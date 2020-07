Bloomberg: EU ima v nacionalistični Sloveniji nov razlog za skrb

Razkrili so tudi, da Janševa stranka SDS namerava "prenoviti" javno radiotelevizijo, pri čemer bi lahko službe izgubilo 600 ljudi, in ob tem navedli besede Vere Jourove , podpredsednice Evropske komisije, ki je dejala, da Evropska komisija predlagane spremembe medijske zakonodaje v Sloveniji spremlja z zaskrbljenostjo. " Slovenija ne bi smela sledili Madžarski," je opozorila.

Nova smer, v katero Slovenijo pelje Janša, se po mnenju piscev članka že čuti. " Ko si je Evropska unija na vrhu prizadevala dobiti podporo za finančni sveženj za reševanje posledic pandemije, je v sporu z Brusljem glede njunega odnosa do vladavine prava podprl Madžarsko in Poljsko, s tem pa še dodatno razširil ideološki razkol med vzhodom in zahodom."

'To ni samo še en populistični politik'

Pandemija mu dejansko pomaga krepiti njegovo moč, pa opozarja Žarko Puhovski, profesor politologije na Univerzi v Zagrebu, ki Janšo pozna še iz časa Jugoslavije. "Če mislite, da gre za samo še enega populističnega politika, se motite. Daleč bolj sposoben je od tega!" je dejal in zatrdil, da ga "tudi kot disidenta nikoli niso zanimale človekove pravice". "Vseskozi je zagovarjal revolucionarne metode."

Časnik v nadaljevanju na kratko povzame Janševo politično preteklost - dejstvo, da je bil med osamosvojitveno vojno obrambni minister, razloge, zakaj je bil obsojen, kako je Slovenijo popeljal v EU, nato pa izgubil oblast. "Njegov drugi mandat se je končal s škandalom, leta 2013 je bil namreč obsojen, ker je sprejel podkupnino pri poslu nabave orožja. Za kratek čas je šel tudi v zapor, preden je ustavno sodišče razveljavilo dvoletno zaporno kazen."

Ko je na premierskem stolčku nasledil Marjana Šarca in na svojo stran pridobil njegove koalicijske partnerje, je lahko oblikoval vlado, zaradi hitrega ukrepanja pri širjenju epidemije koronavirusa v Sloveniji pa je bil deležen precej pohval, še piše časnik. "Bil je prvi evropski politik, ki je sredi maja razglasil konec epidemije."

Konflikten odnos z mediji in tvitanje v Trumpovem stilu

Bloomberg Janšo označi še za aktivnega tviteraša, ki si z "oni proti nam" sistemom dviguje podporo ter vodi gonjo proti medijem in nevladnim organizacijam, ki jim očita, da spodkopavajo državo. Da je njegov odnos z mediji konflikten in da pri tem močno spominja na Tumpa, meni tudi profesor novinarstva Marko Milosavljevič.

Časnik opomni tudi, da je Janša v preteklosti novinarke RTV-ja zmerjal z "odsluženimi prostitutkami", člani njegove administracije pa so v Bruselj poslali pismo, v katerem so zapisali, da so vsi slovenski mediji uslužbenci bivšega komunističnega režima.

Novinarji časnika Bloomberg opozarjajo tudi na Planet TV, ki ga je državni Telekom Slovenije prodal madžarskemu oligarhu, tesno povezanemu z Orbanom. "Vendar Janša največ podpore dobi od Nova24, ki jo ima v lasti skupaj z Orbanovimi zavezniki in ostalimi člani SDS," so še zapisali.

Na koncu so spomnili tudi na Janševe besede na spletni konferenci z Orbanom in Aleksandrom Vučićem, ko je dejal, da se prek množičnih medijev, kulturne industrije in nekaterih političnih strank dogaja množična ofenziva, zato se moramo boriti za "naše ljudi, našo dediščino, naš narod, svobodo, način življenja in prihodnost".