Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

BLOG: Ali vam bo letos uspelo do poletja?

Ljubljana, 26. 04. 2026 08.38 pred 38 minutami 6 min branja 1

Avtor:
Boban Pauković
Ogrevanje

Pomlad je tukaj. Dnevi so daljši, sonce je močnejše in nenadoma se začnejo pojavljati iste misli kot vsako leto: "Zdaj pa zares. Do poletja spravim te kilograme dol." Motivacija naraste, oglasi za preoblikovanje postave so povsod, družbena omrežja so polna preobrazb in obljub. In če ste iskreni do sebe, ste si to verjetno že kdaj rekli. Mogoče ne enkrat. Mogoče vsako leto.

Ampak najprej eno vprašanje, ki si ga redko kdo upa postaviti: ali se res pripravljate na poletje ali pač samo ponavljate isti vzorec vsako leto?

Resnica je precej preprosta in hkrati neprijetna. Večina ljudi se ne pripravlja na življenje. Pripravlja se na plažo. Na tistih nekaj dni, ko slečemo majico, ko želimo izgledati bolje, ko se primerjamo z drugimi. In ko poletje mine, z njim pogosto izgine tudi disciplina. Navade, ki naj bi trajale, se razblinijo. In naslednje leto se zgodba ponovi.

Telo oziroma delo na sebi ni sezonski projekt. Ni nekaj, kar uredite v dveh mesecih in potem na to pozabite. S svojim telesom živite vsak dan, zato si zasluži stalno skrb, ne le občasnih "akcij". Če je vaš odnos do le tega kratkoročen, bodo tudi rezultati takšni-kratkotrajni.

Če se letos pripravljate samo za plažo, obstaja velika verjetnost, da boste naslednje leto spet na istem mestu. Če pa začnete delati na sebi za življenje, potem plaža sploh ne bo več problem.
FOTO: Shutterstock

Majhna skrivnost velikih rezultatov

Večina ljudi misli, da so rezultati posledica motivacije. Da potrebujete pravi občutek, pravi trenutek, pravi zagon. Ampak resnica je skoraj nasprotna. Rezultati pridejo iz dolgočasnih, ponavljajočih se odločitev, ki jih sprejemate tudi takrat, ko se vam ne da. Nihče ne govori o tem, da je napredek pogosto tih, neopazen in brez aplavza oziroma pohval. In ravno zato večina ljudi odneha, ker ne vidi takojšnjega učinka. Tisti, ki vztrajajo, pa razumejo, da se največje spremembe zgodijo takrat, ko jih nihče ne opazi.

Zanimivo je opazovati, kako ljudje vedno čakamo na pravi trenutek. Pomlad, ponedeljek, novo leto. Kot da obstaja nek magičen začetek, ko bo vse lažje. Ampak tisti, ki imajo rezultate, ne čakajo. Ne začenjajo znova vsak mesec. Oni samo nadaljujejo. Ker zanje to ni projekt, ampak način življenja.

In potem pride realnost sodobnega sveta. Oglasi, ki obljubljajo čudeže. Programi, ki v nekaj tednih "spremenijo življenje". Prehranska dopolnila, ki naj bi rešila vse. Naslovi, ki zvenijo preveč dobro, da bi bili resnični, pa jih ljudje vseeno kupujejo. Zakaj? Ker si želimo, da bi bilo lažje.

Zakaj vedno znova nasedemo?

Ni težava v tem, da ljudje ne bi bili pametni. Težava je, da smo ljudje čustvena bitja. Ko se ne počutite dobro v svojem telesu, ne iščete logike, iščete rešitev. In če vam nekdo ponudi hitro pot ven iz tega občutka, boste vsaj za trenutek želeli verjeti. Trg to zelo dobro razume. Zato ne prodaja izdelkov. Prodaja upanje. In dokler ne boste razvili dovolj jasnega odnosa do sebe in svojega telesa, boste vedno znova v nevarnosti, da nasedete nečemu, kar vam na dolgi rok ne bo pomagalo.

Ne bom vam prodajal iluzij. Mogoče boste res v boljši formi do poletja. Ampak ne zaradi čudeža. Ne zaradi ene, tiste prave diete. In zagotovo ne čez noč. Če boste naredili spremembo, bo to zato, ker boste začeli razmišljati drugače. Ker se boste odločili, da tokrat ne gre za "poletje", ampak za vas.

Velika napaka, ki jo vidim znova in znova, je ta, da ljudje iščejo ekstrem. Ekstremno dieto, ekstremni trening, ekstremno disciplino. Nekaj časa to deluje, potem pa telo reče dovolj. Utrujenost, padec motivacije, vrnitev starih navad. In spet ste na začetku. Ne zato, ker ne zmorete, ampak zato, ker ste izbrali napačen pristop.

Kar se premalo govori, je nekaj zelo osnovnega: skrb za telo ni luksuz. Ni nekaj, kar počnete, ko imate čas. Ni nekaj, kar pride na vrsto, ko uredite vse ostalo. To je temelj. Tako kot spanje. Tako kot dihanje. In dokler to ostaja na zadnjem mestu, bodo rezultati vedno nihali.

FOTO: Thinkstock

Telo si zapomni vse

Morda tega ne opazite iz dneva v dan, ampak telo si vse zapomni. Zapomni si neprespane noči, slabo hrano, stres, ignoriranje signalov. In zapomni si tudi dobre stvari, kot so gibanje, red, zdravo prehranjevanje, boljše odločitve. Vsaka odločitev, ki jo sprejmete, pušča sled. Zato ne gre za to, kaj naredite en dan, ampak kaj ponavljate večino časa. In tukaj se skriva največja razlika med tistimi, ki jim uspe, in tistimi, ki vedno znova začenjajo.

Če želite shujšati in oblikovati postavo, ni treba komplicirati. Res ne. Večina stvari, ki dejansko delujejo, je dolgočasnih. In ravno zato jih ljudje ne delajo. Govorimo o osnovah: bolj kakovostna hrana, dovolj beljakovin, manj predelanih izdelkov, več vode, boljši spanec, nekaj gibanja, tudi trening za moč. Ni neke hude znanosti in čarovnije v vsem tem. Je pa doslednost.

Pogosto dobim vprašanje: "Ali mi lahko napišeš jedilnik?" Seveda, lahko. In v določenih primerih jih tudi pripravim. Ampak tukaj je pomembno razumeti eno stvar – jedilnik sam po sebi ni rešitev. Lahko vam napišem svojega. Lahko vam napišem "popolnega". Ampak to še ne pomeni, da bo deloval za vas. Vsak organizem je drugačen, vsak življenjski slog je drugačen, vsak človek ima svoje navade, omejitve in odzive.

Zato se sam raje poslužujem nekoliko drugačnega pristopa, to je coachinga. Ne gre samo za to, kaj jesti, ampak da razumete, zakaj nekaj jeste. Da se naučite brati oznake na živilih oziroma deklaracije. Da znate prepoznati, katera živila so za vaše telo hranilno bogata in katera vam bolj škodijo kot koristijo.

Članek odraža stališče avtorja in ne odraža nujno tudi stališča uredništva.

Cilj ni, da ste odvisni od jedilnika. Cilj je, da postanete samostojni. Ker tisto, kar v resnici iščete, ni popoln jedilnik. Iščete sistem, ki ga lahko živite. Nekaj, kar ne deluje samo tri tedne, ampak tri leta ali še bolje, celo življenje.

Tudi pri kalorijah se pogosto zaplete. Res je, da morate za izgubo teže ustvariti primanjkljaj. Ampak telo ni kalkulator. Ni vseeno, iz česa pridejo te kalorije. Lahko pojeste enako količino energije iz hitre hrane ali pa iz kakovostnih živil. Razlika ne bo samo na tehtnici, ampak v počutju, energiji, zdravju. In na dolgi rok je to tisto, kar odloča.

Velik problem je tudi odnos do hrane. Hrana ni nagrada in ni kazen. Ko to enkrat razčistite, se stvari začnejo umirjati. Nehate skakati iz enega ekstrema v drugega. Nehate razmišljati v smislu "ali sem bil danes priden ali ne". Začnete jesti normalno. In to je veliko večji napredek, kot si večina misli.

Če se dotaknem še fit izzivov, ki so danes povsod, saj razumem obe strani. Razumem strokovnjake, ki jih kritizirajo, in razumem ljudi, ki jih potrebujejo. Resnica je nekje vmes. Težava ni v izzivih. Težava je v obljubah. Če nekdo pričakuje popolno preobrazbo v nekaj tednih, bo razočaran. Če pa izziv vzame kot začetek, kot priložnost, da prvič začuti boljše navade, potem ima lahko to ogromno vrednost.

V nekaj tednih ne boste spremenili celega telesa. Lahko pa spremenite smer. Lahko razbijete prepričanje, da "to ni za vas". Lahko ugotovite, da se bolje počutite, ko se gibate in jeste bolj urejeno. In včasih je to vse, kar potrebujete, da se stvari začnejo premikati.

FOTO: Adobe Stock

Zaključek

Na koncu pridemo do zelo preproste, ampak pomembne ugotovitve. Ni težava v tem, da si želite izgledati bolje. To je normalno. Težava je v tem, da želite to doseči brez spremembe navad. Brez spremembe razmišljanja. Brez potrpežljivosti.

Če se letos pripravljate samo za plažo, obstaja velika verjetnost, da boste naslednje leto spet na istem mestu. Če pa začnete delati na sebi za življenje, potem plaža sploh ne bo več problem. Ker boste vedeli, da ste na poti. In to je občutek, ki ga ne nadomesti nobena hitra rešitev. 

Ne potrebujete popolnosti. Res ne. Potrebujete samo to, da začnete. Da nadaljujete tudi takrat, ko ni idealno. In da ne odnehate po dveh tednih. Večina ljudi čaka na pravi trenutek. Redki ga ustvarijo. Vprašanje je samo v katero skupino boste letos spadali.

Zdrav um, zdravo telo!

plaža hujšanje pomlad odnos zdravo telo prehrana

Slovo od ljubezenskih ključavnic na Bledu

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Greznica
26. 04. 2026 09.16
vsem ki hočete shujšati, preverjeno na večih primerih: ne jejte po 18.00 (samo voda) - tukaj je 80% uspeha v 2h mesecih (ob malo gibanju), garant!, Uporabite Kavitacijo v kozmetičnih salonih (za predele telesa, ki vas motijo) garantiram vam, da boste izgubili ogromno maščobe, tudi moški v predelu trebuha. Se da!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Otrok kašlja in težko diha? Prepoznajte bronhiolitis in kako mu pomagati
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
zadovoljna
Portal
Prevaral jo je pred vsemi, tega mu ni mogla odpustiti
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Slovenka začela v domači garaži, danes so zanjo slišali že vsi
vizita
Portal
7 znakov, da z vašimi jetri nekaj ni v redu (lahko gre za fibrozo)
Napihnjenost? Iz prehrane izločite tri stvari
Zakaj se teža vedno vrne?
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
cekin
Portal
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
moskisvet
Portal
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Ste pod pritiskom? 5 preverjenih načinov, ki pomagajo pri sproščanju
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
dominvrt
Portal
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
okusno
Portal
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
voyo
Portal
Hobit: Bitka petih vojska
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669