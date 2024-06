BLOG: Sedem poletnih zelišč

1. Sivka (Lavandula angustifolia)

Zgodovina in uporaba: Sivka izvira iz Sredozemlja in je bila znana že starim Egipčanom, Rimljanom in Grkom. Rimljani so jo uporabljali za kopeli, dišave in kot antiseptik. V srednjem veku so sivko uporabljali kot sredstvo proti ušem in kot zaščito pred kužnimi boleznimi.

Zdravilne lastnosti: Sivka pomirja, zmanjšuje stres in anksioznost, izboljšuje spanec, blaži glavobole in pomaga pri kožnih težavah, kot so akne in ekcemi. Uporablja se tudi za lajšanje bolečin in kot antiseptik.

Sestava : Sivka vsebuje linalool, linalil acetat, kamfor, terpinen-4-ol in druge sestavine, ki imajo pomirjevalne in antiseptične lastnosti.

Stranski učinki in tveganja: Lahko povzroči alergijske reakcije pri občutljivih osebah. Visoki odmerki sivke niso priporočljivi za nosečnice in doječe matere. Pri lokalni uporabi lahko povzroči draženje kože.

Kje uspeva : Sivka uspeva v sončnih, sušnih in dobro odcednih tleh. Najpogosteje jo najdemo v sredozemskih regijah, kot so južna Francija, Italija, Španija in druge sredozemske države. Pri nas najbolje uspeva v Primorski regiji zaradi sredozemskega podnebja.

Kdaj uspeva: Cveti od pozne pomladi do poletja, običajno od junija do avgusta. Pobira se v času polnega cvetenja, ko so cvetovi najbolj dišeči.

Uporaba in kje vse se nahaja : Uporablja se v aromaterapiji, kozmetiki, medicini in kot začimba v kulinariki. Sivka je prisotna v eteričnih oljih, izdelkih za osebno nego in kot okrasna rastlina.