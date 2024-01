BLOG: Pomaranče, zakladnica različnih izjemnih hranilnih sestavin

Pomarančevec (Citrus x sinensis) je citrus, ki spada v družino rutičevk. Gre za naravni hibrid med pomelom in mandarino. Njegovo ime v slovanskih jezikih izhaja iz stare francoske besede pomme d'orenge.

Pomaranče imajo dolgo zgodovino in so bile uživane zaradi svojega sladkega okusa in bogatega hranilnega profila. Prvotno so bile pomaranče doma v tropskih regijah Azije in so se nato razširile v Indijo, Afriko ter na območje Sredozemlja. Predstavljajo več kot polovico svetovne proizvodnje citrusov.

Meso pomaranč je lahko različnih barv. Lahko je oranžno, rumeno ali celo rdeče in prav tako se razlikuje po okusu. Nekatere so bolj sladke, druge bolj kisle, tretje pa grenke. Pomaranče tako razdelimo v dve glavni skupini: grenke in sladke. Medtem ko sladke pomaranče uživamo surove, grenkih ne moremo jesti neposredno, temveč se pogosto uporabljajo za pripravo marmelad, želejev in džemov.

Po obiranju pomaranče ne dozorijo več. Pomembno je omeniti, da jih ne smemo shranjevati pri temperaturah pod dve stopinji Celzija, saj lahko to povzroči, da postanejo grenke. Hranite jih pri sobni temperaturi in zdržale bodo do dva tedna.

Hranilna vrednost pomaranče Energija (kcal/kJ) 39/164 Beljakovine (g) 1 Ogljikovi hidrati (g) 8,3 Maščobe (g) 0,2 Sladkor (g) 8,2 Prehranske vlaknine (g) 1,6 Vitamin C (mg) 45 Folna kislina (g) 29 Vitamin B6 (mg) 0,1 Vitamin K (g) 3,8 Kalij (mg) 164 Baker (mg) 0,05 Kalcij (mg) 40

Vrste pomaranč

Navel ali navelina je pomaranča brez pešk, ki je ime dobila po popku podobni izboklini, v kateri je majcen nerazvit sadež. Te pomaranče imajo debelo, grobo lupino in zelo sladko, sočno meso, lupina pa je zelo primerna za kandiranje.

Krvave pomaranče so znane po svojem rdečem mesu, ki je posledica prisotnosti antocianinov. Okus se lahko razlikuje od sladkega do blago kislega.

Valencia pomaranča je najbolj značilna vrsta pomaranč in ena izmed najbolj priljubljenih sort sladkih pomaranč. Zanimivost o pomaranči Valencia je, da je poletni citrus, raste od julija do oktobra.

Seviljska pomaranča je grenka pomaranča, ki se pogosto uporablja za pripravo marmelad in likerjev. Njen okus je bolj grenak.

Jaffa pomaranča je palestinska pomaranča.

Tarocco pomaranče so podvrste krvavih pomaranč, saj imajo meso barve magenta.