BLOG: Zakaj vas hrana utrudi namesto napolni z energijo?

To, da je nekaj pogosto, še ne pomeni, da je normalno. Še manj pa, da je zdravo. Hrana naj bi bila vir energije. Nekaj, kar telo nahrani, podpre in mu da gorivo za delovanje. Če pa vas po obroku pogosto spremljajo zaspanost, napihnjenost ali izrazit padec energije, je vredno pogledati, zakaj do tega prihaja. Utrujenost po hrani ni nujno znak staranja ali slabega dne. Lahko je povezana z načinom prehranjevanja, sestavo obrokov, prebavo, stresom, spanjem ali širšim zdravstvenim ozadjem. Ko razumemo vzrok, lahko stvari začnemo spreminjati.

Možni vzroki, zakaj vas hrana utrudi

Če vas hrana pogosto utrudi, vzrok ni vedno samo v tem, kaj jeste. Pomembno je tudi, kako jeste, kako deluje vaša prebava, koliko stresa doživljate, kako spite in v kakšnem splošnem stanju je vaše telo. Pri nekaterih ljudeh je razlog precej očiten, pri drugih pa je v ozadju kombinacija več dejavnikov. Prav zato ni vedno dovolj pogledati samo na to, kaj je na krožniku. Pomembno je pogledati širšo sliko. Poglejmo najpogostejše in tudi nekoliko manj očitne razloge: Nihanje krvnega sladkorja Eden najpogostejših razlogov za utrujenost po obroku je nihanje krvnega sladkorja. Ko pojemo obrok, predvsem takšnega, ki vsebuje veliko hitro prebavljivih ogljikovih hidratov ali sladkorja, se raven glukoze v krvi hitro dvigne. Telo se na to odzove z inzulinom, ki pomaga glukozo spraviti v celice, kjer jo uporabimo za energijo. Če je ta dvig prehiter ali prevelik, lahko po začetnem občutku energije sledi hiter padec. Takrat se pogosto pojavijo utrujenost, slabša koncentracija, razdražljivost, lakota ali potreba po še eni kavi oziroma nečem sladkem. To se pogosto zgodi po sladkih zajtrkih, pekovskih izdelkih, sladkih pijačah ali obrokih, kjer prevladujejo enostavni ogljikovi hidrati, manjka pa beljakovin, vlaknin in kakovostnih maščob. Pri nekaterih ljudeh je izrazita utrujenost po obroku lahko povezana tudi s slabšim uravnavanjem krvnega sladkorja, inzulinsko rezistenco, prediabetesom ali diabetesom. Takrat telo energijo po obroku upravlja manj učinkovito, zato so nihanja počutja lahko še izrazitejša. Prebava potrebuje energijo Prebava je zahteven proces. Telo mora hrano mehansko in kemično razgraditi, absorbirati hranila in jih razporediti tja, kjer jih potrebuje. Če prebavni sistem ne deluje optimalno, lahko za ta proces porabi več energije, vi pa to občutite kot utrujenost, težo v trebuhu, napihnjenost ali občutek, da vas je obrok popolnoma upočasnil. Včasih je razlog preprost, obrok je prevelik ali zelo težak. V takem primeru je blaga utrujenost po jedi lahko povsem normalen odziv telesa. Če pa se to dogaja redno, tudi po običajnih obrokih, je vredno razmisliti širše. V ozadju so lahko počasnejše praznjenje želodca, slabše izločanje prebavnih encimov, težave s prebavo določenih hranil ali druge prebavne obremenitve. Tudi zelo mastni in težki obroki lahko pri nekaterih ljudeh povzročijo izrazitejšo utrujenost, saj jih telo prebavlja počasneje in za to potrebuje več energije. Torej, včasih je razlog v tem, da prebavni sistem hrane ne predela dovolj učinkovito. Če želodec proizvaja premalo kisline, se hrana lahko počasneje razgrajuje. Če se želodec prazni počasneje, lahko hrana dlje časa ostaja v njem, kar pri nekaterih povzroča težo, nelagodje in utrujenost po obroku. Podobno lahko težave povzroča slabše izločanje prebavnih encimov ali žolča, ki je pomemben predvsem pri prebavi maščob. Če žolč ne teče optimalno ali je pregost, lahko telo mastnejše obroke prebavlja težje, kar se lahko odrazi tudi v počutju. Pomembno je tudi, kako jeste. Če jeste hitro, med delom, pod stresom ali skoraj brez žvečenja, prebava pogosto ne deluje optimalno. Veliko ljudi danes poje obrok v nekaj minutah, med telefonskimi klici, ob gledanju v telefon ali med reševanjem drugih obveznosti. Tak način prehranjevanja lahko močno vpliva na prebavo. Če hrano skoraj pogoltnemo brez pravega žvečenja in brez trenutka umiritve, telesu ne damo najboljših pogojev za učinkovito prebavo. Ko vam določena hrana ne ustreza Včasih težava ni v količini hrane, ampak v tem, kaj jeste. Nekateri po določenih obrokih občutijo utrujenost, napihnjenost, meglo v glavi, nelagodje, slabost ali notranji nemir. Pri nekaterih ljudeh lahko določena živila sprožijo prebavne ali druge telesne simptome, ki jih spremlja tudi utrujenost. To ne pomeni, da je določena hrana sama po sebi slaba. Pomeni pa, da telo nanjo morda ne reagira najbolje. Kar enemu človeku ustreza, lahko drugemu povzroča težave. Zato je koristno opazovati vzorce. Če se enaki simptomi redno pojavljajo po podobnih obrokih, je to lahko pomemben znak. Pri nekaterih ljudeh lahko določena živila zaradi načina fermentacije v prebavilih povzročijo napihnjenost, nelagodje in občutek utrujenosti. Tudi to je lahko del zgodbe, še posebej pri občutljivejših prebavilih.

Stres, spanec in vsakodnevna izčrpanost Hrana ni vedno glavni razlog za utrujenost. Če ste kronično pod stresom, slabo spite, ste mentalno izčrpani ali jeste ves čas v naglici, bo to vplivalo tudi na prebavo in raven energije. Kronični stres lahko spremeni delovanje prebave, vpliva na gibanje prebavil, izločanje prebavnih sokov in tudi na to, kako se počutite po obroku. Če ste že sicer utrujeni, lahko hrana samo razkrije to, kar je v ozadju že prisotno. Podobno velja za dehidracijo. Veliko ljudi čez dan popije premalo tekočine, nato pa utrujenost pripiše hrani, čeprav je del problema lahko že osnovno pomanjkanje tekočine. Tudi alkohol lahko igra vlogo. Že manjše količine ob kosilu ali večerji lahko pri nekaterih ljudeh precej povečajo zaspanost in občutek utrujenosti. Podcenjeni in manj očitni razlogi Včasih razlog ni tako očiten. Nekateri so prepričani, da jih utrudi določena hrana, v resnici pa je vzrok drugje. Pomanjkanje železa oziroma anemija lahko povzroči splošno utrujenost, ki postane po obroku še bolj opazna. Tudi slabše delovanje ščitnice lahko vpliva na energijo, presnovo in splošno počutje. Pri nekaterih je težava v slabem spancu. Če ponoči smrčite, se zbujate neprespani ali imate motnje dihanja med spanjem, kot je spalna apneja, je lahko utrujenost prisotna že ves dan, hrana pa jo samo še poudari. Na počutje lahko vplivajo tudi hormoni. Kronični stres in dolgotrajno povišan kortizol vplivata na energijo, krvni sladkor in prebavo. Pri ženskah lahko dodatno vlogo igrajo tudi hormonska nihanja. Tudi določena zdravila, kronična vnetja ter kot sem omenil, alkohol ali preprosta dehidracija lahko prispevajo k temu, da se po obroku počutite slabše. Zato odgovor ni vedno samo v tem, kaj jeste. Kaj lahko storite? Če se vam to zgodi občasno, morda ni razloga za skrb. Če pa vas hrana pogosto utrudi, lahko naredite nekaj preprostih korakov. Za začetek poglejte sestavo svojih obrokov. Če pogosto jeste veliko sladkorja, bele moke ali hitrih prigrizkov, lahko to močno vpliva na energijo. Pogosto pomaga bolj uravnotežen obrok z dovolj beljakovinami, kakovostnimi maščobami, vlakninami in primerno količino ogljikovih hidratov. Veliko ljudi dan začne samo s kavo ali s hitro kombinacijo kave in nečesa sladkega. Tak začetek dneva lahko sicer kratkoročno ustvari občutek energije, a pri marsikom temu kmalu sledi padec koncentracije, lakota in utrujenost. Že bolj uravnotežen začetek dneva lahko naredi opazno razliko. Pomemben je tudi način prehranjevanja. Jejte počasneje, hrano dobro prežvečite in poskusite ne jesti med stresom, delom ali v naglici. Pazite na velikost in ritem obrokov. Preobilen obrok lahko utrudi tudi sicer zdravega človeka. Podobno se lahko zgodi, če čez dan dolgo ne jeste in nato pojeste zelo veliko količino hrane naenkrat. Po obroku lahko pomaga tudi kratek, umirjen sprehod. Že 10 do 15 minut lahke hoje lahko pri nekaterih pomaga pri bolj stabilnem krvnem sladkorju, boljšem počutju in manj izrazitem padcu energije. Če ste opazili, da se je utrujenost začela pojavljati po uvedbi določenega zdravila ali prehranskega dopolnila, je vredno pomisliti tudi na to možnost. Včasih razlog ni v hrani, ampak v nečem, kar jemljemo ob njej ali čez dan. Bodite pozorni na vzorce. Če vas vedno utrudi podoben tip obroka ali se težava redno pojavlja ob določenem času dneva, to verjetno ni naključje. Ne podcenjujte spanja, hidracije in stresa. Če je telo že sicer izčrpano, bo tudi odziv po obroku pogosto slabši. Če pa se poleg utrujenosti pojavljajo še napihnjenost, refluks, vetrovi, driska, bolečine v trebuhu, slabost ali izrazit padec energije, je smiselno pogledati tudi globlje v prebavno ali presnovno ozadje.

