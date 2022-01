Blokada smučarskih vozovnic: različni inšpektorji, različne interpretacije?

Sredi decembra so z Mariborskega Pohorja po obisku inšpektorjev sporočili, da morajo sezonske smučarske vozovnice začasno v blokado. Tik pred novim letom so nato še z Rogle sporočili, da se kupljenih vozovnic brez datuma ne bo dalo uporabljati, dokler smučarji ne predložijo dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT. Z drugih slovenskih smučišč o tovrstnih zahtevah za zdaj ni poročil, čeprav se inšpekcijski nadzori redno izvajajo. Povsod vztrajajo, da se držijo navodil ministrstva za infrastrukturo. Obrnili smo se na pristojne in kot je videti, je do zmede prišlo zaradi različnih interpretacij odloka posameznih inšpekcijskih služb. Da pogrešajo enotne smernice, pravijo tudi v Združenju žičničarjev Slovenije.

Sezonske vozovnice si največkrat omislijo tisti smučarji, ki vedo, da bodo na snegu preživeli dvomestno število dni in taki, ki smučanju pogosto ne posvetijo celega dne, ampak samo na hitro skočijo bele strmine, nato pa se vrnejo k drugim obveznostim. Poleg cene je prednost tovrstnih vozovnic vsekakor tudi to, da ni vsakokrat treba stati v dolgi vrsti pred blagajno skupaj z dnevnimi smučarji. Nepričakovan dopis Na to je računalo tudi več kot 1500 ljudi, ki so jim v predprodaji ali na začetku sezone tako smučarsko vozovnico izdali na Mariborskem Pohorju. Toda 15. decembra je v njihove nabiralnike priromalo sporočilo, v katerem so jih obvestili, da je imelo javno podjetje Marprom, ki je upravljavec vseh žičniških naprav in smučišč na Pohorju in Arehu, inšpekcijski nadzor s strani Zdravstvenega inšpektorata RS zaradi problematike preverjanja pogoja PCT. "Pristojni inšpektorat je v zapisniku o izvedenem pregledu navedel, da striktno preverjanje pogoja PCT na blagajnah smučišča in naključno preverjanje tega pogoja na vstopnih točkah smučišča ne zadostujeta. Od upravljavca je tako zahteval stalno preverjanje dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT na vseh vstopih na žičniške naprave, kar je v praksi skorajda neizvedljivo," so pri Marpromu zapisali v dopisu smučarjem.

Ker so se zavedali težavnosti tako obsežnega preverjanja, so predlagali rešitev, da veljavnost sezonskih smučarskih vozovnic in vseh ostalih terminskih vozovnic (za gondolo, kolesarski park) vežejo na veljavo potrdila PCT. Zato so začasno zablokirali vse terminske vozovnice, ki omogočajo vstop direktno na naprave. Imetnike navedenih vozovnic so pozvali, da jim z izraženim soglasjem posredujejo evropsko potrdilo o izpolnjevanju pogoja PCT (kodo QR); s katerega mora biti razviden datum veljavnosti, da bi lahko odblokirali vozovnico do dneva veljave potrdila – 6 mescev po prebolevnosti ali 9 mesecev po zadnjem odmerku cepiva. Vsem tistim, ki morajo predložiti negativen izvid testa na novi koronavirus, pa so vozovnico odblokirajo vsakič, ko so na vstopni točki izkazali izpolnjevanje pogoja, in sicer za čas veljavnosti testa. Potrdilo je bilo lahko posredovano preko elektronske pošte, podaljšali so tudi delovni čas blagajne. "Večjega nezadovoljstva zaradi zablokiranja vozovnic do predložitve potrdila o izpolnjevanju pogoja PCT doslej nismo zaznali. Smučarji so, razen v nekaj posameznih primerih, to sprejeli z razumevanjem, saj nikomur ni v interesu, da bi na vseh žičniških napravah stalno preverjali izpolnjevanje pogoja PCT," so za našo spletno stran pojasnili pri Marpromu. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja jim lahko imetniki še vedno kadarkoli posredujejo ali pa se z njim oglasijo na blagajnah in jim vozovnico takoj odblokirajo. "Takšno rešitev, kot je zdaj pri nas – da smo veljavo terminskih vozovnic vezali na veljavo potrdila PCT – imajo tudi v avstrijskih in italijanskih smučarskih središčih," pravijo.

Prošnjo za podaljšanje roka so jim zavrnili Sledile so težave na Rogli. Inšpektorji Furs so smučišče obiskali 18. decembra, tri dni pozneje pa upravljavcu vročili zapisnik, iz katerega je izhajalo, da je potrebno ugotovljene nepravilnosti odpraviti do 23. decembra. "Zoper ta zapisnik so bile podane pripombe, med katerimi je bila tudi prošnja za podaljšanje roka za odpravo pomanjkljivosti," so nam pri Uniturju pojasnili, da so skušali poiskati sistemsko rešitev. Toda inšpektorat je na predbožični dan upravljavcu smučišča izročil sklep, s katerim je prošnjo za podaljšanje roka zavrnil. Zato so po prazničnemu koncu tedna imetnikom morali sporočiti, da gredo vozovnice terminske vozovnice z 28. decembrom začasno v blokado. Šlo je za vse veljavne sezonske smučarske vozovnice in smučarske vozovnice brez datuma, ki so bile kupljene v predprodaji ali prek spletne trgovine. Kot pravijo, je pri njih možnost vstopa na smučišče namreč na več točkah, zato je preverjanje izpolnjevanja PCT pogoja ob vstopu na smučišče v skladu z inšpektorjevimi zahtevami tako rekoč nemogoče.

Šlo je za precej neugoden datum za blokado, saj je šlo za božično-novoletne praznike in šolske počitnice, ko je pred blagajnami že tradicionalno največja gneča. "Res je datum sovpadal ravno z novoletnimi počitnicami. Imetnike sezonskih vozovnic smo obvestili vnaprej, tako da so lahko potrdilo predložili že pred tem datumom in so bile karte aktivirane. Res pa je, da se je na licu mesta našel kdo, ki je bil slabe volje zaradi čakanja na aktivacijo karte pred smuko," priznavajo na štajerskem smučišču. In kako je v praksi videti, ko smučar predloži ustrezno potrdilo? "Smučar predloži potrdilo, mi pa aktiviramo karto za čas veljavnosti potrdila. Potrdil se ob preverjanju na samem smučišču ne shranjuje. Shranjujejo pa se potrdila, ki jih predložijo imetniki sezonskih smučarskih kart, kateri izpolnjujejo pogoj P ali C, saj se jim v tem primeru karte aktivirajo do izteka veljavnosti njihovih P oz. C potrdil. Tovrstna potrdila se shranjujejo izključno v primeru, če imetnik karte poda predhodno privolitev v obdelavo njegovih osebnih podatkov skladno z zahtevami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov," pojasnjujejo. Glede pogoja T, pa je trenutno za smučanje veljaven test, ki ni starejši od 24 ur. Imetniki sezonske vozovnice, ki izpolnjujejo pogoj T, teste na blagajni predlagajo dnevno in za čas veljavnosti testa jim aktivirajo smučarske vozovnice. Na Pohorju pravijo, da so v pripravah na sezono sledili navodilom ministrstva za infrastrukturo, a je inšpekcijski nadzor pokazal, da to očitno vseeno ne zadostuje. "Tudi pri nas smo sledili navodilom ministrstva za infrastrukturo, ki je pristojno za žičnice," odgovarjajo na Rogli.

"Si predstavljate vsakokratno preverjanje na vseh napravah?" "Problem pri preverjanju pogoja PCT za vstop na žičniške naprave imajo pravzaprav vsa tista smučišča, ki imajo možnost vstopa na več napravah," pojasnjuje predsednica Združenja žičničarjev Slovenije Manuela Božič Badalič. In to so skoraj vsa. Nadzor je bil opravljen že praktično povsod, a inšpekcijski zapisniki se vseeno razlikujejo. "Tukaj gre dejansko za različna navodila inšpektorjev, dejansko gre. Na štajerskem koncu so se inšpektorji očitno odločili, da tako ne sme biti, ostala smučišča pa imamo sezonske vozovnice še vedno veljavne in ljudje jih uporabljajo," pravi sogovornica. Obrnili so se na ministrstvo za infrastrukturo oziroma na inšpektorat v okviru ministrstva, ki nadzoruje njihovo obratovanje, na inšpektorat za žičnice. "Prosili smo za enotno stališče, vendar je očitno prišlo do tega, da so nekje inšpektorji zahtevali, da se blokirajo vse sezonske vozovnice, če ni na vsaki napravi kontrole, kar je seveda neživljensko," je opozorila. "Si predstavljate, da nekdo, ko pride na vlečnico, potegne ven najprej potrdilo za PCT, verjetno torej telefon, potem še osebni dokument, v rokah ima vse živo, rokavice, palice. Nato gre na sosednje naprave in vsakokrat to počne znova in znova," je ponazorila.

V združenju žičničarjev so prosili, da vozovnice brez datuma ostanejo aktivne, upravljalec pa zagotovi občasen stalni nadzor nad žičniškimi napravami. Vsak inšpektor, ki se izkaže z izkaznico, lahko preveri PCT pogoj. Pristojnost za preverjanje imajo tudi reditelji in nadzorniki na smučišču. "Tak nadzor pomeni, da nekdo nekaj časa preverja na eni žičnici, potem gre na drugo in tako naprej. Da ljudje tudi vedo, da čeprav bi se kdo s pomočjo sezonske vozovnice izognil obveznemu pregledu pri blagajni, bi ga prej ali slej preverili na eni izmed naprav," je Božič Badaličeva opisala predlog žičničarjev. "Ko se po smučišču razve, da so kontrole, potem si ljudje tega niti ne upajo narediti, ne glede na to, da lahko dostopijo do žičniške naprave," pojasni, zakaj imajo tudi sezonski smučarji že zdaj pri sebi potrebna dokazila, čeprav vedo, da jih ne bo treba kazati na blagajni. Podobno je denimo tudi v Kranjski Gori. Sezonske vozovnice so tam v tem trenutku aktivne, vendar se vsaka ob vstopu na žičniško napravo izriše na zaslonu, zato pristojni vedo, da gre za imetnika tovrstne vozovnice in ga lahko tudi preverijo. Vsako jutro so preverjeni tudi 'sezonci' Cerkno preverja pogoje na dveh vstopnih točkah, na Kanin se lahko pride le z gondolo iz Bovca, morebitnega smučarja iz povezave s Sello Neveo pa tako in tako preverijo na italijanski strani. V dneh, ko so obratovali, so imeli na Kaninu že štiri inšpekcijske nadzore, nepravilnosti v povezavi s pogojem PCT ni bilo ugotovljenih. Inšpektorji so bili očitno zadovoljni tudi s Krvavcem. "Imamo redne obiske inšpektorjev, obiskujejo nas tudi na tedenski ravni. Zaenkrat se pri Krvavcu niso odločili za nobeno blokado, ni bilo ugotovljenih niti nobenih nepravilnosti, saj so med pregledom ugotovili, da je bil z naše strani pogoj PCT preverjen tudi za imetnike sezonskih vozovnic. Tisti, ki imajo vnaprej kupljene vozovnice, gredo na prednostni vhod in tam preverimo tudi njih, tako da praktično v kabinsko žičinico ne vstopi nihče, ki ne bi izpolnjeval pogojev," nam je pojasnila Barbara Trebušak. "Na vhodu stoji fant, ki jih preverja. Nobeno jutro nihče ne gre mimo, ne da bi pokazal potrdila - čeprav ga je pokazal že včeraj, ga bo tudi danes," je opisala. Največ smučarjev na Krvavec namreč pride s kabinsko žičnico, za tiste, ki so nastanjeni v namestitvenih kapacitetah na vrhu, pa je na voljo tudi brezplačno testiranje.

