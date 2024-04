BLOG: Kako izboljšati absorpcijo hranil?

Tanko črevo je zagotovo zvezdnik tega procesa. Gre za del prebavnega sistema, ki se nahaja med želodcem in debelim črevesom. Je glavni organ za absorpcijo hranil iz živil, ki jih zaužijemo. Tanko črevo je sestavljeno iz treh delov: dvanajstnika, jejunuma in ileuma. V dvanajstniku se nadaljuje prebava hrane, ki prihaja iz želodca, in tu se tudi začne absorpcija hranil. Jejunum in ileum pa predstavljata nadaljevanje prebavnega trakta, kjer se hrana še dodatno razgradi in se hranila absorbirajo v krvni obtok. Tanko črevo je torej vitalen del prebavnega sistema, saj omogoča, da se hranila absorbirajo v telo in zagotavljajo energijo ter gradbeni material za celice.

Potem ko hrana potuje skozi požiralnik v želodec, se pa začne prava predstava našega organizma. Celice v želodcu sproščajo kislino, ki pomaga razgraditi hrano. Toda to ni edina vloga kisline – ta pomaga tudi pri uničevanju morebitnih škodljivih mikroorganizmov, ki bi se lahko skril v zaužiti hrani. Neravnovesja v kislini pa lahko povzročijo nekatere težave, kot so razrast bakterij, glivic, spahovanje, pekoč občutek v žlički, nelagodje v predelu želodca, refluks in zgaga.

Naša prebava se ne začne v želodcu, ampak že v ustih. Žvečenje hrane in mešanje s slino sta prva koraka, kjer se hrana razgradi na manjše delce. Zanimivo je, da že v ustih deluje encim, imenovan amilaza (prisotna v slini), ki začne razgrajevati ogljikove hidrate. To pomeni, da se pravzaprav prebavni proces začne že v trenutku, ko hrano položimo v usta.

Tudi trebušna slinavka, jetra in žolčnik sodelujejo pri prebavi hrane v tankem črevesu. Trebušna slinavka izloča encime (med katerimi so tripsin, kimotripsin, lipaza, amilaza, elastaza, laktaza, tripsinogen, nukleaze, karboksipeptidaze ...) za razgradnjo hrane, jetra proizvajajo žolč, ki pomaga pri razgradnji maščob, medtem ko žolčnik skladišči žolč in ga sprosti v tanko črevo. Skupaj ti organi omogočajo učinkovito prebavo in absorpcijo hranil iz zaužite hrane.

Debelo črevo je prav tako pomemben del prebavnega sistema, ki opravlja več nalog za ohranjanje zdravja našega organizma. Ena izmed njegovih glavnih funkcij je absorpcija vode iz hrane in tekočin, ki jih zaužijemo, kar pomaga ohranjati ravnotežje tekočin v telesu. Poleg tega v debelem črevesu poteka razgradnja vlaknin in drugih snovi, ki jih tanko črevo ne more popolnoma prebaviti. Tukaj mikroorganizmi pomagajo pri tem procesu ter proizvajajo nekatere pomembne snovi, ki so ključnega pomena za zdravje (vitamin K, kratkoverižne maščobne kisline, kot so maslena kislina, propionska kislina in ocetna kislina). Debelo črevo tudi oblikuje in izloča blato, ki vsebuje neprebavljene ostanke hrane in druge odpadne snovi iz telesa. Torej, skupaj z ostalimi organi prebavnega sistema debelo črevo igra ključno vlogo pri ohranjanju zdravja in delovanju telesa.

Zdravje prebavnega trakta in absorpcija hranil

Nizke ravni želodčne kisline – hipokloridija

Zdravje črevesja ima ključno vlogo pri splošnem dobrem počutju in absorpciji hranil, zato me izjemno žalosti in jezi dejstvo, da še vedno zelo malo ljudi pozna oziroma razume delovanje prebavnega trakta. Nizke ravni želodčne kisline lahko negativno vplivajo na absorpcijo hranil, še posebej mineralov, kot so kalcij, magnezij in železo, ter vitamina B12. Ustrezna raven želodčne kisline je potrebna za razgradnjo hrane in učinkovito absorpcijo hranil.

Ljudje z nizkimi ravnmi želodčne kisline ali tisti, ki jemljejo zdravila za zniževanje želodčne kisline, so izpostavljeni večjemu tveganju za pomanjkanje vitamina B12. Zato je v primeru suma na nizke ravni želodčne kisline priporočljivo razmisliti o uporabi prehranskega dopolnila, ki vsebuje prebavne encime in betain HCL. Večina ljudi, ki ima želodčne težave, se srečuje ravno s to težavo, ki pa je na žalost še vedno v veliki meri ogromna neznanka tako za navadne smrtnike kot tudi za strokovnjake.

Želodčne težave večinoma povezujemo s preveč kisline in ne premalo le-te. Pa je žal realnost ravno obratna, večina ljudi ima premalo in ne preveč kisline. Žal pa se tako strokovnjaki kot tudi laiki osredotočajo le na odpravo simptomov, ne pa tistega glavnega vzroka. Želodec mora biti izjemno kisel in le tako je funkcionalen. Ko pa nevtraliziramo kislino, uničimo normalno delovanje želodca, kar pa izjemno negativno vpliva na celoten prebavni sistem in proces.