BLOG: Kvercetin – naravna spojina, ki ima številne koristi za zdravje

9. Ščiti pred nevrološkimi motnjami. Kvercetin ima nevroprotektivne lastnosti, ki lahko pomagajo zaščititi možgane pred oksidativnim stresom in vnetjem, kar lahko zmanjša tveganje za nevrodegenerativne bolezni, kot sta Alzheimerjeva bolezen in demenca.

5. Izboljšuje energijo in vzdržljivost. Kvercetin lahko poveča energijo in vzdržljivost, kar je koristno za športnike in tiste, ki želijo izboljšati telesno zmogljivost.

3. Podpira zdravje srca. Kvercetin lahko pomaga zmanjšati tveganje za srčne bolezni tako, da uravnava krvni tlak, zmanjšuje oksidativni stres in izboljšuje zdravje žil. Prav tako lahko pomaga pri uravnavanju ravni holesterola in preprečuje aterosklerozo.

2. Pomaga v boju z alergijami. Kvercetin naj bi deloval kot naravni antihistaminik, kar pomaga zmanjšati simptome alergij, kot so izcedek iz nosu, koprivnica, kašelj, otekle ustnice in jezik.

1. Zmanjšuje vnetje. Kvercetin ima močne protivnetne lastnosti. Zmanjšuje vnetje tako, da zavira delovanje vnetnih genov in zmanjšuje sproščanje vnetnih citokinov, kot je interlevkin. To lahko pomaga pri boju proti različnim vnetnim boleznim, vključno s srčnimi boleznimi, artritisom in alergijami.

Kvercetin spada med flavonoide, ki so naravni antioksidanti. Ti pomagajo telesu zaščititi celice pred poškodbami zaradi prostih radikalov, oksidativnim stresom in vnetji. Ta spojina je znana po svojih protivnetnih, protivirusnih in protimikrobnih lastnostih.

Zelo visoki odmerki, zlasti intravenozni, so bili povezani tudi s primeri poškodb ledvic, čeprav so ti primeri redki. Kot sem že prej omenil, lahko dodatek kvercetina vpliva na učinkovitost antibiotikov, kemoterapije in zdravil za redčenje krvi, zato bodite previdni, če jemljete katero od teh zdravil.

Interakcije z zdravili. Kvercetin lahko vpliva na učinkovitost nekaterih zdravil, kot so antibiotiki, kemoterapija in zdravila za redčenje krvi. Zato je pomembno, da se posvetujete s svojim zdravnikom, če jemljete kakršna koli zdravila in razmišljate o uporabi prehranskega dopolnila s kvercetinom.

3. Citrusi. Agrumi, kot so pomaranče, limone in grenivke, vsebujejo kvercetin. Poleg tega so odličen vir vitamina C.

2. Jabolka. Jabolka so priljubljeno sadje, ki vsebuje tudi kvercetin. Uživanje svežih jabolk je odličen način, kako vnesti to koristno spojino v vašo prehrano.

1. Čebula. Čebula je eden izmed najbogatejših virov kvercetina. Je del vsakdanje prehrane v mnogih kulturah in je lahko okusna in zdrava sestavina številnih jedi.

Kvercetin je prisoten v številnih živilih, zlasti v sadju in zelenjavi. Nekateri od najbogatejših naravnih virov so:

Vpliv kvercetina na nosečnice in doječe matere

Ker je varnost visokih odmerkov kvercetina med nosečnostjo in dojenjem še vedno slabo raziskana, je priporočljivo, da se nosečnice in doječe matere izogibajo uživanju prehranskih dopolnil, ki vsebujejo kvercetin, razen če jih predpiše zdravnik. Kvercetin v obliki hrane, kot so sadje in zelenjava, je običajno varen za nosečnice in doječe matere, saj so količine v teh živilih običajno nizke in se absorbirajo počasi. Kljub temu pa je vedno priporočljivo, da se posvetujete s svojim zdravnikom ali strokovnjakom za prehrano, če imate kakršna koli vprašanja ali skrbi glede vnosa kvercetina med nosečnostjo ali dojenjem.

Zanimivosti

Kvercetin lahko poveča absorpcijo vitamina C, kar pripomore k boljšemu zdravju. Zato je dobro uživati živila, bogata s kvercetinom, skupaj s tistimi, ki vsebujejo vitamin C.

Zaradi svojih naravnih konzervanskih lastnosti se kvercetin včasih uporablja za ohranjanje svežine in kakovosti nekaterih živil, kot so sokovi, vina in džemi. S svojimi antioksidativnimi lastnostmi lahko podaljša rok uporabe teh izdelkov.

Zaključek

Kvercetin je naravna spojina, ki ima številne potencialne koristi za zdravje, predvsem zaradi svojih antioksidativnih in protivnetnih lastnosti. Vendar pa je vedno priporočljivo, da se pred jemanjem prehranskih dopolnil ali spreminjanjem prehrane posvetujete s svojim zdravnikom, da se prepričate, ali je to primerno za vaše posebne potrebe in zdravstveno stanje. Vsekakor pa bo večina ljudi z uživanjem raznolike prehrane, bogate s kvercetinom, prispevala k izboljšanju svojega zdravja in počutja.

