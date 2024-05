BLOG: Žveplo v hrani

Tokrat pišem o mineralu, ki ga mnogi spregledajo in se ne zavedajo njegovega vpliva na naše zdravje. Je izjemno pomemben mineral in ga vsakodnevno uživamo s hrano. Žveplo – mineral, prisoten v mnogih živilih, je ključnega pomena za naše zdravje in si zasluži večjo pozornost. Čas je torej, da postanemo pozorni na vsebnost žvepla v živilih, s katerimi se prehranjujemo, ter razumemo njegove koristi.

Nekateri potrebujemo več žvepla v prehrani za podporo razstrupljanju ali uravnoteženju hormonov, drugi pa bi morda morali omejiti vnos živil z visoko vsebnostjo žvepla, v kolikor opazijo simptome občutljivosti nanj. V tem članku bomo raziskali podrobnosti minerala žvepla, da boste lahko bolje razumeli, katera živila bi lahko koristila in kdaj bi bilo smiselno, da se njihove količine omejijo, ob upoštevanju vaših individualnih zdravstvenih izzivov. Žveplo je esencialni mineral za vse žive organizme in je ključna sestavina aminokislin (kot sta cistein in metionin), vitaminov (kot sta tiamin in biotin) in drugih biomolekul. Izraz "esencialno" pomeni, da je ta mineral nujno potreben za življenje in ga moramo pridobiti s prehrano. Žveplo je tretji najpogostejši mineral v telesu, takoj za kalcijem in fosforjem, pri čemer oba igrata ključno vlogo pri tvorbi kosti. Žveplo je v naravi v obliki organskih ali anorganskih spojin. Večina žvepla, ki ga dobimo s prehrano, je organskega izvora in v obliki organožveplovih spojin. Glavnina prehranskega žvepla prihaja iz beljakovin. Večina beljakovin vsebuje približno tri do šest odstotkov aminokislin, ki vsebujejo žveplo, kot sta esencialna aminokislina metionin in cistein. Vitamini skupine B, tiamin in biotin vsebujejo tudi žveplo. Anorgansko žveplo lahko dobimo iz vode, kjer so prisotne žveplove soli, vendar predstavlja le majhen del našega dnevnega vnosa žvepla, ki je precej odvisen od kakovosti oskrbe z vodo.

Žveplo ima vlogo pri sintezi glutationa, ki velja za enega najmočnejših antioksidantov.

Žveplo ima v telesu številne ključne funkcije, med katerimi so: Sinteza beljakovin: Aminokislini metionin in cistein, ki vsebujeta žveplo, sta temeljna gradnika beljakovin, ki sestavljajo velik del strukturnih komponent našega telesa in jih najdemo v celičnih stenah, encimih, koži, kosteh in pravzaprav povsod. Metilacijski procesi: Žveplo v obliki metionina je ključno za metilacijske procese, ki vključujejo prenos metilnih skupin na različne molekule. Metionin kroži v homocistein in nazaj v metionin s pomočjo folata, vitamina B12 in drugih kofaktorjev, da nastane SAMe. SAMe je glavni donor metila v telesu, ki je ključnega pomena za razstrupljanje, genetsko in epigenetsko izražanje. Antioksidativno delovanje: Žveplo, zlasti v obliki glutationa, deluje kot antioksidant, ki ščiti celice pred poškodbami, povzročenimi s prostimi radikali, in s tem zmanjšuje tveganje za različne bolezni ter upočasnjuje proces staranja. Sulforafanin DIM (diindolmetan) – ti glukozinolati so spojine, ki vsebujejo žveplo in jih najdemo predvsem v zelenjavi iz družine križnic, kot sta brokoli in cvetača. Te spojine so antioksidanti, podpirajo razstrupljanje estrogena in hormonsko ravnovesje, delujejo proti raku in nevroprotektivno. Podpora vezivnemu tkivu: Spojine, ki vsebujejo žveplo (hondroitin sulfat, glukozamin sulfat in metilsulfonilmetan (MSM)), so ključni gradniki vezivnega tkiva, kot so hrustanec, ligamenti in tetive. To lahko prispeva k zdravju in prožnosti sklepov ter ohranja celovitost vezivnega tkiva. Pomoč pri razstrupljanju: Žveplove spojine, na primer sulforafan, pomagajo telesu pri razstrupljanju, saj pomagajo izločiti škodljive toksine in neželene snovi, ki lahko negativno vplivajo na zdravje. V 2. fazi razstrupljanja jeter se številni toksini vežejo na žveplove spojine v procesu, imenovanem sulfatacija. Ta vezava omogoča, da toksin nato zapusti telo. Podpora imunskemu sistemu: Glutation, ki vsebuje žveplo, igra ključno vlogo pri krepitvi imunskega sistema ter zaščiti telesa pred okužbami in boleznimi. Regulacija hormonov: Žveplo lahko vpliva na presnovo in ravnovesje hormonov v telesu, kar ima pomemben vpliv na različne fiziološke procese, vključno s spolno funkcijo, rastjo in razvojem. Protivnetno delovanje: Nekatere spojine, ki vsebujejo žveplo, lahko delujejo protivnetno, kar pomaga zmanjšati vnetje v telesu in olajšati simptome različnih vnetnih bolezni.

Živila, ki vsebujejo žveplo, kot sta česen in čebula, naj bi imela protivnetne učinke.

Zakaj je dobro uživati živila, bogata z žveplom? Živila, ki vsebujejo žveplo, kot sta česen in čebula, naj bi imela protivnetne učinke. Uživanje živil, ki vsebujejo žveplo, naj bo lahko pomagalo zmanjšati bolečine v sklepih in mišicah. Zato se prehranskim dopolnilom za zmanjševanje bolečin v sklepih dodaja spojina metilsulfonilmetan (MSM), ki je žveplovsebujoča spojina, ki jo najdemo v hrani rastlinskega in živalskega izvora. Prehrana, ki vključuje žveplov dioksid zlasti iz živil, kot so čebulnice, npr. čemaž in križnice, lahko pomaga zmanjšati tveganje za nastanek bolezni srca. Nekatera živila, bogata z žveplom, kot sta brokoli in cvetača, vsebujejo visoke ravni koristnih spojin, imenovanih glukozinolati, za katere mnogi strokovnjaki trdijo, da nudijo zaščito pred boleznimi srca in ožilja, diabetesom tipa 2 in nekaterimi nevrodegenerativnimi boleznimi. Žveplo in njegovi derivati imajo naravno nekatere protimikrobne učinke zaradi svoje sposobnosti zaviranja rasti škodljivih bakterij. Glukozinolati, ki jih najdemo v križnicah, imajo tudi protimikrobne učinke, zlasti v prebavnem sistemu, in sposobnost povečanja razstrupljanja. Dokazano je, da zmanjšujejo širjenje bakterij in drugih mikrobov, ki lahko poškodujejo črevesje. Številna živila, bogata z žveplom, še posebej tista iz družin križnic in čebulnic, vsebujejo antioksidante in druge spojine, ki imajo potencialne učinke pri obrambi pred rakom. Čebulnice in križnice, ki so bogate z organožveplovimi spojinami, naj bi lahko zavirale rast nekaterih rakavih celic, vključno s tistimi, ki so povezane z rakom dojke, prostate, prebavil in pljuč. MSM naj bi ne le podpiral imunski sistem in zmanjševal vnetja, ampak tudi deluje kot antioksidant. To lahko zmanjša tveganje za razvoj nekaterih vrst raka, kot so rak prebavil in jeter. Žveplo ima vlogo pri sintezi glutationa, ki velja za enega najmočnejših antioksidantov. Povečana aktivnost glutationa, ki se lahko zgodi, ko zaužijete hrano z visoko vsebnostjo žvepla, pomaga v boju proti vnetjem in oksidativnemu stresu, ki vodijo do simptomov, povezanih s staranjem in nekaterimi kroničnimi boleznimi. Na primer, glutation naj bi pomagal zmanjšati tveganje za nekatere nevrodegenerativne bolezni, kot so Alzheimerjeva bolezen, demenca in Parkinsonova bolezen, ker pomaga braniti možganske celice pred poškodbami in spodbuja čiščenje amiloidnih beta plakov v možganih, ki so povezani s kognitivnim upadom.

Če opazite, da vam določena živila, bogata z žveplom, povzročajo nelagodje, se posvetujte s strokovnjakom za prehrano ali zdravnikom, da ugotovite, ali imate resnično občutljivost na žveplo.