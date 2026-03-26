'Bližajoča se kriza zahteva pravočasno in usklajeno ukrepanje'

Svet za nacionalno varnost se je tako na današnji seji, na kateri so sodelovali predsedniki vseh strank, ki so bile izvoljene v DZ, seznanil s poročiloma ministrov za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra ter za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana o aktualnem stanju na področju energetike v Sloveniji in mednarodnem okolju, vključno z energetsko varnostjo, zanesljivostjo oskrbe in vplivi na gospodarstvo. Premier Robert Golob je sodelujoče opozoril, da bi lahko posledice vojne na Bližnjem vzhodu presegle vplive, s katerimi se je Slovenija predvsem v letih 2022 in 2023 soočala zaradi vojne v Ukrajini, in da bližajoča se energetska, gospodarska in prehrambna kriza zahteva pravočasno in usklajeno ukrepanje države, so po seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

FOTO: Bobo

SNAV priporočil, da krizna skupina še naprej skrbno spremlja

Svet za nacionalno varnost je tako vladi priporočil, da krizna skupina za spremljanje razmer na energetskih trgih, ki deluje na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, razmere doma in v mednarodnem okolju še naprej skrbno spremlja. Obenem ji je priporočil, da pripravi ustrezne scenarije za zagotavljanje zanesljive in nemotene oskrbe prebivalstva in gospodarstva z energenti ter analizira in pravočasno opozori na vplive zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu na ključne segmente družbenega in gospodarskega sistema, zlasti na logistiko, kmetijstvo in industrijo. Izvajanje teh nalog bo spremljal sekretariat sveta za nacionalno varnost.

Logar: Politika mora biti popolnoma usklajena

Da je pred slovensko politiko tudi v času sestavljanja nove vlade zahtevno obdobje, je po seji sveta novinarjem povedal predsednik stranke Demokrati Anžeta Logarja, Anže Logar. Treba je namreč zbrati nabor možnih ukrepov za spopad z izzivi, ki bodo posledica npr. pomanjkanja goriv in nekaterih surovin za proizvodnjo gnojil ter o tem redno komunicirati z javnostjo. Politika mora biti pri tem početju po Logarjevem prepričanju popolnoma usklajena, zato da ne bo prišlo do demagoških političnih iger, katerih rezultat bi bili slabši sprejeti ukrepi in nižja pripravljenost države na prihodnji razvoj dogodkov.

Vojna se pozna pri cenah goriv, šok na plinskem trgu še vedno manjši kot po napadu na Ukrajino