BLOG: Zakaj večina ljudi obupa pri vadbi in prehrani?

In kot sem napisal, vsi, brez izjeme, začnejo z dobrim namenom. Z motivacijo, odločnostjo in pripravljenostjo. A kljub temu številni obupajo že po nekaj tednih. In ne zato, ker ne bi zmogli, temveč zato, ker jih izda pristop, ki jim preprosto ni pisan na kožo. Danes z vami delim deset najpogostejših razlogov, zakaj ljudem pogosto ne uspe, in predvsem – kaj lahko storite drugače, da bo tokrat uspelo vam.

1. Vzpostavite sistem

Večina začne z jasnim ciljem: izgubiti 10 kilogramov, izboljšati telesno pripravljenost, okrepiti samozavest. In to je odlično. A cilj sam po sebi ne prinaša rezultata. Pomembneje od cilja je imeti načrt kako ga boste dosegli. Načrt, ki je realen tudi v dneh, ko ste utrujeni, brez volje ali pod stresom. Namreč, če vaš sistem ne zdrži običajnega vsakdana, potem dolgoročno ne bo učinkovit. Namesto popolne diete ali ekstremnega vadbenega urnika začnite z osnovami. Na primer: dvakrat tedensko vadba, vsakodnevni sprehod, in ena prehranska navada, ki jo izboljšate. To je že več kot dovolj za odličen začetek.

Ustvarite si preprost urnik, ki ga boste lahko upoštevali ne glede na razpoloženje. Tudi 20-minutni sprehod ali kratek trening šteje.

2. Ne zanašajte se na motivacijo

Veliko ljudi čaka, da jih bo "prijelo". Da bodo kar naenkrat vstali polni energije in volje. A motivacija je spremenljiva. Pride in gre. Tisto, kar naredi razliko, je to, kaj naredite, ko motivacije ni. Tisti, ki vztrajajo, ne delajo tega zato, ker bi bili vsak dan navdušeni – temveč zato, ker imajo rutino. Uspešni ljudje ne delajo zato, ker so motivirani. Delajo, ker imajo rutino. Torej, motivacija naj bo le iskrica. Sistem in navade pa tiste, ki ohranjajo plamen. Predlagam vam, da ustvarite preprost urnik, ki ga boste lahko upoštevali ne glede na razpoloženje. Tudi 20-minutni sprehod ali kratek trening šteje. Vsaka majhna zmaga gradi vašo navado – in samozavest.

3. Manj je več – še posebej na začetku

Zelo pogosto se zgodi, da ljudje začnejo preveč intenzivno. Od danes naprej nič sladkega, pet treningov tedensko, stroga dieta brez izjeme. Tak pristop hitro vodi v utrujenost, odpor, in nato – opustitev. Telo in um potrebujeta čas, da se prilagodita. Če se prehitro preobremenite, se telo brani tako, da išče znano – stare navade. Svetujem vam, da spremembe uvajate postopoma. Raje ena nova navada na teden, kot deset naenkrat. Zaupajte mi, dolgoročno se počasnejši začetek vedno bolje obrestuje.

4. Napredek ni vedno na tehtnici

Mnogi merijo uspešnost izključno s tehtnico. A telo je veliko bolj kompleksno od ene številke. Včasih se izboljšata spanje in prebava, imate več energije, manj napihnjenosti, boljše razpoloženje – teža pa ostane enaka. To še ne pomeni, da ni napredka. Nasprotno – pogosto je to znak, da telo deluje bolje. Zato poleg teže spremljajte tudi druge kazalnike:

– kako se počutite?

– kako spite?

– kako se gibljete?

– so oblačila udobnejša? Ja, to so spremembe, ki štejejo – in napovedujejo trajni rezultat.

Mnogi merijo uspešnost izključno s tehtnico. A telo je veliko bolj kompleksno od ene številke.

5. Primerjanje z drugimi vam ne pomaga

Na družbenih omrežjih pogosto vidimo zgodbe o "preobrazbah", ki obljubljajo neverjetne rezultate v nekaj tednih. In hitro se ujamemo v past primerjanja: "Zakaj jaz ne morem tega?" Vsak ima svojo zgodbo. Svoj ritem življenja, svoje hormone, svojo zgodovino, svoje izzive. Sledenje generičnim načrtom in sistemom morda deluje za nekatere, a niso nujno primerni za vas. Vsak posameznik ima svoje edinstvene potrebe in zmožnosti. Prilagodite sistem sebi. Razmislite o svojih osebnih okoliščinah, preferencah in omejitvah. Prilagodite vadbeno rutino in prehranski načrt tako, da ustrezata vašemu življenjskemu slogu. Posvetujte se s strokovnjakom, ki bo pomagal oblikovati program, natančno za vas. Primerjanje vas ne bo pripeljalo do želenega rezultat a– lahko pa vas ustavi. Raje se primerjajte sami s seboj. Ste bolj aktivni kot pred mesecem? Imate več energije? Ste naredili eno zdravo izbiro več? To je vaš napredek.

6. Ne pozabite na počitek

Počitek ni lenoba – je pogoj za napredek. Telo se ne obnavlja med vadbo, ampak po njej. Če si ne vzamete časa za regeneracijo, lahko to sčasoma vodi v kronično utrujenost, padec motivacije ali celo poškodbe. Zato si brez slabe vesti vzemite dan ali dva za počitek. Lahko greste na sprehod, se raztegnete, ali pa preprosto počivate. To ni izgubljen dan – to je investicija v dolgoročno vitalnost.

7. Stres vpliva tudi na vašo prehrano in gibanje

V stresnih obdobjih smo bolj nagnjeni k impulzivnemu prehranjevanju, preskakovanju vadbe, obrokov in slabšemu spanju. Zato priporočam, da že vnaprej razmislite, kako se boste odzvali, ko pride do stresnih situacij. To je lahko kratek sprehod, dihalna vaja, topel čaj ali pogovor s prijateljem. Ne potrebujete popolne reakcije – le nekaj, kar vas umiri. Ko znamo prepoznati stres in se z njim primerno soočimo, le ta ne prevzame več nadzora nad našim vedenjem.

8. Slab spanec zavira napredek

Spanje je temelj fizičnega in psihičnega zdravja. Če spite premalo ali nekakovostno, bo telo v neravnovesju – npr. večji bo apetit, počasnejša regeneracija, slabši fokus in vsekakor tudi veliko večja utrujenost. Ne glede na to, kako zdravo jeste ali kako dosledno trenirate – brez spanja bo napredek omejen. Zato si ustvarite večerni ritual: brez ekranov (tv, tablica, telefon) pred spanjem, prezračen prostor, umirjanje z dihanjem ali raztezanjem. S kakovostnim spancem lahko praktično naredite več za svoje telo kot s še enim dodatnim treningom.

Spanje je temelj fizičnega in psihičnega zdravja.

9. Ne pozabite na mentalno moč in disciplino

Fizična aktivnost in prehrana sta pomembni, a pogosto zanemarjamo pomen mentalne moči, ki nas motivira na dolgi rok. Vključite tehnike, ki gradijo vašo psihološko odpornost. Dnevno izvajajte kratke meditacije, vodite dnevnik vaših uspehov ali si zastavite dnevne mini-cilje, ki krepijo vašo samodisciplino in mentalno moč. Veste, dogaja se: pojeste nekaj, kar ni bilo v načrtu. Izpustite trening. In hitro pride občutek krivde: "Zdaj sem vse pokvaril." Pa niste. Namesto, da bi vas ena napaka ustavila, vas lahko nauči, kako naprej. To je pomemben del vsake trajne spremembe. Zavedajte se, da vsak uspešen proces vključuje padce. Ključno je, da se po njih vrnete. Da si rečete: "Danes grem naprej po začrtani poti."

10. Poiščite podporo

Pogosto imamo občutek, da moramo vse narediti sami. Da je sprememba osebna bitka. Da je moč v tem, da zdržimo brez pomoči. V resnici pa ni nič narobe, če si priznamo, da potrebujemo podporo. Nasprotno – prav to je eden ključnih dejavnikov, zakaj nekateri ljudje resnično uspejo. Vsi imamo dneve, ko se nam ne ljubi. Ko nismo prepričani vase. Ko razmišljamo, ali sploh delamo prav. In ravno takrat lahko ogromno pomeni, da nekdo stoji ob vas. Nekdo, ki vas spomni, zakaj ste sploh začeli. Nekdo, ki vas ne obsoja, ampak razume. To ni znak šibkosti. To je znak zrelosti. In zrel človek ve, da ni treba hoditi sam, če ima možnost poti deliti z nekom, ki mu želi dobro. Zato naj vas ne bo sram poiskati opore – naj bo to prijatelj, partner, trener ali skupina. Včasih samo ena spodbuda v pravem trenutku lahko spremeni celoten tok zgodbe.

