Blizu Velikih Lašč ustavili Bolgara, ki sta prevažala 21 ilegalcev

Kot je sporočil Tomaž Tomaževic, predstavnik Policijske uprave Ljubljana, so ljubljanski policisti v petek pozno zvečer, okoli 23. ure, v kraju Zapotok blizu Velikih Lašč ustavili kombi, znamke Mercedes sprinter, bolgarske registrske oznake. "V postopku je bilo ugotovljeno, da sta bolgarska državljana, stara 57 in 46 let, v vozilu prevažala 21 tujcev," je povedal Tomaževic. Gre za državljane Pakistana in Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo. "Državljanoma Bolgarije je bila odvzeta prostost zaradi suma kaznivega dejanja prepovedanega prehoda čez državno mejo ali ozemlje države. Postopki in aktivnosti policistov v povezavi s preostalimi tujci pa še potekajo," je še sporočil predstavnik PU Ljubljana.