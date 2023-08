BLOG: Ste že slišali za dieto 'golo'?

Veliko posameznikov in posameznic, ki začnejo dieto, se odloči za bolj restriktivno, tedensko različico načrta, kot sta Reset 7 ali 7-dnevni Kickstart . Te kratkoročne diete naj bi spodbujale razstrupljanje tistih, ki so na dieti, preden začnejo s standardno različico tega načrta prehranjevanja.

Dieta temelji na "matriki presnovnega goriva", ki vključuje štiri "skupine goriva", po katerih bi morali načrtovati svoje obroke, vključno z ogljikovimi hidrati, zelenjavo, beljakovinami in maščobami. Pri vsakem obroku si moramo prizadevati vključiti eno do dve porciji vsake skupine "goriva", pri čemer moramo biti še posebno pozorni na velikosti porcij, ki jih določa dieta. Ta uporablja tudi koncept, imenovan "fit točke", ki je poseben sistem točk, ki vam omogoča, da pojeste več, če poskrbite za dodatno vadbo.

Ta dieta temelji na ideji, da lahko stabilizacija krvnega sladkorja in ravni inzulina prinese več koristi, ko gre za vaš videz in vaše zdravje. Dieta golo naj bi vplivala na pospešeno izgubo teže, lažje izgorevanje maščob in poskrbela za optimalne vrednosti holesterola.

Tako kot drugi dietni programi tudi dieta golo uporablja kombinacijo prehranskih sprememb, sprememb življenjskega sloga in dodatkov za spodbujanje izgube teže. Podobna je dieti z nizkim glikemičnim indeksom, ki poudarja uživanje hrane, ki ne bo zvišala ravni sladkorja v krvi. Živila, kot so sadje, zelenjava, beljakovine, zdrave maščobe in polnozrnati viri, so dovoljena, druga pa omejena.

Tako kot drugi načrti, ki uporabljajo prehranska dopolnila, tudi dieta golo prodaja izdelek, imenovan Golo release , ki vsebuje več mineralov in rastlinskih spojin, za katere se domneva, da zvišujejo raven energije, se borijo proti lakoti in ohranjajo raven sladkorja v krvi.

Ustvarjalci diete trdijo, da lahko uživanje dietnih živil, ki stabilizirajo krvni sladkor, pospeši izgorevanje maščob in hujšanje. Obljubljajo tudi, da lahko s pospeševanjem presnove pojeste do 30 odstotkov več hrane kot na običajni dieti.

Dieta golo je dietni načrt za hujšanje, osredotočen na uravnavanje ravni inzulina za optimizacijo izgube teže. Dieto golo je razvila skupina nutricionistov, zdravnikov in farmacevtov in je zasnovana kot dieta za hujšanje, izgorevanje maščob in pospešeno presnovo. Osredotoča se na živila z nizkim glikemičnim indeksom, da prepreči skoke in padce krvnega sladkorja ali ravni inzulina.

Kaj smemo uživati?

Na dieti golo lahko mešate in kombinirate različne skupine goriv, da ustvarite uravnotežene obroke. V idealnem primeru bi morali v svoje obroke vključiti eno do dve porciji vsake od naslednjih skupin goriva:

- beljakovine: meso, morski sadeži, jajca, mlečni izdelki;

- maščobe: kokosovo olje, maslo (pašne reje), olivno olje, ghee, oreščki, semena;

- ogljikovi hidrati: sadje (jagode, jabolka, pomaranče itd.), sladki krompir, beli krompir, stročnice, cela zrna (kvinoja, ajda, rjavi riž itd.);

- zelenjava: listnata zelenjava, kumare, zelena, cvetača, brokoli, šparglji, paradižnik.

Živila, ki jih je treba omejiti:

- predelana živila (pripravljeni obroki, krompirjev čips, preste, piškoti, krekerji, razne sladice, rafinirana žita);

- pijače, sladkane s sladkorjem (gazirani sokovi, sadni sok, sladki čaj, športne pijače);

- umetna sladila (aspartam, sukraloza, saharin, acesulfam-K itd).

Če se odločite preizkusiti kratkoročni različici diete, kot sta 7-dnevni Kickstart ali Reset 7, je treba omejiti tudi več drugih skupin živil. Čeprav je treba ta živila omejiti v prvi fazi diete, jih lahko kasneje, ko preidete na običajno dieto golo, počasi ponovno uvedete:

- rdeče meso: kosi govedine, svinjine, jagnjetine, teletine, divjačine z visoko vsebnostjo maščob;

- mlečni izdelki: mleko, jogurt, sir, maslo;

- polnozrnata žita: riž, kruh, ajda, ječmen, oves, kvinoja itd.

Ali jo priporočam?

Čeprav menim, da dieta morda ni potrebna za tiste, ki so dobro seznanjeni z zdravim načinom prehranjevanja in življenja, je lahko koristna za novince v "zdravem" prehranjevanju, ki iščejo smernice, da začnejo načrtovati svoje obroke. Motijo pa me takšna članstva in neke skupnosti, kjer si na nek način primoran upoštevati vse smernice. Vedno zagovarjam, da vzameš od vseh nasvetov in smernic le tisto, kar je zate vzdržno in sovpada s tvojimi prepričanji. Seveda, tukaj je potem tudi manipulacija, da brez določenega dodatka, ki ga promovirajo, ne bomo dosegli želenega rezultata.

Glede na napisano na spletni strani GOLO so tablete za hujšanje golo drugačne od drugih tablet za hujšanje, ker so naravne in rastlinske. Dodatek vsebuje mešanico zelišč in mineralov, za katere menijo, da se borijo proti utrujenosti, spodbujajo zdravje presnove in podpirajo nadzor krvnega sladkorja. Dodatek vsebuje:

- izvleček listov banabe,

- rožni koren (Rhodiola rosea),

- cink,

- krom,

- izvleček salacije (Salacia reticulata),

- magnezij,

- berberin,

- izvleček plodov gardenije (Gardenia jasminoides),

- ekstrakt jabolka,

- inozitol.