BLOG: Atkinsova dieta spreminja način, kako telo pridobiva energijo

Atkinsova dieta se razlikuje od tradicionalnih diet, saj se osredotoča na omejevanje vnosa ogljikovih hidratov in spodbuja povečan vnos maščob in beljakovin. Razdeljena je v štiri faze, vsaka ima lastne smernice in cilje, kar omogoča postopno prilagajanje prehrane.

Ustanovitelj in filozofija

Dr. Atkins je zagovarjal, da prekomerni vnos ogljikovih hidratov povzroča prekomerno sproščanje inzulina, kar spodbuja kopičenje maščob. Zato je razvil dieto, s katero je želel spremeniti oziroma vplivati na to, kako naše telo porablja energijo. Namesto, da bi bilo le-to odvisno od ogljikovih hidratov, dieta spodbuja kurjenje shranjenih maščob za pridobivanje energije, kar naj bi pomagalo pri izgubi teže.

Nekateri trdijo, da ta dieta lahko vpliva na zmanjšanje lakote, izboljša nadzor nad krvnim sladkorjem, koristi preddiabetikom in diabetikom, ter prinaša druge zdravstvene koristi, kot so izboljšana kognitivna zmogljivost in zmanjšano tveganje za nekatere bolezni.

Takšen način prehranjevanja pa ni primeren za vse, mnogi opozarjajo na potencialne nevarnosti.

Kako deluje Atkinsova dieta?

Atkinsova dieta deluje tako, da spremeni način, kako telo pridobiva energijo. V začetni fazi, imenovani indukcija, se omeji vnos ogljikovih hidratov, kar prisili telo, da začne kuriti shranjene maščobe za energijo namesto uporabe ogljikovih hidratov. S tem naj bi prišlo do izgube teže. Nato v naslednjih fazah postopoma dodajamo ogljikove hidrate, vendar omejimo vnos sladkorja, kar naj bi pomagalo obdržati telesno maso na želeni ravni.