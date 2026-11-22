Če je bilo še pred nekaj leti o njih mogoče slišati predvsem v znanstvenih laboratorijih, raziskovalnih ustanovah in specializiranih medicinskih krogih, se danes o njih razpravlja na družbenih omrežjih, klinikah za dolgoživost, v fitnes centrih in celo v kozmetični industriji. Nekateri jih predstavljajo kot eno največjih priložnosti sodobne medicine, drugi opozarjajo, da se za privlačnimi obljubami pogosto skrivajo pomanjkljive raziskave, nepreverjeni izdelki in precejšnja zdravstvena tveganja. Ali lahko peptidi dejansko pomagajo pri zdravljenju kroničnih bolezni, pospešijo regeneracijo poškodovanih tkiv, izboljšajo delovanje imunskega sistema, povečajo mišično maso, zmanjšajo telesno maščobo in celo vplivajo na biološke procese staranja? Ali pa gre za še en trend, pri katerem so pričakovanja prehitela znanstvene dokaze? In predvsem, kako varni so v resnici? Odgovor ni tako preprost, kot ga pogosto predstavljajo njihovi zagovorniki ali nasprotniki. Peptidi namreč niso ena sama skupina učinkovin z enakim delovanjem, temveč izjemno raznolika družina molekul. Nekatere so v medicini nepogrešljive že kar precej časa, druge so predmet obetavnih raziskav, tretje pa se prodajajo in uporabljajo kljub temu, da njihova učinkovitost in dolgoročna varnost pri ljudeh še nista ustrezno raziskani. Prav zato je treba razlikovati med znanstveno potrjenimi možnostmi, zanimivimi raziskovalnimi hipotezami in trditvami, ki temeljijo predvsem na osebnih izkušnjah, oglaševanju ali navdušenju na družbenih omrežjih.

Peptidi niso nekaj tujega ali nenaravnega, kar bi sodobna znanost šele pred kratkim odkrila. So sestavni del človeške biologije. FOTO: Shutterstock

Kaj so pravzaprav peptidi?

Peptidi so molekule, sestavljene iz aminokislin, ki so med seboj povezane s peptidnimi vezmi. Aminokisline pogosto opisujemo kot osnovne gradnike beljakovin, vendar se lahko povezujejo tudi v krajše verige, ki imajo povsem samostojne biološke naloge. Najpreprosteje povedano, peptidi so krajše verige aminokislin, medtem ko so beljakovine praviloma večje in strukturno kompleksnejše molekule. Meja med beljakovinami in peptidi sicer ni povsem enotno določena, pogosto pa se kot okvirna ločnica uporablja približno 50 aminokislin. Pri tem je zanimivo, da lahko že zelo majhna sprememba v zaporedju aminokislin bistveno spremeni delovanje posameznega peptida. Nekateri delujejo kot hormoni, drugi kot signalne molekule, tretji pa sodelujejo pri uravnavanju presnove, apetita, imunskega odziva ali komunikacije med celicami. Človeško telo peptide proizvaja povsem naravno. Brez njih številni življenjsko pomembni procesi ne bi mogli potekati. Med najbolj znane primere spada inzulin, peptidni hormon, ki omogoča uravnavanje koncentracije glukoze v krvi. Omeniti velja tudi oksitocin, ki sodeluje pri porodu, dojenju in socialnem vedenju, ter vazopresin, ki ima pomembno vlogo pri uravnavanju vode v telesu. Peptidi torej niso nekaj tujega ali nenaravnega, kar bi sodobna znanost šele pred kratkim odkrila. So sestavni del človeške biologije. Toda iz tega nikakor ne izhaja, da je vsak sintetično proizveden peptid varen ali koristen. Molekula, ki v telesu sodeluje pri določenem procesu, lahko ob neustreznem odmerjanju, napačnem načinu uporabe ali poseganju v kompleksne regulacijske mehanizme povzroči tudi neželene posledice. Pomembno je razumeti še eno razliko. Peptidi, ki jih zaužijemo s hrano, kolagenski peptidi v prehranskih dopolnilih in sintetični peptidi, namenjeni vplivanju na določene receptorje, niso medsebojno primerljivi zgolj zato, ker imajo podobno kemijsko osnovo. Njihovo delovanje, absorpcija, presnova, učinkovitost in tveganja se lahko bistveno razlikujejo.

Zgodovina peptidov

Čeprav se danes o peptidih pogosto govori kot o revolucionarni novosti, njihova zgodovina sega več kot stoletje v preteklost. Eden prvih pomembnih mejnikov sega v leto 1902, ko sta britanska fiziologa William Bayliss in Ernest Starling med raziskovanjem prebavnega sistema odkrila sekretin. Gre za hormon, ki nastaja v dvanajstniku in spodbuja izločanje prebavnih sokov. Odkritje je pokazalo, da organi med seboj ne komunicirajo le prek živčnega sistema, temveč tudi s hormoni, ki potujejo po krvi. To je pomembno prispevalo k razvoju endokrinologije. Naslednji veliki preboj se je zgodil leta 1921, ko so raziskovalci na Univerzi v Torontu odkrili oziroma izolirali inzulin. Že leto pozneje je prvi bolnik (star le 14 let) prejel inzulinsko terapijo, ki je pomenila revolucijo v zdravljenju sladkorne bolezni. V petdesetih letih je Vincent du Vigneaud s sodelavci uspešno sintetiziral oksitocin in dokazal, da je mogoče biološko aktivne peptide ustvariti tudi v laboratoriju. V šestdesetih letih pa je Robert Bruce Merrifield razvil metodo, ki je močno poenostavila njihovo proizvodnjo. Sčasoma so znanstveniki odkrivali vse več peptidov in spoznavali, kako pomembno vlogo imajo pri uravnavanju lakote, presnove, vnetnih procesov, bolečine, rasti in delovanja živčnega sistema. Danes se peptidna zdravila uporabljajo pri zdravljenju sladkorne bolezni, debelosti, nekaterih vrst raka in hormonskih motenj, vse več pa se jih raziskuje tudi na področju imunologije, regeneracije, dolgoživosti in nevrologije.

Koliko peptidov sploh poznamo?

Na to vprašanje ni enostavnega odgovora, saj v naravi obstaja ogromno različnih peptidov, ki jih proizvajajo ljudje, živali, rastline in mikroorganizmi. Poleg naravnih pa znanstveniki razvijajo tudi sintetične peptide, pri katerih spreminjajo zaporedje aminokislin in s tem njihove lastnosti ter delovanje. Kako veliko je število možnih kombinacij, pove že podatek, da lahko iz samo desetih aminokislin, izbranih med dvajsetimi običajnimi, sestavimo več kot deset bilijonov različnih zaporedij. Seveda to ne pomeni, da imajo vsa tudi biološko delovanje. Čeprav poznamo že ogromno naravnih in sintetičnih peptidov, njihovega natančnega števila ne poznamo. Na področju medicine pa je slika nekoliko jasnejša. Leta 2021 je bilo na trgu že več kot 80 peptidnih zdravil, novejši pregledi pa navajajo več kot sto odobrenih peptidnih učinkovin, odvisno od načina razvrščanja in države. Številni novi peptidi so še v fazi raziskovanja, zato njihov celoten potencial ostaja neznan. To pa še ne pomeni, da bodo vsi nekoč postali učinkovita zdravila.

Med najbolj znane spada inzulin, peptidni hormon, ki omogoča uravnavanje koncentracije glukoze v krvi. FOTO: Adobe Stock

Kateri peptidi so najbolj znani?

Med najbolj znanimi peptidi je zagotovo inzulin, ki je nepogrešljiv pri zdravljenju sladkorne bolezni tipa 1. V zadnjih letih sta veliko pozornosti pritegnila tudi semaglutid in tirzepatid, ki vplivata na uravnavanje apetita, občutek sitosti, presnovo in izločanje inzulina. Učinkovitost le-teh pri zdravljenju debelosti in sladkorne bolezni tipa 2 je potrjena z obsežnimi kliničnimi raziskavami. Poleg teh pa je vse več zanimanja tudi za raziskovalne peptide, predvsem na področju regeneracije, fitnesa, dolgoživosti in lepote. Med najbolj priljubljenimi so naslednji: BPC-157 Gre za sintetični peptid, sestavljen iz 15 aminokislin, ki je postal priljubljen predvsem zaradi domnevnih učinkov na regeneracijo mišic, kit, vezi in prebavil. Razvit je bil v povezavi z raziskovanjem zaščitnih dejavnikov želodčne sluznice, raziskave na živalih pa kažejo tudi na morebitne pozitivne učinke pri obnovi črevesne sluznice, nastajanju novih krvnih žil in uravnavanju vnetja. Vendar kakovostnih raziskav na ljudeh primanjkuje, zato njegova učinkovitost, varni odmerki, dolgoročni učinki in morebitne interakcije z zdravili še niso ustrezno raziskani. TB-500 Temu peptidu pripisujejo predvsem pozitivne učinke na celjenje ran in obnovo poškodovanih tkiv, zato vzbuja veliko zanimanja tudi med športniki. Pod oznako TB-500 se običajno trži fragment naravnega peptida timosina beta-4, ki sodeluje pri gibanju celic in regeneraciji tkiv. Čeprav raziskave celotnega timosina beta-4 kažejo obetavne rezultate, jih ni mogoče neposredno pripisati TB-500. Za njegovo učinkovitost pri športnih poškodbah in dolgoročno varnost še ni dovolj kakovostnih kliničnih dokazov. KPV Gre za kratek peptid, sestavljen iz treh aminokislin, ki predstavlja del hormona alfa-MSH. Raziskujejo ga predvsem zaradi morebitnega protivnetnega delovanja ter pozitivnih učinkov na črevesno sluznico in nekatere kožne bolezni. Laboratorijske in živalske raziskave kažejo zanimive rezultate pri uravnavanju vnetnih procesov, vendar njegova učinkovitost in varnost pri ljudeh še nista ustrezno potrjeni. CJC-1295 in ipamorelin Gre za peptida, ki prek različnih mehanizmov spodbujata izločanje rastnega hormona, zaradi česar jima pripisujejo pozitivne učinke na regeneracijo, povečanje mišične mase, zmanjšanje telesne maščobe in izboljšanje spanja. Vendar višje ravni rastnega hormona še ne zagotavljajo večje moči, boljših športnih rezultatov ali daljšega življenja. Možna tveganja vključujejo motnje uravnavanja krvnega sladkorja, zadrževanje tekočine in druge hormonske spremembe. Dolgoročna varnost ostaja nejasna, na določena tveganja pa opozarja tudi ameriška agencija FDA. GHK-Cu Gre za naravno prisoten kompleks peptida in bakra, ki vzbuja zanimanje predvsem zaradi morebitnih učinkov na nastajanje kolagena, obnovo kože, celjenje ran in upočasnjevanje znakov staranja. Najpogosteje se uporablja v kozmetičnih izdelkih, kot so kreme in serumi, vendar so klinični dokazi še omejeni in odvisni od posamezne formulacije. Za injiciranje je podatkov o varnosti bistveno manj. MOTS-c Gre za peptid, katerega zaporedje izhaja iz mitohondrijskega genoma. Mitohondriji imajo pomembno vlogo pri proizvodnji celične energije, zato MOTS-c vzbuja zanimanje predvsem zaradi morebitnih vplivov na presnovo, občutljivost za inzulin in prilagajanje telesni aktivnosti. Predklinične raziskave kažejo zanimive rezultate, vendar pri ljudeh še ni dokazano, da izboljšuje telesno zmogljivost ali upočasnjuje staranje. Epitalon, semax in selank Tem peptidom pripisujejo morebitne pozitivne učinke na upočasnjevanje procesov staranja, izboljšanje spomina in koncentracije ter zmanjševanje stresa in tesnobe. Epitalon raziskujejo predvsem zaradi vpliva na telomere in celično staranje, semax in selank pa zaradi morebitnega delovanja na živčni sistem. Čeprav so nekatere manjše raziskave pokazale zanimive rezultate, za zdaj še ni dovolj kakovostnih dokazov, ki bi potrdili njihovo učinkovitost in dolgoročno varnost pri ljudeh.

Nekateri peptidi se uporabljajo tudi v kozmetiki zaradi potencialnih učinkov na kolagen in obnovo kože, čeprav je njihova učinkovitost odvisna tudi od sposobnosti prodiranja v kožo. FOTO: Shutterstock

Kateri peptidi imajo največji potencial?

Pri ocenjevanju potenciala peptidov ni pomembno, koliko so v trendu, temveč predvsem, ali njihovo učinkovitost in varnost potrjujejo kakovostne znanstvene raziskave. Največji uspehi so že vidni pri zdravljenju presnovnih bolezni, kjer so zdravila, ki delujejo na receptorje GLP-1 in GIP, precej izboljšala možnosti zdravljenja sladkorne bolezni tipa 2 in debelosti. Nekatera imajo dokazane tudi koristi za srčno-žilno zdravje. Velik potencial imajo peptidi tudi v onkologiji, kjer že omogočajo usmerjeno diagnostiko in zdravljenje določenih tumorjev, ter pri razvoju novih protimikrobnih zdravil, predvsem zaradi vse večje odpornosti bakterij proti antibiotikom. Zelo obetavno je tudi na področju regenerativne medicine, kjer raziskujejo njihove vplive na celjenje ran, obnovo poškodovanih tkiv in uravnavanje vnetja. Prav tako potekajo raziskave njihove potencialne uporabe pri nevrodegenerativnih boleznih, kjer bi lahko vplivali na poškodbe živčnih celic in vnetne procese v živčnem sistemu. Torej, peptidi bi lahko v prihodnosti pomembno prispevali k razvoju novih načinov zdravljenja, je pa pri številnih učinkovinah pot do klinične uporabe še kar dolga.

Možni pozitivni vplivi peptidov na zdravje in telesno zmogljivost

Zanimanje za peptide izhaja predvsem iz njihove sposobnosti vplivanja na določene biološke procese. Nekateri delujejo na izbrane receptorje in signalne poti, kar odpira možnosti za bolj usmerjeno zdravljenje različnih bolezni. Na področju regeneracije raziskujejo predvsem njihov vpliv na celjenje poškodovanih tkiv, uravnavanje vnetja, obnovo žil in nastajanje kolagena. Takšni učinki bi bili lahko koristni pri športnih poškodbah in kroničnih ranah. Najbolj prepričljivi so rezultati na področju presnove, kjer nekatera odobrena peptidna zdravila dokazano vplivajo na apetit, krvni sladkor in telesno maso. Po drugi strani pa za obljube o hitrejši regeneraciji, daljšem življenju, večji mišični masi in boljši športni zmogljivosti pri večini raziskovalnih peptidov še ni dovolj kakovostnih kliničnih dokazov. Pomembno področje raziskovanja so tudi protivnetni učinki. Pri tem cilj ni popolno zaviranje vnetja, saj je le to pomemben del naravne obrambe in obnove telesa, temveč njegovo ustrezno uravnavanje.

Stranski učinki in tveganja

Pogosto se pojavlja prepričanje, da so peptidi varni, ker so sestavljeni iz aminokislin in ker jih naše telo proizvaja tudi samo. Vendar naravni izvor še ne zagotavlja varnosti. Tudi hormoni so telesu lastne snovi, pa lahko njihova neustrezna uporaba povzroči resne zdravstvene težave. Varnost peptidov je odvisna od učinkovine, odmerka, trajanja uporabe, načina vnosa, zdravstvenega stanja posameznika in kakovosti pripravka. Zdravila, ki delujejo na receptorje GLP-1, lahko povzročajo slabost, bruhanje, drisko ali zaprtje, v določenih primerih pa tudi resnejše zaplete. Peptidi, ki spodbujajo izločanje rastnega hormona, lahko vplivajo na uravnavanje krvnega sladkorja, zadrževanje tekočine in druge hormonske procese. Pri peptidih, ki so predmet raziskav, dodatno skrb vzbujajo morebitne imunske reakcije, nečistoče v pripravkih in pomanjkanje podatkov o dolgoročni varnosti. Odsotnost dokazanih neželenih učinkov še ne pomeni dokazane varnosti. Če določena učinkovina ni bila dovolj raziskana, to pomeni predvsem, da vseh njenih posledic za zdravje še ne poznamo.

Zelo obetavno je tudi na področju regenerativne medicine, kjer raziskujejo njihove vplive na celjenje ran, obnovo poškodovanih tkiv in uravnavanje vnetja. FOTO: Profimedia

Zanimivosti

Ena najbolj zanimivih lastnosti peptidov je, da lahko že kratka veriga aminokislin sproži močan biološki odziv in pomembno vpliva na delovanje celic. Presenetljivo je, da so nekatera peptidna zdravila razvili na podlagi živalskih strupov. Takšna primera sta zikonotid, zdravilo proti hudim kroničnim bolečinam, razvito na podlagi strupa morskega polža stožca, in eksenatid, zdravilo za sladkorno bolezen tipa 2, katerega razvoj temelji na peptidu iz strupnega izločka kuščarja, imenovanega gilina pošast. Peptidi imajo pomembno vlogo tudi pri uravnavanju lakote in sitosti. Hormoni, kot so grelin, GLP-1 in peptid YY, sodelujejo pri komunikaciji med prebavili in možgani. Nekateri peptidi se uporabljajo tudi v kozmetiki zaradi potencialnih učinkov na kolagen in obnovo kože, čeprav je njihova učinkovitost odvisna tudi od sposobnosti prodiranja v kožo. Pri razvoju novih peptidov postaja vse pomembnejša uporaba umetne inteligence, s katero raziskovalci hitreje odkrivajo in razvijajo nove peptide z želenimi lastnostmi. Njihovo učinkovitost in varnost pa morajo še vedno potrditi z ustreznimi raziskavami.

Moj pogled na peptide

Čeprav v peptidih vidim velik potencial, sem precej bolj kritičen do načina, kako se danes nekateri raziskovalni peptidi prodajajo in uporabljajo. Na spletu je mogoče brez večjih težav naročiti pripravke z oznakami Research Use Only ali Not for Human Consumption, ki jasno nakazujejo, da niso namenjeni uporabi pri ljudeh. Kljub temu se pogosto promovirajo v povezavi z regeneracijo, izboljšanjem imunskega sistema, protivnetnimi lastnostmi, hujšanjem, povečanjem mišične mase in upočasnjevanjem staranja. Pri tem se ustvarja vtis, da gre za učinkovite in preverjene pripravke, čeprav za številne takšne trditve ni ustreznih kliničnih dokazov. Posebej problematična je kakovost izdelkov. Kupec pogosto ne more zanesljivo vedeti, ali pripravek vsebuje deklarirano učinkovino v pravilni koncentraciji in ali je brez nevarnih nečistoč. Tudi laboratorijski certifikat še ne zagotavlja varnosti, saj visoka kemijska čistost ne pomeni nujno sterilnosti. Dodatno tveganje predstavlja injiciranje, zlasti kadar posamezniki sami pripravljajo raztopine iz praškov, kupljenih na spletu. Neustrezna priprava, odmerjanje in shranjevanje lahko povzročijo okužbe, lokalna vnetja in druge zaplete. Zadržan sem tudi do priporočil na družbenih omrežjih, kjer se osebne izkušnje pogosto predstavljajo kot dokaz učinkovitosti. Izboljšanje zdravstvenega stanja po uporabi določenega peptida še ne pomeni, da je le to povzročila prav ta učinkovina. Omenil bi tudi še to, da so nekateri peptidi prepovedani v tekmovalnem športu. Kljub tem pomislekom sem glede prihodnosti peptidov optimističen. Največ priložnosti vidim pri zdravljenju kroničnih vnetnih bolezni, obnovi poškodovanih tkiv, regeneraciji črevesne sluznice in presnovnih motnjah. Zanimivo se mi zdi tudi področje zdravega staranja, kjer cilj ne bi smel biti zgolj podaljševanje življenja, temveč predvsem ohranjanje zdravja, telesne zmogljivosti in samostojnosti. Kot trener in nutricionist, ki se že vrsto let poglablja tudi v funkcionalno medicino in biohacking, vidim veliko priložnost v razvoju bolj individualiziranih terapij, ki bi v povezavi z naprednejšo diagnostiko omogočale natančnejše in učinkovitejše zdravljenje. Vendar tudi najbolj napredna zdravila ne morejo nadomestiti kakovostne prehrane, redne telesne aktivnosti, regeneracije, spanja in drugih temeljev zdravega življenjskega sloga. Moja kritika torej ni usmerjena proti peptidom ali njihovemu raziskovanju, temveč proti prehitri komercializaciji učinkovin, katerih koristi in tveganj še ne poznamo dovolj dobro. Znanost potrebuje čas, trg pa želi rezultate takoj. In prav v tej razliki vidim največjo težavo.

Zaključek