametnega telefona. FOTO: Velux

icon-link Rolete Velux FOTO: Velux