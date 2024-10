BLOG: Zmajev sadež, izjemno hranljivo tropsko superživilo

Zmajev sadež je drugo ime za pitajo (znanstveno ime Hylocereus undatus), eksotični sadež, znan tudi kot dragon fruit v angleščini. Pitaja je ovalne ali hruškaste oblike, s svetlo rožnato ali rdečo lupino, ki jo prekrivajo luske, kar spominja na zmajevo kožo. Notranjost sadeža je bela ali rdeča in je polna majhnih črnih semen, ki so užitna. Pitaja ima blag, sladek okus, ki spominja na mešanico kivija in hruške.

Zgodovina in izvor

Zmajev sadež izvira iz tropskih regij Srednje in Južne Amerike, kjer so ga že stari Maji in Azteki uporabljali kot vir prehrane in za zdravljenje prebavnih težav. Prav tako je predstavljal simbol plodnosti in obilja. Prvič so ga odkrili pred stoletji, ime pa izhaja iz njegove nenavadne zunanjosti, ki s koničastimi luskami spominja na zmajevo kožo. Ime pitaya ali pitahaya je španskega izvora, saj so ga španski kolonizatorji prenesli iz Latinske Amerike v druge dele sveta, zlasti v Azijo, kjer danes pridobiva na priljubljenosti.

Zmajev sadež se danes največ prideluje v Vietnamu, Tajski, Maleziji, Izraelu in na Filipinih, kjer so podnebne razmere idealne za gojenje te plezalne kaktusne rastline. Poleg tega ga najdemo tudi na Havajih, v Južni Floridi in na Karibih.