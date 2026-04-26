BLOG: Ali vam bo letos uspelo do poletja?

Ampak najprej eno vprašanje, ki si ga redko kdo upa postaviti: ali se res pripravljate na poletje ali pač samo ponavljate isti vzorec vsako leto? Resnica je precej preprosta in hkrati neprijetna. Večina ljudi se ne pripravlja na življenje. Pripravlja se na plažo. Na tistih nekaj dni, ko slečemo majico, ko želimo izgledati bolje, ko se primerjamo z drugimi. In ko poletje mine, z njim pogosto izgine tudi disciplina. Navade, ki naj bi trajale, se razblinijo. In naslednje leto se zgodba ponovi. Telo oziroma delo na sebi ni sezonski projekt. Ni nekaj, kar uredite v dveh mesecih in potem na to pozabite. S svojim telesom živite vsak dan, zato si zasluži stalno skrb, ne le občasnih "akcij". Če je vaš odnos do le tega kratkoročen, bodo tudi rezultati takšni-kratkotrajni.

Če se letos pripravljate samo za plažo, obstaja velika verjetnost, da boste naslednje leto spet na istem mestu. Če pa začnete delati na sebi za življenje, potem plaža sploh ne bo več problem.

Majhna skrivnost velikih rezultatov

Večina ljudi misli, da so rezultati posledica motivacije. Da potrebujete pravi občutek, pravi trenutek, pravi zagon. Ampak resnica je skoraj nasprotna. Rezultati pridejo iz dolgočasnih, ponavljajočih se odločitev, ki jih sprejemate tudi takrat, ko se vam ne da. Nihče ne govori o tem, da je napredek pogosto tih, neopazen in brez aplavza oziroma pohval. In ravno zato večina ljudi odneha, ker ne vidi takojšnjega učinka. Tisti, ki vztrajajo, pa razumejo, da se največje spremembe zgodijo takrat, ko jih nihče ne opazi. Zanimivo je opazovati, kako ljudje vedno čakamo na pravi trenutek. Pomlad, ponedeljek, novo leto. Kot da obstaja nek magičen začetek, ko bo vse lažje. Ampak tisti, ki imajo rezultate, ne čakajo. Ne začenjajo znova vsak mesec. Oni samo nadaljujejo. Ker zanje to ni projekt, ampak način življenja. In potem pride realnost sodobnega sveta. Oglasi, ki obljubljajo čudeže. Programi, ki v nekaj tednih "spremenijo življenje". Prehranska dopolnila, ki naj bi rešila vse. Naslovi, ki zvenijo preveč dobro, da bi bili resnični, pa jih ljudje vseeno kupujejo. Zakaj? Ker si želimo, da bi bilo lažje.

Zakaj vedno znova nasedemo?

Ni težava v tem, da ljudje ne bi bili pametni. Težava je, da smo ljudje čustvena bitja. Ko se ne počutite dobro v svojem telesu, ne iščete logike, iščete rešitev. In če vam nekdo ponudi hitro pot ven iz tega občutka, boste vsaj za trenutek želeli verjeti. Trg to zelo dobro razume. Zato ne prodaja izdelkov. Prodaja upanje. In dokler ne boste razvili dovolj jasnega odnosa do sebe in svojega telesa, boste vedno znova v nevarnosti, da nasedete nečemu, kar vam na dolgi rok ne bo pomagalo. Ne bom vam prodajal iluzij. Mogoče boste res v boljši formi do poletja. Ampak ne zaradi čudeža. Ne zaradi ene, tiste prave diete. In zagotovo ne čez noč. Če boste naredili spremembo, bo to zato, ker boste začeli razmišljati drugače. Ker se boste odločili, da tokrat ne gre za "poletje", ampak za vas. Velika napaka, ki jo vidim znova in znova, je ta, da ljudje iščejo ekstrem. Ekstremno dieto, ekstremni trening, ekstremno disciplino. Nekaj časa to deluje, potem pa telo reče dovolj. Utrujenost, padec motivacije, vrnitev starih navad. In spet ste na začetku. Ne zato, ker ne zmorete, ampak zato, ker ste izbrali napačen pristop. Kar se premalo govori, je nekaj zelo osnovnega: skrb za telo ni luksuz. Ni nekaj, kar počnete, ko imate čas. Ni nekaj, kar pride na vrsto, ko uredite vse ostalo. To je temelj. Tako kot spanje. Tako kot dihanje. In dokler to ostaja na zadnjem mestu, bodo rezultati vedno nihali.

Velika napaka, ki jo vidim znova in znova, je ta, da ljudje iščejo ekstrem. Ekstremno dieto, ekstremni trening, ekstremno disciplino. Nekaj časa to deluje, potem pa telo reče dovolj.

Telo si zapomni vse

Morda tega ne opazite iz dneva v dan, ampak telo si vse zapomni. Zapomni si neprespane noči, slabo hrano, stres, ignoriranje signalov. In zapomni si tudi dobre stvari, kot so gibanje, red, zdravo prehranjevanje, boljše odločitve. Vsaka odločitev, ki jo sprejmete, pušča sled. Zato ne gre za to, kaj naredite en dan, ampak kaj ponavljate večino časa. In tukaj se skriva največja razlika med tistimi, ki jim uspe, in tistimi, ki vedno znova začenjajo. Če želite shujšati in oblikovati postavo, ni treba komplicirati. Res ne. Večina stvari, ki dejansko delujejo, je dolgočasnih. In ravno zato jih ljudje ne delajo. Govorimo o osnovah: bolj kakovostna hrana, dovolj beljakovin, manj predelanih izdelkov, več vode, boljši spanec, nekaj gibanja, tudi trening za moč. Ni neke hude znanosti in čarovnije v vsem tem. Je pa doslednost. Pogosto dobim vprašanje: "Ali mi lahko napišeš jedilnik?" Seveda, lahko. In v določenih primerih jih tudi pripravim. Ampak tukaj je pomembno razumeti eno stvar – jedilnik sam po sebi ni rešitev. Lahko vam napišem svojega. Lahko vam napišem "popolnega". Ampak to še ne pomeni, da bo deloval za vas. Vsak organizem je drugačen, vsak življenjski slog je drugačen, vsak človek ima svoje navade, omejitve in odzive. Zato se sam raje poslužujem nekoliko drugačnega pristopa, to je coachinga. Ne gre samo za to, kaj jesti, ampak da razumete, zakaj nekaj jeste. Da se naučite brati oznake na živilih oziroma deklaracije. Da znate prepoznati, katera živila so za vaše telo hranilno bogata in katera vam bolj škodijo kot koristijo.

Cilj ni, da ste odvisni od jedilnika. Cilj je, da postanete samostojni. Ker tisto, kar v resnici iščete, ni popoln jedilnik. Iščete sistem, ki ga lahko živite. Nekaj, kar ne deluje samo tri tedne, ampak tri leta ali še bolje, celo življenje. Tudi pri kalorijah se pogosto zaplete. Res je, da morate za izgubo teže ustvariti primanjkljaj. Ampak telo ni kalkulator. Ni vseeno, iz česa pridejo te kalorije. Lahko pojeste enako količino energije iz hitre hrane ali pa iz kakovostnih živil. Razlika ne bo samo na tehtnici, ampak v počutju, energiji, zdravju. In na dolgi rok je to tisto, kar odloča. Velik problem je tudi odnos do hrane. Hrana ni nagrada in ni kazen. Ko to enkrat razčistite, se stvari začnejo umirjati. Nehate skakati iz enega ekstrema v drugega. Nehate razmišljati v smislu "ali sem bil danes priden ali ne". Začnete jesti normalno. In to je veliko večji napredek, kot si večina misli. Če se dotaknem še fit izzivov, ki so danes povsod, saj razumem obe strani. Razumem strokovnjake, ki jih kritizirajo, in razumem ljudi, ki jih potrebujejo. Resnica je nekje vmes. Težava ni v izzivih. Težava je v obljubah. Če nekdo pričakuje popolno preobrazbo v nekaj tednih, bo razočaran. Če pa izziv vzame kot začetek, kot priložnost, da prvič začuti boljše navade, potem ima lahko to ogromno vrednost. V nekaj tednih ne boste spremenili celega telesa. Lahko pa spremenite smer. Lahko razbijete prepričanje, da "to ni za vas". Lahko ugotovite, da se bolje počutite, ko se gibate in jeste bolj urejeno. In včasih je to vse, kar potrebujete, da se stvari začnejo premikati.

V nekaj tednih ne boste spremenili celega telesa. Lahko pa spremenite smer.

Zaključek