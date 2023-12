BLOG: Kako premagati prvega mačka v letu?

- glavobol, - bolečine v mišicah, - slabost, - bolečine v trebuhu, - driska, - dehidracija in pretirana žeja, - slaba koncentracija, - slabo ravnotežje, - slab spomin, - omotičnost, - zaspanost, - vrtoglavica, - razdražljivost, - anksioznost, - povišan srčni utrip, - prekomerno potenje, - občutljivost na svetlobo in zvok.

Telo med mačkom doživi posebne hormonske in imunske odzive, ki sprožijo različne simptome. Medtem ko simptomi običajno izzvenijo v 12 urah, lahko trajajo tudi en dan. Vsakdo doživlja mačka drugače, simptomi pa so odvisni od številnih dejavnikov. Pogosti simptomi mačka vključujejo:

Vaše telo presnovi tipično porcijo alkohola v približno eni uri. Zato se omejite na eno pijačo na uro. Razporeditev uživanja alkohola v tem času omogoča telesu, da učinkovito izplakne alkohol, tako da koncentracija alkohola v krvi ostane nizka in se v bistvu izloči iz telesa pred naslednjim dnevom. To vam lahko pomaga, da se popolnoma izognete simptomom mačka.

N-acetil-cistein (NAC) je naravna aminokislina, ki telesu pomaga pri boju proti strupenim učinkom acetaldehida. Acetaldehid je kemična spojina, povezana s številnimi simptomi mačka, vključno z glavoboli. Ko se raven acetaldehida dvigne, se raven glutationa zmanjša. Glutation je naravni antioksidant, ki preprečuje poškodbe celic v jetrih. Vsaj pol ure preden začnete piti alkohol, vzemite 200- do 300-miligramski (mg) dodatek NAC. To bi lahko zmanjšalo vpliv acetaldehida na vaša jetraZ.

Hidracija je nujna, ko pijete alkohol, saj vas le ta lahko dehidrira in "izropa" elektrolite iz vašega organizma. Pitje pijače, ki je polna dodatnih elektrolitov, vam lahko pomaga obnoviti ravnovesje elektrolitov in ostati hidrirani. Torej, že med uživanjem alkohola pijte dovolj brezalkoholne tekočine, naslednje jutro pa, če je le možno, dodajajte še elektrolite. V kolikor nimate pripravljene zaloge pijače z dodanimi elektroliti, k navadni vodi dodajte sol in med. Kokosova voda je tudi lahko v pomoč.

Vitamin B6 je bistveno hranilo, ki ga najdemo v vseh vrstah običajnih živil, kot so perutnina, krompir in sadje. Alkohol zmanjša raven vitamina B, zaradi česar vaše telo težje presnavlja in izloča alkohol. Nalaganje dodatnega B6 z obilnim obrokom ali jemanjem prehranskega dopolnila lahko pomaga telesu, da se hitreje znebi alkohola. To vam lahko pomaga preprečiti glavobol zaradi mačka, ne glede na to, ali vzamete vitamin B6 pred ali po pitju alkohola.

Najboljše zdravilo za glavobol in druge neprijetnosti zaradi mačka je čas, vendar vam lahko nekaj domačih zdravil, kot je na primer pitje elektrolitov in zmerna vadba, pomaga, da se prej počutite bolje. Tukaj je nekaj možnosti, ki lahko preprečijo glavobol, in nekaj nasvetov za lajšanje bolečin, če jih že imate.

Vzroki za glavobol zaradi mačka

Alkohol vsebuje kemikalijo, imenovano etanol. Ko pijete alkohol, vaš želodec absorbira približno 20 odstotkov tega etanola, medtem ko vaše tanko črevo absorbira preostanek. Iz tankega črevesa etanol potuje v krvni obtok in po vsem telesu, vključno z možgani.

Torej, ko spijete alkohol, vaše telo absorbira etanol, ki ga vsebuje. Etanol se širi po krvnem obtoku, vključno z možgani. Ta razširitev krvnih žil, imenovana vazodilatacija, lahko sproži glavobol, saj stimulira nekatere možganske živce. Poleg tega etanol vpliva na kemikalije in hormone v možganih, kot sta histamin in serotonin, ki lahko prispevata k glavobolu. Poleg neposrednega vpliva na glavobol etanol deluje tudi kot diuretik, kar pomeni, da pospeši izločanje tekočine iz telesa. Ta dehidracija je še en faktor, ki lahko povzroči glavobol in druge neprijetne simptome.

Nekatere alkoholne pijače vsebujejo tudi snovi, imenovane kongeners, ki lahko dodatno prispevajo k mačku. Gre za pridružene snovi, ki se naravno pojavljajo v nekaterih alkoholnih pijačah, kot so rdeče vino, viski, in temna piva. Te snovi so stranski produkti alkoholnega vrenja in dajejo pijačam svoj značilen okus, aromo ter barvo.

Katera živila lahko pomagajo?

1. Banane

Alkohol blokira proizvodnjo hormona, ki telesu pomaga zadrževati vodo, kar vodi v dehidracijo in izgubo elektrolitov, kot sta kalij in natrij. Banane so še posebej bogate s kalijem in lahko pomagajo dopolniti zaloge tega minerala v telesu.

2. Borovnice

Borovnice so bogate s hranili, ki se borijo proti vnetjem v telesu, kar pride prav, če imate mačka, saj se po zaužitju alkohola povečajo ravni različnih vnetnih spojin v krvi.

3. Pomaranče

Pomaranče so bogate z vitaminom C, ki lahko vašemu telesu prepreči izgubo glutationa. Glutation je antioksidant, ki pomaga telesu znebiti se alkohola in se zmanjša med uživanjem le tega.

4. Kisle kumarice

Kisle kumarice vsebujejo veliko natrija, elektrolita, ki ga prekomerno pitje alkohola izčrpa iz telesa. Uživanje kislih kumaric ali pitje njihove slanice lahko pomaga povečati raven natrija in premagati mačka.

5. Sladki krompir

Sladki krompir vsebuje več različnih hranil (vitamin A, magnezij, kalij), ki vam lahko pomagajo hitreje premagati mačka.

6. Špinača

Špinača je bogata s folatom, hranilom, ki se zmanjša zaradi prekomernega pitja alkohola.

7. Avokado

Uživanje avokada po noči težkega pitja lahko pomaga zvišati nizko raven kalija zaradi uživanja alkohola in dehidracije. Prav tako avokado vsebuje spojine, ki ščitijo pred poškodbami jeter. Ker prekomerno pitje negativno vpliva na vaša jetra, je lahko avokado še posebej koristen za obvladovanje mačka.