BLOG: Melisa – balzam za telo in dušo

Sezona čajev je v polnem teku in melisa čisto po krivici ostaja v senci bolj "zvenečih" zelišč, kot sta meta ali na primer ingver. Melisa ima svojo supermoč, saj lahko pomiri naš um, izboljša prebavo in na splošno pomaga izboljšati naše počutje.

Meliso so uporabljali že v antičnih časih in je bila pogosto pomembna sestavina v zgodovinskih receptih za "eliksir življenja". Zakaj? Ker je preprosto neverjetna. Gre za rastlino z mehko zelenimi listi, ki ob dotiku zadišijo po limoni in ki vas lahko očara s svojo vsestranskostjo. Že naše babice so vedele, da skodelica melisinega čaja pomirja, ampak melisa skriva še mnoge druge zdravilne moči, ki jih bomo danes v tem prispevku odkrili. Trdno sem prepričan, da jo boste od danes želeli vključiti v vaš vsakdan. Kaj je melisa? Melisa, latinsko Melissa officinalis, spada v družino mete. Je nezahtevna, trdoživa in neverjetno hitro rastoča. Njeni listi, ki ob dotiku oddajajo prijeten limonast vonj, so njen zaščitni znak, majhni beli cvetovi pa privabljajo čebele, zaradi katerih je rastlina dobila ime (melissa pomeni "čebela" v grščini). Doma je v južni Evropi, Srednji Aziji in na Bližnjem vzhodu, a ker je tako uporabna in nezahtevna, jo danes najdemo pravzaprav povsod.

Melisa je čudovit dodatek solatam, marinadam, sladicam in celo pijačam. FOTO: Dreamstime icon-expand

Pozitivni učinki melise Limonina melisa ni le zelišče, ki ga dodate vroči vodi zaradi izboljšanja okusa. Njeni učinki so presenetljivo široki in segajo od tega, da pomirja tesnobo, do zaščite pred herpesom in celo podpore srcu. Pa poglejmo, kje vse lahko pomaga: 1. Naravna rešitev za stres in tesnobo Ko imate občutek, da je okoli vas norišnica, si pripravite skodelico čaja iz melise. Njena eterična olja delujejo na živčni sistem, pomirijo naš um in zmanjšajo občutke tesnobe. Idealna je za večere, ko se želimo umiriti in pripraviti na spanje. 2. Pomaga prebavi Napihnjenost, občutek teže ali trebušni krči? Melisa je znana po tem, da pomirja prebavni trakt in ščiti želodčno sluznico. Pijemo jo po težkem obroku ali kadar imamo občutek, da naša prebava potrebuje malo pomoči. 3. Pomaga pri herpesu Če se pogosto spopadate s herpesom, poskusite kremo ali olje iz melise. Njene protivirusne lastnosti pomagajo zmanjšati srbenje in skrajšajo čas celjenja. Nanesemo jo čim prej, ko začutimo prve znake. 4. Krepi srce in ščiti ožilje Melisa podpira naše srce, saj lahko pomaga uravnavati srčni utrip, izboljšuje cirkulacijo in zmanjšuje krvni tlak. 5. Lajša bolečine Ženske jo pogosto uporabljajo za lajšanje menstrualnih bolečin, a njeni učinki sežejo dlje – pomaga tudi pri glavobolih, zobobolih in splošni mišični napetosti. Uporabimo jo lahko kot čaj ali olje za masažo. 6. Podpira imunski sistem Melisa je pravi borec proti bakterijam, glivicam in virusom. Pomaga pri manjših okužbah in krepi imunski sistem, ko potrebujemo dodatno zaščito. 7. Pomaga ščitnici Tistim posameznikom, ki imajo težave s prekomerno aktivno ščitnico, bi lahko to zelišče bilo v pomoč. Namreč, melisa naj bi naravno uravnavala delovanje ščitničnih hormonov. Zelo priporočljiva je za ljudi z Gravesovo boleznijo, saj zavira prekomerno stimulacijo ščitnice. 8. Odličen antioksidant Melisa ščiti celice pred poškodbami zaradi prostih radikalov in zmanjšuje vnetja v telesu. To pomeni, da pomaga preprečevati prezgodnje staranje, bolezni srca in celo nekatere oblike raka. Zanimivosti Melisa je sestavina slavne karmeličanske vode. Ta zeliščni liker so razvili karmeličanski menihi v 14. stoletju, danes pa ga še vedno uporabljajo za pomiritev in lajšanje prebavnih težav. Grški vojaki so jo nosili kot talisman. Verjeli so, da jih melisa varuje pred poškodbami in jim daje moč v boju. Vonj melise odganja komarje. Če imate težave s temi malimi nadlogami, postavite lonček melise na okensko polico ali naredite naravni repelent iz njenega eteričnega olja. Čebele jo obožujejo. Če imate čebelji panj ali vrt, posadite meliso, da privabite te koristne opraševalce. Vino z meliso je bilo nekoč zdravilo za vse. V srednjem veku so meliso namakali v vinu, da bi zdravili živčne bolečine, visoko vročino in celo težave z mehurjem.

Melisa ima širok spekter delovanja. Od sprostitve po dolgem dnevu do podpore pri prebavi in imunskem sistemu. FOTO: Dreamstime icon-expand