BLOG: Zdravilne lastnosti sladkega korena

Sladki koren je rastlina, ki cveti od junija do septembra in že tisočletja igra pomembno vlogo v tradicionalni medicini. Z izjemnimi zdravilnimi lastnostmi je postal priljubljena sestavina številnih zdravil in prehranskih dopolnil, veliko se uporablja tudi kot začimba in sladilo. V tem članku se bom poglobil v zdravilne koristi sladkega korena ter načine njegove uporabe. Ljudska imena za sladki koren so tudi likviricija, sladčica, sladki les in sladkirica, nekako najbolj znano pa je ime sladki koren.

Korenina sladkega korena se v medicinske namene uporablja že skoraj pet tisoč let. Že od nekdaj so ga notranje uporabljali pri vnetju slepiča, zaprtju, vnetju prebavnega in urogenitalnega trakta, pa tudi za spodbujanje menstruacije in tvorbo mleka. Pripravke iz sladkega korena tradicionalno uporabljajo še za zdravljenje uroloških, jetrnih in žolčnih bolezni, pri težavah s hemoroidi in zastrupitvah s hrano. Za zunanjo uporabo pa naj bi bil učinkovit pri kožnih boleznih (proti alergijskim in vnetnim reakcijam na koži). Kot zanimivost naj omenim, da so ga včasih uporabljali tudi kot afrodiziak. Zdravilne lastnosti sladkega korena Sladki koren ima številne koristi za naše zdravje. Med drugim ima antikoagulacijsko, protivnetno, protivirusno in protimikrobno delovanje ter stimulativne vplive na biokemični proces nastajanja melanina v koži pod vplivom UV-žarkov (melanogeneza). Pozitivno naj bi vplival pri preprečevanju krčev, imel naj bi protirakavo, estrogensko in imunostimulativno delovanje ter vpliv na spominske sposobnosti.

Sladki koren je na voljo v različnih oblikah, vključno s kapsulami, praški, tinkturami in čaji. Za vsako obliko je priporočljivo slediti navodilom proizvajalca in se držati priporočenih odmerkov.

Ima protivnetne lastnosti, ki pomagajo pri zdravljenju prebavnih težav, kot so razjede na želodcu, razdražljivo črevesje in zgaga. Dihemiftalati so tisti, ki preprečijo nastanek želodčne razjede. Z uživanjem sladkega korena bomo spodbujali izločanje sluzi in lajšali vnetja v prebavnem traktu. Gliciretinska kislina, ki se nahaja v sladkem korenu, ima protivnetno delovanje. Deluje proti glivicam in nekaterim bakterijam. Zavira razne vrste virusov, kužne na sluznicah, med drugim tudi herpes. Gliciretinska kislina in glicirizin sta izjemna zaščita za jetra pri zastrupitvi s tetraklorogljikom. Poleg tega sladki koren vsebuje snovi, ki povečajo proizvodnjo interferona, kar pomaga krepiti imunski sistem in ga pripravi na boj proti okužbam. Ta lastnost je še posebej koristna v obdobjih povečane ogroženosti za prehlad, gripo in druge virusne bolezni. Sladki koren se pogosto uporablja tudi za lajšanje simptomov težav dihal. Ima protivnetne in protimikrobne lastnosti, ki lahko pomagajo pri lajšanju kašlja, vnetja grla in drugih težav respiratornega sistema. Mnogi ljudje poročajo o olajšanju dihalnih težav po uživanju sladkega korena ali uporabi izvlečkov le-tega.

icon-expand Sladki koren je izjemna rastlina z obsežnimi zdravilnimi lastnostmi. Njegove protivnetne, protivirusne, adaptogene in druge koristi so zares izjemne za izboljšanje zdravja in dobro počutje. FOTO: Shutterstock

Vpliv sladkega korena na hormonsko ravnovesje Sladki koren ima adaptogene lastnosti, ki pripomorejo k uravnavanju hormonskega ravnovesja. To pomeni, da lahko pomaga telesu pri soočanju s stresom ter zmanjšuje simptome tesnobe, utrujenosti in nihanja razpoloženja. Nekateri strokovnjaki trdijo, da sladki koren lahko vpliva na raven kortizola, hormona, ki se sprošča, ko smo pod stresom. Z uravnavanjem ravni kortizola sladki koren lahko pomaga zmanjšati negativne učinke stresa na telo, kar lahko vodi v izboljšano splošno počutje in boljše obvladovanje stresnih situacij. Izoflavoni uravnavajo raven ženskega spolnega hormona estrogena, znižajo zvišanega in znižanega zvišajo. Saponin glicirizin pa estrogenu ni naklonjen, saj prepreči delovanje le-tega, ker ga izrine z receptornih mest. Gliciretinska kislina, ki iz njega nastane, poveča količino hormona nadledvičnice kortizola, saj preprečuje njegovo pretvorbo v neučinkovit kortizon. Sladki koren lahko prepreči presnavljanje kortizola, vendar se ga toliko več nepresnovljenega izloči skozi ledvice. Vpliva tudi na druge hormone, kot na primer na aldosteron, antidiuretski hormon in renin. Arilkumarinske spojine v sladkem korenu zavirajo strjevanje krvi. Flavonoid izolikviretigenin indirektno zavira pretvorbo glukoze v sorbitol, poleg tega pa še kopičenje slednjega v rdečih krvničkah, išiasu in lečah, kar bi za sladkorne bolnike lahko pomenilo odpravljanje težav, kot so siva mrena ter obolelost mrežnice, živcev in ledvic. Kaj je pa tisto, kar ga naredi tako močnega? Najpomembnejši so flavonoidi in pentaciklični triterpeni, ki vplivajo na zdravilno delovanje. Med triterpeni bi izpostavil saponin glicirizin oziroma glicirizinsko kislino. Značilne sestavine, ki so jih izolirali iz sladkega korena, so še kumarini, fitoestrogeni, grenčine in hlapne snovi.

icon-expand Sladki koren je na voljo v različnih oblikah, vključno s kapsulami, praški, tinkturami in čaji. FOTO: Shutterstock

Previdnostni ukrepi in morebitni stranski učinki Kljub številnim koristim sladkega korena je pomembno upoštevati nekatere previdnostne ukrepe in morebitne stranske učinke. Visok vnos glicirizinske kisline, ki je prisotna v sladkem korenu, lahko povzroči povišanje krvnega tlaka, zadrževanje tekočine, neravnovesje elektrolitov in druge težave pri določenih posameznikih. Zato je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom, preden začnete uživati sladki koren, še posebej, če imate povišan krvni pritisk, težave s srcem ali sladkorno bolezen. Pripravki iz sladkega korena so odsvetovani in kontraindicirani pri jetrni cirozi, motnjah srčnega ritma, hipokaliemiji ter hudi ledvični insuficienci. Pri dolgotrajni uporabi in visokih odmerkih lahko pride do povišanega krvnega tlaka, edemov in pomanjkanja kalija. Možno je povečano delovanje diuretikov. Pripravkov s sladkim korenom ne smemo kombinirati s kortikosteroidi, prav tako ni priporočljiva uporaba z določenimi diuretiki in odvajali. Poleg tega je treba opozoriti, da sladki koren lahko vpliva na učinkovitost nekaterih zdravil. Interakcije z zdravili so možne, zato je pomembno, da se posvetujete s svojim zdravnikom oziroma farmacevtom, če jemljete redna zdravila ali imate kronične zdravstvene težave.

Bobana lahko spremljate na njegovi spletni strani in na profilih na Facebooku in Instagramu. Vsa mnenja, morebitna vprašanja in predloge lahko sporočite na info@bobanpaukovic.com ali 24ur.com@pop-tv.si.