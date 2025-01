BLOG: Vam primanjkuje vitamina D?

Pomanjkanje vitamina D je ena najpogostejših prehranskih pomanjkljivosti, ki prizadene ljudi po vsem svetu. Ni presenetljivo, da je ta vitamin eden izmed najbolj priporočenih prehranskih dodatkov za zdravljenje in preprečevanje simptomov pomanjkanja. V tokratnem članku boste izvedeli, zakaj je vitamin D tako pomemben, kdo je najbolj ogrožen in kako lahko zvišate njegove ravni.

Vitamin D je maščobotopen vitamin, ki se shranjuje v jetrih in maščobnem tkivu. Telo ga lahko proizvaja samo s pomočjo sončne svetlobe, zato je znan kot "sončni vitamin". Njegova edinstvenost je v tem, da deluje bolj kot hormon, saj vpliva na izražanje več kot 2000 genov v telesu. Poleg proizvodnje s pomočjo UV-žarkov ga lahko pridobimo tudi iz hrane ali prehranskih dodatkov. Kako so odkrili vitamin D? Vitamin D so odkrili v zgodnjem 20. stoletju med raziskovanjem rahitisa, bolezni, ki povzroča mehčanje kosti pri otrocih. Znanstveniki so ugotovili, da so lahko sončna svetloba in prehrana, bogata z ribjim oljem, preprečila to bolezen. Leta 1928 je Adolf Windaus prejel Nobelovo nagrado za kemijo za odkritje strukturnih lastnosti vitamina D. Ta preboj je omogočil boljše razumevanje vloge sončne svetlobe in prehrane za zdravje kosti.

Vitamin D je znan kot "sončni vitamin". FOTO: Dreamstime icon-expand

Vitamin D ima pomembno sinergijo z drugimi vitamini in minerali, ki vplivajo na njegovo absorpcijo, učinkovitost in delovanje v telesu: Kalcij: Vitamin D spodbuja absorpcijo kalcija v črevesju in preprečuje izgubo kalcija iz kosti. Brez zadostne količine vitamina D lahko kalcij, ki ga zaužijemo, ostane neizkoriščen, kar povečuje tveganje za osteoporozo. Vitamin K2: Deluje skupaj z vitaminom D, da usmerja kalcij na pravo mesto – v kosti in zobe. Vitamin K2 preprečuje nalaganje kalcija v arterijah, kar zmanjšuje tveganje za kalcifikacijo in bolezni srca. Magnezij: Ključen za aktivacijo vitamina D. Brez magnezija telo ne more pretvoriti vitamina D v njegovo aktivno obliko (kalcitriol), ki uravnava raven kalcija in fosforja. Cink: Podpira delovanje imunskega sistema, ki je močno povezan z vitaminom D. Prav tako sodeluje pri obnovi tkiv in celjenju ran, kjer vitamin D igra pomembno vlogo. Omega-3 maščobne kisline: Te maščobe izboljšujejo absorpcijo vitamina D, saj je topen v maščobah. Poleg tega omega-3 delujejo sinergistično z vitaminom D pri zmanjševanju vnetij v telesu. Fosfor: Skupaj z vitaminom D in kalcijem tvori osnovo za zdrave kosti. Pomanjkanje fosforja lahko zmanjša učinkovitost vitamina D pri krepitvi skeletnega sistema. Zakaj potrebujemo vitamin D? Vitamin D ima v telesu ključne funkcije, med drugim: Krepitev kosti: Spodbuja absorpcijo kalcija in fosforja, kar pomaga k zdravju in moči kosti ter zmanjšuje tveganje za osteoporozo. Podpora imunskemu sistemu: Pomaga pri preprečevanju okužb, krepi obrambo proti virusom in zmanjšuje pretirane vnetne odzive. Zdravje srca: Uravnava krvni tlak in zmanjšuje vnetje v telesu, kar podpira zdravje ožilja in srca. Uravnavanje sladkorja: Podpira izločanje inzulina in pripomore k boljši presnovi glukoze. Izboljšanje razpoloženja: Lajša simptome depresije, zlasti v zimskem času, ko je manj sončne svetlobe. Regulacija telesne teže: Nizke ravni vitamina D so povezane z višjimi ravnmi telesne maščobe. Podpora mišični funkciji: Preprečuje mišično oslabelost in podpira regeneracijo tkiv.

Hrana, bogata z vitaminom D. FOTO: Shutterstock icon-expand

Simptomi pomanjkanja vitamina D Ko telesu primanjkuje vitamina D, se lahko pojavijo naslednji simptomi:

- kronična utrujenost in zaspanost,

- bolečine v kosteh in hrbtu,

- izguba kostne gostote (osteoporoza),

- pogoste okužbe,

- depresija in anksioznost,

- izpadanje las,

- počasno celjenje ran,

- mišična oslabelost in bolečine,

- povečano tveganje za kronične bolezni, kot so diabetes, srčno-žilne bolezni in rak. Kaj povzroča pomanjkanje vitamina D? Glavni razlogi za pomanjkanje so: Premalo sončne svetlobe: Večina ljudi preživi preveč časa v zaprtih prostorih zaradi dela, šolanja ali življenjskega sloga. Uporaba zaščitnih krem: Zaščitni faktorji zmanjšajo proizvodnjo vitamina D v koži . Temnejša koža: Melanin zmanjšuje sposobnost sinteze vitamina D. Debelost: Vitamin D se ujame v maščobnih celicah in je manj dostopen za uporabo. Geografska lega: Ljudje, ki živijo daleč od ekvatorja, dobijo manj UV žarkov, zlasti pozimi. Prehranske omejitve: Ljudje, ki ne jedo živil, bogatih z vitaminom D, so bolj ogroženi. Starost: S staranjem koža proizvaja manj vitamina D. Onesnaževanje zraka: UV-žarki se težje prebijejo skozi onesnažen zrak, kar zmanjšuje njihovo učinkovitost. Kako preprečiti in zdraviti pomanjkanje vitamina D? 1. Izpostavljenost soncu Preživite 10–15 minut dnevno na soncu brez zaščitne kreme (odvisno od barve kože). Poskrbite, da boste na soncu med 10. in 15. uro, ko je UV-indeks najvišji. 2. Hrana, bogata z vitaminom D Uvrstite v svojo prehrano:

- mastne ribe (losos, sardine, tuna),

- ribje olje,

- goveja jetra,

- jajčni rumenjaki,

- kakovostne mlečne izdelke,

- gobe, izpostavljene UV-svetlobi. 3. Prehranski dodatki Za hitro zvišanje ravni vitamina D se priporoča: Najboljša oblika vitamina D za jemanje je vitamin D3 (holekalciferol), saj je biološko aktivnejša in se bolje absorbira kot vitamin D2 (ergokalciferol). Poleg tega je priporočljivo, da se vitamin D3 jemlje v kombinaciji z vitaminom K2, saj ta zagotavlja, da kalcij, ki ga vitamin D pomaga absorbirati, konča v kosteh in ne v mehkih tkivih, kjer bi lahko povzročil kalcifikacijo. K2 tudi preprečuje kalcifikacijo arterij in podpira zdravje srca, kar je ključno za ljudi, ki jemljejo visoke odmerke vitamina D. Idealno je izbrati dodatke vitamina D3 v obliki kapsul ali tekočine, ki vsebujejo tudi zdrave maščobe (npr. kokosovo olje, MCT ali olivno olje), saj je vitamin D maščobo- topen in se tako bolje absorbira. Priporočen dnevni odmerek znaša vsaj 600–800 i.e., vendar je za optimalne ravni vitamina D pogosto potrebno več, še posebej pri ljudeh s pomanjkanjem. Določeni posamezniki bodo potrebovali celo 2000–4000 i.e., kar je treba prilagoditi glede na krvne teste (zdravniški nadzor).

Priporočen dnevni odmerek znaša vsaj 600–800 i.e., vendar je za optimalne ravni vitamina D pogosto potrebno več, še posebej pri ljudeh s pomanjkanjem. FOTO: Shutterstock icon-expand