BLOG: Kalčki lucerne – zakladnica hranil in zdravja

Kalčki lucerne so drobni, a izjemno hranljivi poganjki, ki kljub svojemu bogastvu hranil pogosto ostajajo prezrti v vsakodnevni prehrani. Njihova vsestranskost, bogata hranilna vrednost in številne koristi za zdravje jih postavljajo v sam vrh superživil. V tem članku bom z vami delil vse o kalčkih lucerne – od njihove sestave in prednosti do zanimivosti, zgodovine, uporabe ter nasvetov za gojenje doma in uporabo v kuhinji.

OGLAS

Izraz "alfa alfa" kalčki vam je verjetno bolj znan. Izhaja iz arabščine, kjer pomeni "prvi" ali "najboljši" in se uporablja za opis te rastline zaradi njenega izjemnega hranilnega profila. V zahodnem svetu je znana kot lucerna (Medicago sativa), ki je ena izmed najstarejših gojenih rastlin na svetu. Lucerna je bila cenjena že v starodavnih kulturah, kot so perzijska in kitajska, zaradi svojih zdravilnih lastnosti. Danes je priljubljena zaradi svojih hranilnih vrednosti, saj vsebuje številne vitamine, minerale, beljakovine in vlaknine, zaradi katerih je zelo koristna za zdravje ljudi in živali. Gre za rastlino, ki izvira iz osrednje Azije in je poznana že tisočletja. Že v starih civilizacijah so jo uporabljali kot krmo za živali, saj je izjemno hranljiva in hitro raste. Prvi zapisi o uporabi lucerne segajo v starodavno Mezopotamijo, kjer so jo cenili zaradi njenega vpliva na izboljšanje plodnosti tal in zdravja živine. Kalčki lucerne pa so mladi poganjki semen te rastline, dolgi le nekaj centimetrov, vendar vsebujejo pravo zakladnico hranil. Priljubljeni so postali šele v 20. stoletju, ko so jih začeli prepoznavati kot superživilo.

Kalčki lucerne so nizkokalorični in vsebujejo manj kot 10 kalorij na skodelico. FOTO: Shutterstock icon-expand

Hranilna vrednost kalčkov lucerne Kalčki lucerne so izjemno bogati z mikrohranili in antioksidanti. Ena skodelica vsebuje: Vitamin K: Pomemben za strjevanje krvi in zdravje kosti (pomaga pri absorpciji kalcija in krepi kostno strukturo ) Vitamin C: Krepi imunski sistem in deluje kot močan antioksidant. Pomaga pri tvorbi kolagena. Minerale: Cink, baker, mangan, magnezij, železo. Vlaknine: Spodbujajo prebavo. Beljakovine: Približno 1,3 g na skodelico. Fitoestrogene: Naravni rastlinski hormoni, koristni za hormonsko ravnovesje. Antioksidante: Pomagajo pri zaščiti celic pred prostimi radikali. Folno kislino (vitamin B9): Kalčki lucerne so dober vir folne kisline, ki je pomembna za tvorbo rdečih krvničk, rast in razvoj celic ter za zdravje živčnega sistema. To je še posebej pomembno med nosečnostjo. Vitamine skupine B: Poleg folne kisline kalčki lucerne vsebujejo tudi druge vitamine skupine B, kot so B1 (tiamin), B2 (riboflavin) in B6, ki so ključni za energijsko presnovo, zdravje kože in živčnega sistema. Klorofil: Kalčki lucerne so bogati s klorofilom, zelenim pigmentom, ki ima številne potencialne koristi, vključno s pomočjo pri detoksifikaciji telesa, zmanjšanju vnetij in izboljšanju prebave. Saponine: Saponini so naravne spojine, ki imajo lahko protivirusne, protiglivične in protibakterijske lastnosti. Prav tako so znani po tem, da pomagajo pri zniževanju ravni holesterola v krvi. Karotenoide: Kalčki lucerne vsebujejo karotenoide, kot sta lutein in zeaksantin, ki sta pomembna za zdravje oči, saj pomagata zaščititi mrežnico pred škodljivimi vplivi svetlobe. Poleg tega so kalčki lucerne nizkokalorični in vsebujejo manj kot 10 kalorij na skodelico, kar jih naredi odlične za vsakogar, ki si želi zdravega prigrizka brez dodatnih kalorij.

Znani so tudi po svojih detoksifikacijskih lastnostih - podpirajo naravne procese čiščenja telesa, saj pomagajo izločati toksine in preprečujejo kopičenje škodljivih snovi. FOTO: Shutterstock icon-expand

Zdravstvene koristi kalčkov lucerne Redno uživanje kalčkov lucerne ima številne koristi za zdravje. Nekaj najbolj izstopajočih: 1. Podpora zdravju kosti Vitamin K in minerali, kot sta mangan in magnezij, so ključnega pomena za močne kosti. Redno uživanje lahko pomaga preprečiti osteoporozo in poveča kostno gostoto. 2. Uravnavanje ravni holesterola Kalčki lucerne lahko pomagajo znižati raven škodljivega LDL-holesterola in zvišati raven koristnega HDL-holesterola. 3. Preprečevanje raka Antioksidanti in fitoestrogeni v kalčkih bi lahko imeli potencial za zmanjšanje tveganja za nekatere vrste raka, kot je rak dojk. 4. Uravnavanje krvnega sladkorja Kalčki lucerne so koristni za ljudi s sladkorno boleznijo, saj pomagajo uravnavati raven glukoze v krvi. 5. Podpora imunskemu sistemu Vitamin C v kalčkih krepi naravno odpornost telesa na bolezni in okužbe. Torej, še posebej v zimskih časih ne pozabite na uživanje tega super živila. 6. Lajšanje simptomov menopavze in PMS Fitoestrogeni v kalčkih lucerne lahko pomagajo ublažiti hormonska neravnovesja, zaradi česar so še posebej koristni za ženske v menopavzi ali med PMS. 7. Pomagajo upočasniti staranje Anti – aging dopolnila in protokoli so vedno bolj v trendu in nič ni narobe v tem, daželimo izgledati bolj sveže in mladostno. So pa ti tretmaji izjemno dragi in ne ravno vedno dovolj učinkoviti. Antioksidanti v kalčkih lahko tudi zavirajo proces staranja celic, kar lahko pripomore k bolj zdravemu videzu kože. Torej,oskusite z uživanjem kalčkov in se pomladite brez ogromnega finančnega vložka. Gojenje kalčkov lucerne doma Kalčki lucerne so preprosti za gojenje in ne zahtevajo veliko prostora. Tukaj so navodila, kako jih lahko vzgojite doma: Potrebujemo:

- seme lucerne (organska in ekološka semena so najboljša izbira),

- kozarec za vlaganje,

- gazo ali mrežica,

- elastiko,

- vodo. Postopek: Semena lucerne namočite v vodi za 6–8 ur. Semena odcedite in jih prenesite v kozarec. Pokrijte z gazo, pritrjeno z elastiko. Kalčke spirajte z vodo 2–3-krat na dan. Kozarec obrnite na glavo pod kotom, da odteče odvečna voda. Kozarec hranite na temnem mestu pri sobni temperaturi. Po 3–7 dneh bodo kalčki pripravljeni za uživanje. Pred uporabo jih temeljito sperite. Uporabljajte filtrirano vodo (sam uporabljam neklorirano). Kalčke shranite v hladilniku in jih porabite v 3–5 dneh.

Poskusite jih v solatah, sendvičih in jih vzgojite kar doma. FOTO: Shutterstock icon-expand