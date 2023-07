BLOG: Kako zdraviti okužbo s salmonelo?

Bakterija salmonela povzroča bolezen, imenovano salmoneloza, ki se kaže s številnimi simptomi, vključno z drisko, bruhanjem, bolečinami v trebuhu, slabostjo, vročino in glavobolom. Simptomi se običajno pojavijo nekaj ur ali dni po okužbi in običajna inkubacijska doba, čas od okužbe do začetka bolezni, traja od 6 do 72 ur, ponavadi od 12 do 36 ur. Pri preprečevanju okužbe s salmonelo je ključnega pomena preventiva.

Salmonela se najpogosteje nahaja v surovem ali nepopolno/premalo kuhanih perutninskih izdelkih, jajcih, mleku in mlečnih izdelkih ter surovem mesu. Bakterija se lahko razmnožuje in preživi v hrani, če ni ustrezno shranjena ali pripravljena. Prav tako se lahko salmonela prenaša preko površin, kot so na primer delovne površine in kuhinjski pripomočki, če niso pravilno očiščeni.

Salmoneloza je bakterijska okužba, ki se najpogosteje prenaša preko kontaminirane hrane, vode ali stika z okuženimi živalmi. Povzročitelji so bacili iz družine enterobakterij. Znanih je več kot 2400 serotipov. Delimo jih na tifusne salmonele (Salmonella Typhi in Salmonella Paratyphi) in netifusne, ki so pogosti povzročitelji driske.

Salmoneloza je običajno blaga bolezen in se večina ljudi pozdravi brez posebnega zdravljenja. Vendar pa lahko pri nekaterih ljudeh, kot so dojenčki, starejši ljudje in ljudje z oslabljenim imunskim sistemom, povzroči hude zaplete. Zato je pomembno, da se zdravijo simptomi in da se nadomesti izgubljena tekočina in elektroliti. Pri hudi ali dolgotrajni salmonelozi je potrebna zdravniška oskrba, vključno z antibiotiki. Preventiva je ključnega pomena pri preprečevanju okužbe s salmonelo. Priporoča se ustrezno kuhanje perutnine, jajc in mesa, temeljito pranje sadja in zelenjave ter upoštevanje splošnih higienskih ukrepov, kot sta redno umivanje rok in čiščenje površin, ki prihajajo v stik s hrano. Prav tako je priporočljivo ločevanje surove hrane od že pripravljene hrane ter pravilno shranjevanje vseh živil v hladilniku.

icon-expand Pri preprečevanju okužbe s salmonelo je ključnega pomena preventiva. FOTO: Shutterstock

Kdo se najpogosteje okuži? Salmoneloza se lahko pojavi pri ljudeh vseh starosti, spolov in etničnih skupin. Vendar pa obstajajo nekatere skupine ljudi, ki so bolj nagnjene k okužbi s salmonelo. Dojenčki in otroci so bolj dovzetni za okužbo s salmonelo, saj je njihov imunski sistem še vedno v razvoju. Pri starejših ljudeh se lahko imunski sistem oslabi, kar lahko poveča tveganje za okužbo s salmonelo. Osebe z oslabljenim imunskim sistemom, kot so bolniki z rakom ali osebe z avtoimunskimi boleznimi, so bolj dovzetne za okužbo s salmonelo. Nosečnice so bolj dovzetne za okužbo s salmonelo in se lahko soočajo s hudimi zapleti. Ljudje, ki uživajo hrano, ki je bolj dovzetna za kontaminacijo s salmonelo, so tudi bolj izpostavljeni tveganju. Sem spadajo surova ali premalo kuhana perutnina, jajca, surovo mleko in mlečni izdelki ter surovo ali nepopolno kuhano meso.

Pomembno je poudariti, da se salmoneloza lahko pojavi pri ljudeh iz vseh skupin in ni omejena samo na zgoraj navedene kategorije. Zato je ključnega pomena spoštovati ustrezne higienske ukrepe pri pripravi hrane, shranjevanju in ravnanju z živili, ne glede na našo starost ali zdravstveno stanje.

Kako se zdravi ta okužba? Zdravljenje okužbe s salmonelo temelji na obvladovanju simptomov in preprečevanju dehidracije. Večina primerov salmoneloze se pozdravi brez posebnega zdravljenja, saj se simptomi običajno umirijo v nekaj dneh. Vendar pa je pomembno, da se posvetujete z zdravnikom, še posebej, če imate hude simptome ali spadate v ranljivo skupino. Nekateri pristopi pri zdravljenju okužbe s salmonelo: Hidratacija: ker driska in bruhanje povzročata izgubo tekočine, je pomembno piti veliko tekočin, da se prepreči dehidracija. Priporočam vam vodo, čaje, elektrolitske raztopine in juhe. V primeru hude dehidracije pa bo potreben obisk zdtavnika, kjer se dobi infuzija. Primerno prehranjevanje: v primeru blage salmoneloze je pomembno ohraniti uravnoteženo prehrano. Priporočam vam, da uživate lako prebavljivo hrano, kot so kuhane testenine, krompir, riž, pečena piščančja prsa, zrela banana in kuhana zelenjava. Izogibajte se mastni, začinjeni ali težki hrani. Izogibanje določenim živilom: med okrevanjem je priporočljivo izogibati se živilom, ki so znani viri okužbe s salmonelo. Sem spadajo surova ali premalo kuhana perutnina, jajca, mleko in mlečni izdelki ter surovo meso. Antibiotiki: v večini primerov antibiotiki niso potrebni za zdravljenje blage salmoneloze, saj se telo običajno samo spopade z okužbo. Vendar pa se v hudih primerih ali pri ljudeh z oslabljenim imunskim sistemom lahko predpišejo antibiotiki za zmanjšanje trajanja simptomov in preprečevanje zapletov.

Poleg teh ukrepov je pomembno tudi spoštovanje ustrezne higiene, kot je redno umivanje rok z milom in vodo ter čiščenje površin, ki prihajajo v stik s hrano. Prav tako se izogibajte pripravi hrane za druge ljudi, dokler simptomi popolnoma ne izginejo. Še enkrat ponavljam, upoštevajte tudi priporočila glede pravilnega shranjevanja in priprave hrane.

icon-expand Salmonela je bakterija, ki lahko preživi v različnih pogojih, vendar obstajajo nekateri dejavniki, ki ji ne ustrezajo in jo lahko uničijo. FOTO: AdobeStock

Kako si pomagati na naraven način? Nekaj splošnih načel, ki bi vam znali pomagati pri zdravljenju okužbe s salmonelo: Prehranska podpora : uživajte prehrano, ki podpira imunski sistem in pomaga pri obnavljanju telesa. To vključuje uživanje hrane z visoko vsebnostjo hranil, kot so sveže sadje in zelenjava, vitamini, minerali, beljakovine in zdrave maščobe. Priporočljivo je tudi uživanje probiotičnih živil ali dodatkov, da se obnovi ravnovesje črevesne flore. Betain HCl je prehransko dopolnilo, ki vsebuje naravno kislino in se pogosto uporablja za podporo prebavi in zmanjšanje prebavnih težav, kot so napihnjenost, zgaga in prebavne motnje. V nekaterih primerih se lahko uporablja tudi pri zdravljenju okužbe s salmonelo, saj Betain HCl deluje tako, da poveča kislost želodčnega soka, kar lahko pomaga pri razgradnji hrane in uničevanju bakterij v želodcu. Detoksifikacija : za odstranjevanje toksinov iz telesa se pogosto priporoča detoksifikacijska dieta ali program. To lahko vključuje uživanje živil, ki spodbujajo razstrupljanje, kot so zeleni listnati ohrovt, zeleni čaj, česen in ingver. Prav tako se spodbuja uživanje zadostne količine vode za pomoč pri izločanju toksinov.

Salmonela "obožuje" bazičen želodec in premalo kislo okolje v želodcu je "raj" zanjo. Najhitreje boste poskrbeli za dovolj kisel želodec z dodajanjem ustreznega prehranskega dopolnila, ki vsebuje naravno kislino. In ne bodite prestrašeni, večina vas je leta in leta napačno informiranih glede želodčne kisline. Mnogi imamo premalo kisel in ne preveč kisel želodec, kljub simptomom, ki ukazujejo na to, da imamo preveč želodčne kisline. V večini primerov gre za "vrenje" zaužite hrane, ki ostaja predolgo v želodcu, saj se težko prebavi zaradi prešibke želodčne kisline.

Krepitev imunskega sistema : mogoče vam prav pridejo razni zeliščni pripravki, prehranski dodatki z vitamini in minerali ter tehnike za zmanjšanje stresa. Torej, cilj je okrepiti odpornost telesa in spodbuditi naravne obrambne mehanizme. Uporaba naravnih protibakterijskih sredstev : v nekaterih primerih se lahko uporabljajo tudi naravna protibakterijska sredstva za boj proti okužbi s salmonelo. To lahko vključuje naravne antibiotike, kot so izvlečki česna, olje divjega origana, čajevca, grenivkinih pečk ali druga zelišča z antimikrobnimi lastnostmi. Vendar je pomembno, da se uporaba takšnih sredstev izvaja pod nadzorom strokovnjaka. Aktivno oglje je adsorbent, ki se pogosto uporablja za zmanjšanje strupenih snovi v telesu. Nekateri strokovnjaki ga zelo priporočajo in verjamejo, da lahko aktivno oglje pomaga pri lajšanju simptomov okužbe s salmonelo, vendar je treba poudariti, da ni dovolj znanstvenih dokazov, ki bi podprli to trditev. Aktivno oglje deluje tako, da adsorbira ali veže na sebe toksine in bakterije v prebavnem sistemu ter jih nato izloči iz telesa. Vendar pa obstaja veliko vrst salmonel in nekatere so lahko odporne na adsorpcijo aktivnega oglja. Poleg tega se aktivno oglje veže tudi na hranila in zdravila, kar lahko vpliva na njihovo učinkovitost. Na tem mestu bi rad opozoril, da pred začetkom katerega koli alternativnega pristopa k zdravljenju se posvetujte s strokovnjakom. Katera naravna živila lahko pomagajo? Pri okužbi s salmonelo lahko nekatera naravna živila pomagajo pri lajšanju simptomov in spodbujanju okrevanja. Vendar pa je pomembno razumeti, da naravna sredstva ne nadomeščajo zdravniške oskrbe in se ne smejo uporabljati kot edino zdravljenje. Tu je nekaj možnosti, ki jih lahko vključite: Probiotiki: uživanje probiotičnih živil, kot so jogurt, kefir, kombucha, kislo zelje ali uporaba prehranskih dopolnil z živimi probiotičnimi bakterijami, lahko pomaga obnoviti ravnovesje črevesne flore. Probiotiki lahko podpirajo zdravo prebavo in imunski sistem. Ingver: ingver ima protivnetne in antimikrobne lastnosti ter lahko pomaga pri lajšanju prebavnih težav, kot so slabost, bruhanje in bolečine v trebuhu. Ingver lahko uživate v obliki čaja ali sveže korenine. Kurkuma: kurkuma vsebuje kurkumin, ki ima protivnetne lastnosti. Lahko pomaga zmanjšati vnetje in podpira imunski sistem. Kurkumo lahko uživate kot začimbo ali kot prehransko dopolnilo. Metin čaj: čaj iz mete lahko pomaga pri lajšanju prebavnih težav, kot so napihnjenost, krči in slabost. Ima pomirjujoč učinek na prebavni sistem. Česen: česen ima antimikrobne lastnosti in lahko pomaga pri boju proti bakterijskim okužbam.

icon-expand Pri okužbi s salmonelo lahko nekatera naravna živila pomagajo pri lajšanju simptomov in spodbujanju okrevanja. FOTO: Dreamstime

Zakaj niso vsi okuženi, kljub zaužitju kontaminirane hrane? Okužba s salmonelo lahko prizadene ljudi na različne načine in nekateri se lahko okužijo, medtem ko drugi ostanejo nedotaknjeni, kljub temu da so skupaj uživali okuženo hrano. Obstaja več dejavnikov, ki lahko vplivajo na verjetnost okužbe pri posameznikih. Nekateri od teh dejavnikov so: Količina izpostavljenosti : verjetnost okužbe s salmonelo se poveča s povečanjem količine izpostavljenosti bakterijam. Če oseba zaužije večje število salmonel, je večja možnost za razvoj okužbe. Stanje imunskega sistema : ljudje z oslabljenim imunskim sistemom, kot so dojenčki, starejši, nosečnice ali ljudje z določenimi zdravstvenimi težavami, so lahko bolj dovzetni za okužbo s salmonelo. Močan imunski sistem lahko bolje zavira razmnoževanje bakterij in preprečuje razvoj okužbe. Individualna občutljivost : obstajajo razlike v občutljivosti posameznikov na okužbo s salmonelo. Nekateri ljudje imajo močnejše obrambne mehanizme v prebavnem sistemu ali imajo bolj učinkovito črevesno floro, ki lahko pomaga zmanjšati tveganje za razvoj okužbe. Kombinacija bakterijskih sevov : salmonela obstaja v več različnih sevih, ki se lahko razlikujejo po svoji virulenci. Nekateri sevi so bolj patogeni in lahko povzročijo hujše okužbe kot drugi. Čeprav sta dve osebi zaužili isto okuženo hrano, se lahko odzivita drugače, odvisno od seva salmonel, ki sta ga zaužili. Individualna prebavna sposobnost : prebavni sistem vsakega posameznika je edinstven, kar lahko vpliva na njegovo sposobnost razgradnje in odstranjevanja bakterij, vključno s salmonelo. Nekateri ljudje imajo bolj učinkovito prebavo in sposobnost organizma, da sam odstranji negativne bakterije, kar lahko zmanjša tveganje za razvoj okužbe. Pomembno je tudi omeniti, da so bakterije salmonel lahko neenakomerno porazdeljene v kontaminirani hrani, kar lahko privede do okužbe samo nekaterih delov. To lahko povzroči, da se nekateri ljudje okužijo, medtem ko drugi ostanejo nedotaknjeni. Najhujši zapleti zaradi okužbe s salmonelo Okužba s salmonelo se običajno kaže v blagih do zmernih simptomih, ki se večinoma sami umirijo v nekaj dneh ali tednih. Vendar pa pri nekaterih ljudeh, zlasti pri tistih z oslabljenim imunskim sistemom ali drugimi zdravstvenimi težavami, lahko pride do resnejših zapletov. Nekateri najhujši zapleti, ki se lahko pojavijo zaradi okužbe s salmonelo, vključujejo: Septikemija : v redkih primerih se lahko salmonela razširi iz prebavnega sistema v krvni obtok in povzroči septikemijo, kar je resno stanje, ki se kaže z okužbo po celem telesu. Septikemija je potencialno ogrožajoče stanje za naše življenje in zahteva takojšnje zdravljenje. Reaktivni artritis : pri nekaterih ljudeh se po okužbi s salmonelo lahko pojavi reaktivni artritis (vnetje sklepov). Ta zaplet se običajno kaže kot bolečina, oteklina in togost v sklepih, zlasti v kolenih, gležnjih in stopalih. Simptomi se lahko pojavijo nekaj tednov po okužbi. Endokarditis : v redkih primerih se lahko salmonela razširi iz prebavnega sistema v srce in povzroči endokarditis. Gre za vnetno bolezen, ki prizadene predvsem srčne zaklopke. To je resen zaplet, ki lahko vodi do težav, kot so srčni zastoj, srčni napad ali srčno popuščanje. Meningitis : v izjemno redkih primerih se lahko salmonela razširi v možgane in hrbtenjačo ter povzroči meningitis, kar je vnetje možganskih ovojnic. Meningitis je potencialno smrtno nevarno stanje, ki zahteva takojšnje zdravljenje.

Pomembno je poudariti, da so ti zapleti redki in se običajno pojavijo pri ljudeh z oslabljenim imunskim sistemom ali drugimi pridruženimi zdravstvenimi težavami. Večina ljudi se popolnoma opomore brez trajnih posledic. Kljub temu je pomembno, da se ob pojavu hujših simptomov ali zapletov posvetujete z zdravnikom, da dobite ustrezno zdravstveno oskrbo.