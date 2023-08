BLOG: Sladke paprike

Najzgodnejši zapis o papriki sega nazaj v leto 6100 pr. n. št., ko so jo gojile družine v jugozahodnem Ekvadorju. Prva omemba paprike v evropskih zapisih pa sega v 16. stoletje, ko jo je Krištof Kolumb prinesel nazaj v Evropo s svojih potovanj v Ameriko.

Kaj pravzaprav je paprika?

Paprika (Capsicum annuum) spada v skupino plodovk družine razhudnikovk, kamor sodijo tudi paradižnik, krompir in jajčevec. Paprika je vsekakor živilo, ki privlači s svojo raznolikostjo barv, sočnostjo in okusom. Med najbolj poznanimi barvami so rdeča, rumena in zelena, a obstajajo tudi manj znane barve, kot so oranžna, rjava, bela ter celo vijolična.

Rdeča paprika vsebuje več vitamina A kot zelena. Prav tako je znana po svoji visoki vsebnosti antioksidantov, kot sta vitamin C in A, ki ju je koristno zaužiti naravno iz hrane, namesto iz prehranskih dodatkov.

Botanično gledano je paprika sicer sadje, v prehrani pa jo običajno štejemo med zelenjavo. Zanimivo dejstvo je, da za razliko od drugih sort te vrste, ki slovijo po vsebnosti kapsaicina (snov, ki daje večini paprik in čilijem pikanten okus), sladka paprika kapsaicina ne vsebuje. Ravno zato je poimenovana "sladka paprika", da bi se ločila od ostalih pikantnih sort.

Kuhanje paprike na pari lahko dejansko poveča učinkovitost antioksidantov, saj lahko poveča sposobnost vezave žolčnih kislin. To lahko izboljša prebavo in zmanjša tveganje za bolezni srca. V študiji iz leta 2008, opravljeni v Kaliforniji, so ugotovili, da je parjenje paprike in drugih živil, bogatih z antioksidanti, izboljšalo aktivnost, imenovano "zmožnost vezave žolčne kisline". To povečuje sposobnost telesa za učinkovitejšo absorpcijo maščob in zmanjšuje tveganje za bolezni srca.

Za tiste, ki se želijo izogniti težavam, kot so bolezni srca, rak in druge kronične bolezni, je redno uživanje paprike v prehrani močno priporočljivo. Med karotenoidi, rastlinskimi antioksidanti, ki pomagajo zmanjšati oksidativno škodo na celicah, izstopajo betakaroten, alfakaroten, lutein in zeaksantin, ki jih najdemo zlasti v rdečih paprikah. Gre za sestavine, ki so izjemnega pomena za zdrav organizem.