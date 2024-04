BLOG: Težave s spolno slo? Pomagajte si s pomočjo narave

Obstaja veliko kultur in civilizacij, ki so skozi zgodovino uporabljale različna živila, zelišča in prakse za povečanje spolne želje oziroma libida. Na primer, antični Grki so verjeli, da lahko uživanje medu in oreščkov poveča spolno moč. Podobno so v starodavni kitajski kulturi ginseng, korenina rožiča in ingver veljali za afrodizijska živila. Afrodizijska živila so torej tista, za katera se verjame, da povečujejo spolno željo, vzburjenje ali izboljšujejo spolno zmogljivost. Ljudje so od nekdaj verjeli, da imajo ta živila sposobnost povečati spolno poželenje ali izboljšati spolno zmogljivost, zato so jih vključevali v svojo prehrano ali kot dodatke k prehrani in so bila del tradicionalnih zdravilnih praks.

OGLAS

Kaj je libido? Libido je izraz, ki označuje spolno željo ali nagon. Gre za naravno in instinktivno željo po spolnosti, ki je prisotna pri ljudeh in drugih živalih. Pri ljudeh se libido lahko razlikuje glede na posameznika, starost, spol, življenjski slog in različne druge dejavnike. Najmanj težav z libidom imajo običajno ljudje, ki so fizično in čustveno zdravi, imajo stabilne partnerske odnose, se dobro počutijo v svojem telesu in nimajo velikih stresnih obremenitev. Po drugi strani pa se lahko največ težav z libidom pojavlja pri ljudeh s fizičnimi ali čustvenimi zdravstvenimi težavami, pri ljudeh v dolgotrajnih stresnih situacijah, pri tistih, ki jemljejo določena zdravila ali trpijo za hormonskimi neravnovesji, ter pri ljudeh z različnimi psihološkimi motnjami.

Spolnost med mladimi FOTO: Adobe Stock icon-expand

Nizek libido je pogosta težava, ki prizadene tako moške kot ženske, čeprav je pogostejša pri slednjih. Obstaja več razlogov za nizek libido, vključno z biološkimi, psihološkimi in okoljskimi dejavniki. Med njimi so nizek testosteron, depresija, stres, težave v odnosih, uporaba zdravil, prekomerna telesna teža, premalo ali preveč vadbe, motnje spanja, uporaba drog ali alkohola in druge bolezni. Libido se lahko skozi življenje spreminja. Na primer, pri nekaterih ljudeh se poveča v določenih življenjskih obdobjih, kot je adolescenca ali obdobje po rojstvu otroka, medtem ko se lahko pri drugih zmanjša s starostjo. Nekako naravno pa je, da z leti lahko libido upada. Nizek spolni nagon pri moških lahko izhaja iz različnih vzrokov, med njimi so stranski učinki zdravil, zmanjšanje moških spolnih hormonov zaradi endokrinih motenj ali spalna apneja , ki lahko povzroči nenormalno nizko raven testosterona. Čeprav je nizek testosteron lahko povezan tudi z erektilno disfunkcijo, ni nujno, da sta nizek libido in erektilna disfunkcija enaka ali se pojavita hkrati, čeprav sta pogosto sočasna pojava. Poleg tega je nizek libido pogostejši pri moških s prezgodnjo ali zapoznelo ejakulacijo kot pri moških z erektilno disfunkcijo. Nizek libido pri ženskah lahko ima različne vzroke, vključno z težavami v odnosih, socialno-kulturnimi vplivi in zdravstvenimi težavami, kot so fibroidi, endometrioza in težave s ščitnico. Poleg tega nizek testosteron lahko vpliva tudi na spolno željo žensk. Raven testosterona pri ženskah doseže vrhunec sredi 20. let in nato vztrajno upada, kar lahko vodi v zmanjšanje spolne želje, še posebej po menopavzi, ko se raven testosterona dramatično zmanjša. Uporaba kontracepcijskih zdravil in drugih oblik hormonskega preprečevanja nosečnosti lahko prav tako negativno vpliva na spolno željo žensk.

Spolnost FOTO: Profimedia icon-expand

Naravne metode za povečanje libida vključujejo spremembe življenjskega sloga, prehranske prilagoditve in uporabo dodatkov. Zmanjšanje stresa, izboljšanje kakovosti spanca, uravnotežena prehrana z dodajanjem afrodiziakov, kot so lubenica, muškatni orešček in temna čokolada, ter redna telesna aktivnost so ključne tehnike za povečanje spolne želje. Ko gre za povečanje libida, igrata pomembno vlogo dve biološki kemikaliji: dopamin in prolaktin. Dopamin se običajno povezuje z željo, medtem ko prolaktin deluje nasprotno in lahko zmanjša spolno željo. Pomembno je tudi upoštevati, da lahko nekatera zdravila vplivajo na sproščanje teh kemikalij, kar lahko vodi v zmanjšanje spolne želje in druge spolne težave. Pri moških so nizke ravni prolaktina povezane s številnimi znaki slabega spolnega in psihološkega zdravja, poleg tega pa so povezane tudi z višjim indeksom telesne mase, visokimi ravnmi krvnega sladkorja in nižjo stopnjo telesne dejavnosti. Težave v odnosih, depresija, uporaba zdravil, alkoholizem, zloraba drog in kronične bolezni, kot je sladkorna bolezen, lahko vplivajo na nizek spolni nagon tako pri moških kot pri ženskah. Poleg tega lahko previsok indeks telesne mase povzroči težave z libidom tako pri moških kot pri ženskah. Katera živila lahko pomagajo? Lubenica: Lubenica vsebuje fitohranila, kot so likopen, beta-karoten in citrulin, ki lahko pomagajo pri sprostitvi krvnih žil in izboljšanju pretoka krvi, kar lahko posledično poveča spolno željo.

Lubenica FOTO: iStock icon-expand

Muškatni orešček, žafran in nageljnove žbice: Te začimbe so bogate z antioksidanti, ki lahko izboljšajo splošno zdravje in podpirajo spolno funkcijo. Izvlečki muškatnega oreščka in nageljnovih žbic naj bi izboljšali spolno vedenje moških, medtem ko naj bi žafran lahko pomagal pri spolni disfunkciji pri ženskah in moških. Temna čokolada: Čokolada vsebuje triptofan, ki lahko poveča raven serotonina in izboljša razpoloženje ter spolno željo. Izberite temno čokolado z nizko vsebnostjo sladkorja za največje koristi.

Čokolada FOTO: Shutterstock icon-expand

Brazilski orehi: Bogati so s selenom in lahko podpirajo zdrave ravni testosterona in povečajo proizvodnjo serotonina v telesu, kar lahko pozitivno vpliva na spolno funkcijo. Beljakovine: Visoko kakovostne beljakovine, kot so jajca, ribe in perutnina, lahko podpirajo proizvodnjo serotonina in izboljšajo razpoloženje ter spolno željo.

Jajca FOTO: Shutterstock icon-expand

Korenina mace: Maca, znana tudi kot perujski ginseng, je adaptogena rastlina, ki lahko poveča spolno željo in zmanjša spolno disfunkcijo pri moških in ženskah. Fenugreek/grško seno: Ta zeliščni dodatek je znan po svoji sposobnosti povečanja spolne želje, zlasti pri moških, ter lahko pomaga uravnavati raven testosterona.

Maca FOTO: Dreamestime icon-expand