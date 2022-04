"Razparan trebuh" in "razsekane noge" sta drobca groženj, namenjenih Niki Kovač. Da je grožnja drugačna od ostalih, so zapisali v Inštitutu 8. marec. Prijaviti so jo želeli Policiji, a so jim odgovorili, "da Kovačeva živi čez lužo in se ji ne more nič zgoditi". Prijavo je nato podal njen odvetnik, v inštitutu pa so navrgli še dejstvo, da je avtor groženj na družbenih omrežjih povezan z direktorjem Policije.

Na Policiji so se na vprašanje, ali Anton Olaj prijateljuje z omenjeno osebo, odzvali, da ima na družbenem omrežju Facebook več kot tisoč sledilcev in avtorja groženj ne pozna. Ob tem pa še, da Olaj od zaposlenih v Policiji zahteva enako obravnavo vseh pred zakonom. Poleg primera Nike Kovač so namreč potrdili še, da obravnavajo tudi sum kaznivega dejanja grožnje na škodo slovenskega premierja.

Tarča groženj na Twitterju je namreč zopet tudi premier Janez Janša, ki ga je že branil notranji minister Aleš Hojs in prst uperil v tožilstvo, češ da je podalo usmeritve, da takšna dejanja uradno niso pregonljiva brez izjave oškodovanca. Na pristojnem okrožnem tožilstvu v Slovenj Gradcu pa je višja državna tožilka Branka Čas presenečena: "Ni nam jasno, od kod izvirajo trditve gospoda Hojsa na Twitterju."

Drži, da jih je Policija po ustaljeni praksi o grožnji obvestila, tožilstvo pa pregona ni usmerjalo, ker da to ni bilo potrebno, dodaja. Po 15. decembru se kazniva dejanja ogrožanja varnosti zoper najvišje predstavnike oblasti preganjajo po uradni dolžnosti, zato je nelogično, da bi tožilstvo dajalo usmeritve. So pa jasna pravila igre, pravi generalni državni tožilec Drago Šketa in opozarja: "V zvezi z grožnjami varnosti predsedniku vlade so ukrepali večkrat, na oškodovancu pa je, kako bo ravnal."

Glede delovanja tožilstva Šketa pravi: "Želeli bi poudariti, da je tožilstvo ves čas neodvisno in ne želi komentirati dejanj politikov, dokler se ta ne dotikajo njegovega dela. Zagotavljam, da tožilstvo v celoti deluje v skladu s kazensko zakonodajo."

Kolikokrat so ukrepali v zvezi z Janšo, bodo ponazorili še s številkami, napoveduje.