BLOG: Krištof Kolumb jo je poimenoval 'sadež angelov'

Papaja je bogata tudi z vlakninami, ki spodbujajo redno izločanje in preprečujejo zaprtje.Uživanje papaje lahko tako pomaga tudi pri preprečevanju zaprtja zaradi visoke vsebnosti vlaknin. Vlaknine povečajo količino blata in olajšajo njegovo izločanje iz telesa. Boljša prebava pa ne pomeni le manj napihnjenosti – pomeni več energije in boljše splošno počutje.

Papaja vsebuje vitamine A, C, E in K, folat, kalij, vlaknine, beta-karoten, lutein, zeaksantin, papain ter majhne količine kalcija, riboflavina, tiamina in pantotenske kisline.

Ampak papaja ni le tropski sadež – gre za pravo zaveznico našega zdravja in zato jo mnogi uvrščajo med super živila. Poglejmo si podrobneje, zakaj je tako posebna in kako lahko izboljša naše počutje.

2. Pomaga proti vnetjem

Vnetje je tihi sovražnik, ki v našem telesu ustvarja težave, kot so bolečine v sklepih, utrujenost in celo bolezni srca. Papaja je bogata z antioksidanti, kot sta vitamin C in beta-karoten, ki nevtralizirata proste radikale in zmanjšujeta vnetja.

Papaja lahko pomaga zmanjšati vnetne markerje pri ljudeh z revmatoidnim artritisom in drugimi kroničnimi težavami. To pa pomeni manj bolečin, boljše gibanje in celo bolj mladosten izgled kože.

3. Podpira zdravje srca in krvi

Papaja je polna hranil, ki so ključna za zdravje srca. Vitamin C ščiti arterije pred oksidacijo holesterola, kar preprečuje nastanek oblog, folat pa pomaga pretvarjati homocistein (aminokislino, povezano s srčno-žilnimi boleznimi) v druge, manj škodljive snovi. To pomeni manjše tveganje za srčni infarkt ali možgansko kap.

Za piko na i so listi papaje prava zakladnica za tiste, ki imajo težave s krvjo. Uživanje izvlečka listov papaje naj bi povečalo število trombocitov in izboljšalo sposobnost strjevanja krvi. To je ključno za tiste, ki imajo težave s krvavitvami ali nagnjenost k modricam.

4. Ohranja zdravje oči

Papaja je pravi zaveznik pri ohranjaju zdravja oči. Polna je luteina in zeaksantina, dveh flavonoidov, ki ščitita mrežnico pred škodljivo modro svetlobo. To je še posebej pomembno za vse, ki veliko časa preživijo pred računalnikom ali telefoni.

Poleg tega beta-karoten, ki ga najdemo v papaji, ščiti oči pred degeneracijo makule – pogostim vzrokom izgube vida pri starejših.

5. Močan borec proti virusom in parazitom

Papaja je naravni antiseptik. Papaja ima torej protibakterijske in protivirusne lastnosti.

Tradicionalno se listi papaje uporabljajo za zdravljenje mrzlice denga in zmanjšanje virusne aktivnosti. Čeprav so raziskave še v teku, tradicionalna medicina že stoletja pozna moč papaje v boju proti okužbam. Papain se tako lahko uporablja tudi za zdravljenje glivičnih in virusnih okužb kože, kot so bradavice in lišaji. Pomaga uničiti plast beljakovin, ki ščiti viruse in glivice pred napadi, kar zmanjša njihovo sposobnost razmnoževanja in širjenja.

6. Lahko deluje proti raku

Več spojin, ki jih najdemo v zreli in nezreli papaji, ima močne učinke proti raku. Papain naj bi zaviral rast in širjenje tumorjev, vitamin C in beta-karoten pa sta tudi povezana z zmanjšanim tveganjem za več različnih vrst raka. Med drugim pa visoka vsebnost prehranskih vlaknin in antioksidantov lahko zmanjša tveganje za kolorektalni rak in zavira rast tumorskih celic.

7. Pomaga pri preprečevanju astme

Poleg tega, da beta-karoten ohranja zdrav vid,pomaga zmanjšati tudi tveganje za astmo. Ohranjanje ustreznih ravni vitamina A v prehrani je lahko tako še posebej ključno za otroke, saj pomaga zmanjšati vnetje dihalnih poti.