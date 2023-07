Blizu Krškega padla 12-centimetrska toča rekorderka

Sicer naj bi še dva podobna primera opazili leta 2019 in 2020, a je bila takrat toča izmerjena več ur po nevihti, ko je bila že precej staljena in manjša, kot ko je padla.

Na Dolenjskem in v Posavju je okoli kilometer širok pas toče v četrtek popoldne prešel območje od občine Mirna do občine Krško in povzročil precejšnjo škodo, ki jo danes še odpravljajo. Največ škode je po oceni županov v kmetijstvu, na strehah objektov in avtomobilih. "Ocenjujemo, da bo potrebna pomoč države," pravi krški župan Janez Kerin .

V Mestni občini Krško je toča, velika tudi do sedem centimetrov, poškodovala strehe od 150 do 200 objektov in veliko avtomobilov. "Poškodovani so bili vsi avtomobili brez zavetja na območjih mestne četrti Krško ter krajevnih skupnosti Zdole, Dolenja vas, Brestanica, Gora, Videm in delno tudi Veliki Trn. Poškodovana so tudi vsa občinska vozila, ki so bila parkirana pred mestno hišo," je povedal župan Kerin. Škoda bo po njegovih besedah velika tudi v kmetijstvu.

Kakšna bo višina škode, župan še ne more povedati, ocenjuje pa, da bo velika in da bo potrebna pomoč države. Trenutno sicer v občini posledice neurja še ocenjujejo. Čez dan bo stekel popis škode, v ponedeljek bo občinska komisija za elementarne nesreče začela tudi oglede škode v kmetijstvu. Danes bo Krško obiskal in si ogledal škodo državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved.