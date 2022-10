Bo 27. novembra mega referendumska nedelja?

V SDS, kjer so vložili pobudo o razpisu referenduma o zakonu o dolgotrajni oskrbi, so sicer predlagali izvedbo referenduma skupaj z drugim krogom lokalnih volitev 4. decembra. To bi bilo po besedah poslanke Alenke Jeraj (SDS) bolj racionalno. Ob možnih dveh krogih predsedniških in dveh krogih lokalnih volitev bo izvedba 27. novembra pomenila še peto nedeljo, ko bodo ljudje morali na volišča, je pojasnila.

Argumenti, da ljudje ne morajo odločati o referendumih - hkrati bosta predvidoma potekala še referenduma o spremembah zakona o vladi in spremembah zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) - in voliti župane, so po njenih besedah podcenjujoči do ljudi. Izvedba referenduma na dan lokalnih volitev po oceni predlagateljev pomeni tudi prihranek stroškov.

Poslanci koalicije so očitke zavrnili. Bojana Muršič (SD) je poudarila, da so v nekaterih krajih volišča v primeru izvedbe volitev na državni ravni na drugih lokacijah kot v primeru lokalnih volitev. To bi v primeru sočasne izvedbe 2. kroga lokalnih volitev in referenduma po njeni oceni lahko zmedlo ljudi.

Prav tako je bilo iz vrst koalicije slišati argumente, da zaradi drugačne organizacije referenduma in lokalnih volitev izvedba na isti dan ne bi prinesla prihrankov.

V SDS se ne strinjajo z julija sprejeto novelo zakona o dolgotrajni oskrbi, ki za leto dni zamika uveljavitev zakona, ki ga je pripravila vlada Janeza Janše in DZ sprejel decembra lani.