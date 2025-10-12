BLOG: Ali tehtnica laže?

Pred kratkim sem imel stranko, ki je v zelo kratkem času dosegla izjemne rezultate. Izgubila je več kot štiri kilograme maščobe, pridobila skoraj štiri kilograme mišične mase, izboljšala počutje, spanje, prebavo in energijo. Pa vendar je bila nezadovoljna. Zakaj? Ker je tehtnica pokazala le –1,5 kg.

Takrat sem svoji stranki začel razlagati, kako v resnici poteka delo na sebi, kako se telo preoblikuje in zakaj je pomembno, da se ne ujamemo v past številk. Med pogovorom sem pomislil, da to ni lekcija samo zanjo, to je nekaj, kar bi moral slišati vsak, ki se trudi, a ne vidi rezultatov v številkah na tehtnici. Prosim vas, vzemite si kakšno minuto ali dve in preberite ta članek, ki vam bo dal razlago, zakaj tehtnica ne pove resnice.

Telo ne razume bližnjic

Vsako leto se zgodi enako: ko se poletje poslovi, ko pride jesen in se temperature spustijo, fitnesi in vadbeni centri pokajo po šivih. Vsi bi radi spremembe – in to čim hitreje. To nam je dobro znano, kajne? Logika številnih je takšna: Leta (včasih desetletja) se hraniš slabo, ne gibaš se, nabere se 15 ali 20 odvečnih kilogramov in potem bi vse to rad izgubil v enem mesecu. Ženske želijo čvrst trebuh, napeto zadnjico, brez celulita in "zavesic" na rokah. Moški pa bi radi pivski trebuh zamenjali za "six-pack" in mišičasto postavo. Seveda – ne da bi se odrekli hitri hrani, pivu in razvadam, ki so jih pripeljale do tega. In potem pride razočaranje. Ker po enem mesecu redne vadbe tehtnica ne pokaže tistega, kar so pričakovali. A resnica je – telo ne deluje po naših željah, ampak po svoji logiki. In ta logika pravi: brez strukture, potrpežljivosti, reda in doslednosti ni trajne spremembe. Najprej si moramo, kot radi rečemo - naliti čistega vina. Samo plačana fitnes članarina ne bo prinesla rezultata. Potrebno bo vložiti še kaj drugega poleg denarja.

Tehtnica ne laže, a tudi ne pove resnice. Pokaže le številko, ne pa vseh parametrov, procesov in sprememb, ki se dogajajo v vašem telesu.

Kaj je sploh hujšanje?

Večina ljudi misli, da je hujšanje samo manj kilogramov, da tukaj v ozadju ni nobene znanosti ali filozofije. Pa to ne drži. Hujšanje je zmanjšanje deleža telesne maščobe, ne pa nujno tudi telesne teže. Telo je živo tkivo, ki je sestavljeno iz vode, mišic, organov, kosti, glikogena, maščobe ... Ko začnemo trenirati, se mišice napolnijo z glikogenom in vodo, kar je dobro - a tehtnica to pokaže kot več kilogramov. Mnogi se zato prestrašijo, mislijo, da gre vse narobe, in odnehajo. Ampak resnica je povsem drugačna. Če se poveča mišična masa, hkrati pa zmanjša maščoba, smo na pravi poti. Naše telo je bolj čvrsto, gostejše, bolj presnovno aktivno in zdravje se izboljšuje, čeprav se številka na tehtnici ne premakne.

Kaj je rekompozicija?

Rekompozicija telesa pomeni, da hkrati izgubljamo maščobo in pridobivamo mišično maso. To je tisto, kar večina ljudi v resnici želi. Torej ne samo "shujšati", ampak se preoblikovati. In točno zato tehtnica laže. Lahko izgubimo 5 kg maščobe in pridobimo 4 kg mišic; tehtnica bo pokazala le - 1 kg, a naše telo bo videti popolnoma drugačno: čvrsto, napeto, z manj obsega in več energije. To se je zgodilo tudi moji stranki - tehtnica je pokazala majhno razliko, a telo se je drastično spremenilo.

Pasti hujšanja

Največja past hujšanja je obsedenost s hitrimi rezultati. Instant uspeh, 10-dnevni detox, 3-dnevni post, "fat burner" čaji, drastične diete itd. To niso rešitve, to so iluzije. Ko prehitro izgubljamo težo, izgubljamo predvsem vodo, mišično maso in zdravje. Telo se odzove s stresom, upočasni presnovo, dvigne kortizol in nas slej ko prej "prisili" v povratek. Rezultat tega pa je jojo efekt. V nekaj tednih pridobimo nazaj vse, kar smo izgubili in še več. Zdravo hujšanje pomeni postopno spremembo, tako fizično kot tudi psihološko in čustveno. Vsak pravi rezultat je proces. Ne obstaja instant uspeh, ker telo ni računalnik. Je biološki sistem, ki potrebuje čas, da se prilagodi, zgradi in obnovi. Če smo telo dolgo zanemarjali, ga ne bomo popravili v 14 dneh. A dobra novica je ta, da če mu začnemo dajati, kar potrebuje, se odzove še kar hitro in hvaležno. Gre za proces, kjer se učimo razumeti svoje telo, ne pa ga kaznovati. Mnogi mislijo, da se pot konča, ko dosežejo ciljno težo. Pa se šele takrat pravi izziv zares začne. Najzahtevnejši del ni izgubiti kilograme, ampak jih vzdrževati. In to lahko storimo samo, če nismo šli skozi ekstrem, ampak skozi spremembo navad in miselnosti.

Nekateri potrebujejo več beljakovin, drugi manj ogljikovih hidratov, tretji več počitka, četrti več gibanja na prostem itd. Ključ je v razumevanju in uravnoteženju, ne v ekstremih.

Pustite tehtnico pri miru

Tehtnica je le delček sestavljanke. Pove nam maso, ne pa kakovosti te mase. Ne ve, koliko je vode, mišic, maščobe ali glikogena. Ne ve, koliko je kdo spal, ali je bil pod stresom, ali je jedel sol ali treniral noge dan prej. Včasih tehtamo več samo zato, ker smo hidrirani in regenerirani - kar je super. Drugič manj, ker smo dehidrirani in izčrpani - kar ni dobro. Zato raje kot tehtnico uporabljajte zrcalo in se osredotočajte na energijo, počutje, spanje, vzdržljivost, moč in držo ter jih analizirajte. Te stvari povedo resnico, ki je tehtnica nikoli ne bo znala.

Ni vse za vsakogar

Ne obstaja univerzalni trening, dieta ali pristop, ki bi deloval za vse. Vsako telo je drugačno in ima svojo genetiko, hormonsko sliko, stres, spanje, prebavo, preteklost, okolje, starost in zgodbo. Zato ne obstaja "najboljša dieta". Obstaja le najboljša dieta zate. Enako velja za trening. In to se najde z opazovanjem, prilagajanjem ter individualnim pristopom. Nekateri potrebujejo več beljakovin, drugi manj ogljikovih hidratov, tretji več počitka, četrti več gibanja na prostem itd. Ključ je v razumevanju in uravnoteženju, ne v ekstremih.

Zanimivosti

1. Ali ste vedeli, da se naša teža lahko spremeni tudi za tri kilograme v enem samem dnevu in to povsem brez razloga? Številke na tehtnici namreč ne določa samo maščoba, temveč tudi voda, glikogen, sol, hormoni, stres in celo količina spanja. 2. Mišice so gostejše od maščobe, zato lahko hkrati izgubljamo obseg, čeprav teža miruje. Ko začnemo trenirati, mišice shranjujejo glikogen, ki nase veže vodo, kar lahko povzroči začasen dvig teže, a je v resnici znak napredka. 3. Ženske imajo naravno več maščobe kot moški, kar je biološko nujno za hormonsko ravnovesje in zdravje, zato je povsem normalno, da imajo višji odstotek maščobe. 4. Pod vplivom stresa telo izloča kortizol, ki vpliva na ravnovesje vode in soli v telesu. Zaradi tega se tekočina zadržuje v tkivih, kar lahko povzroči občutek teže, napihnjenosti in celo rahlega porasta številke na tehtnici, čeprav ne gre za maščobo. 5. Teža po vadbi se vedno zmanjša, a gre le za izgubo tekočine, ki se po hidraciji hitro povrne. 6. Pravi pokazatelj napredka niso kilogrami, temveč energija, moč, prebava, oblačila, počutje in ogledalo. 7. Vsak dodaten kilogram mišic poveča naš metabolizem in porabo energije, zato telo sčasoma hujša lažje, brez ekstremov. In če vemo, da je kar 60–70 % našega telesa voda, potem razumemo, zakaj tehtnica ni merilo resnice.

Mišice so gostejše od maščobe, zato lahko hkrati izgubljamo obseg, čeprav teža miruje.

Zaključek