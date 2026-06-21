BLOG: Zakaj ste zvečer polni energije, zjutraj pa povsem povoženi?

Pogosto slišim stranke, kako mi pripovedujejo, da se zjutraj komaj spravijo iz postelje, da bi po zvonjenju budilke najraje spale še dve ali tri ure, da se čez dan borijo s pomanjkanjem energije, slabšo koncentracijo in občutkom izčrpanosti, nato pa se proti večeru zgodi, da nenadoma oživijo. Takrat dobijo voljo za delo, pospravljanje, rekreacijo ali celo načrtovanje novih projektov. Medtem ko so bili dopoldne brez prave energije, so zvečer pogosto bolj budni kot kadarkoli čez dan. Če se prepoznate v teh stavkih, niste edini. Pravzaprav je to ena najpogostejših težav sodobnega človeka. In kar je zanimivo, pojavlja se pri ljudeh vseh starosti, ne glede na telesno težo, starost ali telesno pripravljenost.

Ne glede na to, ali gre za moškega ali žensko, staro 25 ali 65 let, nekoga s prekomerno telesno težo ali vrhunskega rekreativca, se ena težava pojavlja znova in znova. Utrujenost. FOTO: AdobeStock

Iskanje hitrih rešitev

Ko smo utrujeni, običajno iščemo hitre rešitve. Posežemo po kavi, energijskih pijačah, sladkorju, različnih stimulansih ali prehranskih dopolnilih, ki obljubljajo več energije. Za nekaj ur se morda res počutimo bolje, nato pa energija ponovno pade. Tako se znajdemo v začaranem krogu, kjer simptom prekrivamo, vzroka pa ne odpravimo. Podobno opažam tudi pri ljudeh, ki se odločijo, da bodo končno nekaj naredili zase. Poleg službe, družine, otrok in vseh vsakodnevnih obveznosti želijo še shujšati, izboljšati kondicijo, pridobiti več energije in preoblikovati svoje telo. Želja po spremembi je nekaj pozitivnega. Opažam pa, da veliko ljudi naredi isto napako. Namesto da bi postopoma gradili zdrave in dolgoročno vzdržne navade, želijo rezultate po hitrem postopku. Hitro shujšati, hitro pridobiti kondicijo, hitro odpraviti utrujenost in hitro preoblikovati telo. Zato pogosto posežejo po skrajnostih. Strožja dieta. Več treningov. Manj hrane. Več odrekanja. Več discipline. Na prvi pogled se zdi takšen pristop logičen. Če želimo več rezultatov, moramo vložiti več truda. Težava pa je v tem, da več ni vedno tudi bolje. Še posebej takrat, ko je telo že utrujeno, pod stresom in brez pravega goriva. Namesto da bi najprej poskrbeli za kakovosten spanec, uravnoteženo prehrano, regeneracijo in odpravo morebitnih vzrokov za utrujenost, mnogi na že tako preobremenjen organizem naložijo še dodatne zahteve. Nekaj časa morda deluje. Potem pa telo začne izstavljati račun. Pojavijo se utrujenost, slaba regeneracija, pomanjkanje motivacije, večja želja po hrani, slabše počutje in občutek, da kljub vsemu trudu stojimo na mestu. Nekateri celo ugotovijo, da imajo manj energije kot pred začetkom spremembe. Z leti sem prišel do preprostega spoznanja. Rešitev ni v tem, da od sebe vedno zahtevamo več, temveč da delamo bolj premišljeno. Ključ ni v nenehnem dodajanju novih pravil, treningov in omejitev, ampak v pravi strategiji. Za dolgoročne rezultate potrebujemo jasno strukturo, realen načrt in predvsem doslednost. Največje spremembe namreč ne nastanejo zaradi ekstremnih ukrepov, temveč zaradi majhnih odločitev, ki jih ponavljamo iz dneva v dan. Mnogi iščejo najhitrejšo pot do cilja, vendar zdravje ne deluje po takšnem principu. Telo potrebuje čas, da se prilagodi, obnovi in okrepi. Zato zdravje, energija in dobra telesna pripravljenost niso tek na sto metrov, ampak maraton, pri katerem ni najpomembneje, kako hitro začnemo, temveč kako dolgo znamo vztrajati.

Dober spanec, kakovostna hrana, redno gibanje, manj stresa in bolj uravnotežen življenjski slog so še vedno temelji, na katerih stoji zdravje. FOTO: Shutterstock

Resnica, ki jo večina spregleda

Veliko ljudi išče en sam razlog za svojo utrujenost. Nekaj, kar bi pojasnilo, zakaj so brez energije, zakaj se težko zbudijo in zakaj se kljub trudu ne počutijo dobro. Po mojih izkušnjah je resnica običajno precej bolj zapletena. Redko je kriv samo en dejavnik. Velikokrat gre za skupek več manjših stvari, ki se mesece ali celo leta počasi nalagajo. Morda spite nekoliko slabše, kot bi morali. Morda vas spremlja kronični stres. Morda vam primanjkuje določenih hranil. Morda se premalo gibate, imate zamašen nos, težave s prebavo ali pa vaše telo zaradi različnih razlogov ne regenerira tako učinkovito, kot bi lahko. Vsaka od teh stvari sama po sebi morda ne predstavlja velike težave. Ko pa se začnejo seštevati, lahko ustvarijo popolno okolje za utrujenost, pomanjkanje energije in občutek, da ne glede na to, koliko spite ali se trudite, nikoli niste zares spočiti. Tako dobimo človeka, ki zjutraj težko vstane, čez dan deluje na rezervi, proti večeru pa nenadoma dobi občutek, da je končno prišel k sebi.

Kaj vse lahko vpliva na utrujenost?

Prav zato je pomembno, da na utrujenost ne gledamo zgolj kot na posledico premalo spanca. V ozadju se lahko skriva marsikaj. Nekateri imajo težave s kakovostjo spanja, čeprav spijo dovolj dolgo. Drugi ponoči smrčijo, imajo spalno apnejo ali dihajo skozi usta zaradi zamašenega nosu, alergij, ukrivljenega nosnega pretina ali drugih težav z dihali. Zaradi tega se telo ponoči ne regenerira tako, kot bi se moralo. Pri mnogih imajo pomembno vlogo tudi alergije. Ne samo sezonske alergije na cvetni prah, temveč tudi alergije na pršice, plesni, živalsko dlako ali določena živila. Imunski sistem je v takšnih primerih nenehno aktiven, kar telesu jemlje energijo in lahko povzroča utrujenost, meglo v glavi, slabšo koncentracijo ter občutek, da nikoli nismo zares spočiti. Velik vpliv ima lahko tudi prebava. Če hrana predolgo zastaja v želodcu, če so prisotni refluks, gastritis, težave z žolčem, sindrom razdražljivega črevesja, napenjanje, prebavne motnje ali slaba absorpcija hranil, telo porablja ogromno energije za procese, ki bi morali potekati skoraj neopazno. Nekateri ljudje zaradi tega spijo slabše, drugi pa iz hrane ne izkoristijo vseh hranil, ki jih potrebujejo za optimalno delovanje. Pomisliti velja tudi na morebitna pomanjkanja hranil. Nizke vrednosti vitamina D, železa, feritina, vitamina B12, folne kisline, magnezija, cinka ali celo nezadosten vnos beljakovin lahko pomembno vplivajo na raven energije, regeneracijo in splošno počutje.

Če bi moral izpostaviti en dejavnik, ki ga opažam skoraj pri vseh utrujenih ljudeh, bi bil to stres. FOTO: Shutterstock

Pri nekaterih so v ozadju hormoni. Težave s ščitnico, inzulinska odpornost, nihanje krvnega sladkorja, nizek testosteron pri moških, menopavza pri ženskah ali kronično povišan stresni hormon kortizol lahko povzročijo utrujenost, čeprav človek na prvi pogled živi razmeroma zdravo. Ne smemo pozabiti niti na sodoben način življenja. Premalo gibanja, premalo dnevne svetlobe, preveč sedenja, preveč časa pred zasloni, delo v izmenah, nereden spalni ritem ali pretiravanje s kavo in drugimi stimulansi lahko porušijo naravni dnevno-nočni ritem telesa. Posledica je pogosto ravno to, da smo zjutraj brez energije, zvečer pa nenadoma bolj budni. Po drugi strani pa tudi pretiravanje ni rešitev. Mnogi ljudje so prepričani, da bodo utrujenost premagali tako, da bodo še več trenirali, še manj jedli in od sebe zahtevali še več discipline. V resnici pa lahko preveč treninga, premalo regeneracije in dolgotrajno odrekanje telo dodatno izčrpajo. Če bi moral izpostaviti en dejavnik, ki ga opažam skoraj pri vseh utrujenih ljudeh, bi bil to stres. Ne nujno veliki življenjski pretresi, temveč vsakodnevna napetost, skrbi, odgovornost, hitenje in občutek, da moramo biti ves čas dosegljivi, učinkoviti in produktivni. Takšno stanje lahko traja mesece ali leta, telo pa ga sčasoma začne plačevati z utrujenostjo. Zato utrujenost ni diagnoza. Je sporočilo. Je eden od načinov, kako nam telo pove, da nekje obstaja neravnovesje, ki ga je vredno raziskati. Morda potrebujete več spanja. Morda boljšo prehrano. Morda manj stresa. Morda več gibanja. Morda odpravo alergij. Morda boljše dihanje. Morda pomoč pri prebavi. Morda pa zgolj boljšo strategijo. V vsakem primeru pa velja eno pravilo, in to je, da ne iščete bližnjic. Največje spremembe se običajno ne zgodijo zaradi ene velike odločitve, temveč zaradi številnih majhnih korakov, ki jih ponavljamo dovolj dolgo. Zdravje, energija in dobro počutje niso sprint na sto metrov. So maraton, pri katerem ni najpomembneje, kako hitro začnemo, temveč kako dolgo znamo vztrajati.

Kaj lahko naredite že danes?

Če ste se med branjem prepoznali v katerem od opisanih vzorcev, naj vas ne premami želja po hitri rešitvi. V večini primerov utrujenost ni posledica ene same stvari, zato je tudi ne boste odpravili z enim samim ukrepom. Veliko več koristi boste imeli, če se vrnete k osnovam. Vprašajte se, kako kakovostno spite. Koliko časa preživite na dnevni svetlobi. Kako se prehranjujete. Ali se dovolj gibate. Ali si vzamete čas za počitek in regeneracijo. Ali telesu namenite toliko pozornosti, kot jo namenjate svojim obveznostim. Pogosto iščemo odgovore v novih dietah, dopolnilih in različnih bližnjicah, medtem ko spregledamo stvari, ki imajo največji vpliv na naše počutje. Dober spanec, kakovostna hrana, redno gibanje, manj stresa in bolj uravnotežen življenjski slog so še vedno temelji, na katerih stoji zdravje. Vsekakor pa bodite potrpežljivi. Težave, ki so nastajale mesece ali leta, redko izginejo čez noč. Telo potrebuje čas, da si opomore, se prilagodi in ponovno vzpostavi ravnovesje. Prav zato dolgoročno skoraj vedno zmagajo majhne, dosledne spremembe, ne pa veliki in kratkotrajni ekstremi.

Največje spremembe se zgodijo takrat, ko začnemo graditi dobre temelje. FOTO: iStock

Zaključek