Slovenija

Bo Bovec odrezan od sveta? Krajani zbirajo podpise proti zapori ceste

Bovec, 14. 10. 2025 18.28 | Posodobljeno pred 25 minutami

Avtor
STA , D.L.
Komentarji
6

Pri trdnjavi Kluže v občini Bovec naj bi se v kratkem začela dela na brežini državne ceste Predel–Bovec, zaradi katerih bodo potrebne dolgotrajnejše popolne zapore. Ker je prelaz Vršič pozimi večkrat neprevozen, se občani bojijo, da bodo v tem času odrezani od sveta, zato zbirajo podpise proti popolni zapori.

Bovec
Bovec FOTO: Shutterstock

Direkcija RS za infrastrukturo je pred dnevi napovedala, da se bo popolna zapora ceste pri trdnjavi Kluže začela 15. oktobra. Danes pa so na direkciji na novinarsko poizvedovanje glede okoliščin zapore pojasnili, da zapore v tem tednu še ne bo.

Na Občini Bovec so pojasnili, da so za zaporo izvedeli na spletni strani direkcije in uradno o njej še niso bili obveščeni. V zvezi z dogajanjem bo v sredo v Logu pod Mangartom zbor krajanov, ki se ga bosta predvidoma udeležila tudi župan Bovca Valter Mlekuž in novi direktor občinske uprave Sejad Jušić, je medijem povedal predsednik krajevne skupnosti Igor Černuta.

Zapora regionalne ceste na ožini pred trdnjavo Kluže naj bi trajala do 20. junija prihodnje leto vsak delovnik med 7.30 in 13.30 ter med 14.30 in 16. uro. V tem času bodo izvajalci na kamniti brežini nad cesto vgrajevali mreže, ki bodo cesto ščitili pred padajočim kamenjem.

Obvoz zapore ni predviden, kar pomeni, da bo v času zaprtja z bovške strani nedostopen prelaz Predel, prav tako pa bodo imeli prebivalci Loga pod Mangartom zaprt dostop v dolino. Predel je prek Italije za Bovško pomembna dostopna pot v notranjost Slovenije, alternativo pomeni tudi prelaz Vršič, ki pa je v zimskih razmerah večkrat zaprt.

Tudi zato se je del prebivalcev odločil za zbiranje podpisov pod peticijo, ki jo želijo nasloviti na ustrezne državne organe, je novinarjem povedal bovški občinski svetnik na Listi za Posočje Jurij Žurej. Med zahtevami v peticiji sta sklic izredne seje DZ in takojšnja odpoved postavitve popolne zapore.

Občani si želijo pogovora o alternativah, kot so nočno delo, gradnja začasnega obvoza in zaprtja ceste v krajših intervalih, je še dejal Žurej.

Bovec zapora ceste Kluže zbiranje podpisov dostopnost
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bc123456
14. 10. 2025 21.06
+3
ČASTITAMO -- OBČINSKI MOŽJE , KRANNJSKA GORA - BOVEC , ZA NOROSTI KATERE PREDLAGATE ZA VRŠIČ
ODGOVORI
3 0
galeon
14. 10. 2025 21.09
Hkrati pa neumna država, ki na državni cesti to sploh dovoli.
ODGOVORI
0 0
SEHE
14. 10. 2025 21.04
+1
Pri nas se pa kar tare idi..tov v javnih službah. Zaprli bi pot v zakotno vas??? neverjetno, zapornice če Vršič, tu zapora ceste, avtoceste so kot parkirišča... mam občutek, da še nikdar ni bilo rolko neumnosti kot letos. Ves čas sem pričakoval, da se bo delalo na učinkovitosti javnega prevoza(ki je btw odraz razvitosti države), pa nič. GS, SDS, SD, NSI in ostali prevzetni prepotentneži: sedi, negativno!!!!
ODGOVORI
1 0
galeon
14. 10. 2025 21.08
Javni prevoz je prevelik strošek in premalo dobička. Raje kasirajo od prometa na cestah.
ODGOVORI
0 0
galeon
14. 10. 2025 21.01
+3
Bovčani imate odličnega župana. Vas je odrezal od sveta že pred leti in uspeva mu še danes. Zato naj vas ta zapora ne skrbi. Pozimi nihče ne plava po Soči in pritokih. Smučišče imate zaprto že leta po zaslugi župana. Hoteli zaprti. telovadnico podrto. Letališče tud pozimi ne obratuje. Torej nobene gneče ne bo. V Logu pod Mangartom imate železnico skozi hrib k italjanom, pa veselo pot pod noge.
ODGOVORI
3 0
Truth
14. 10. 2025 21.01
+2
Prenova zaradi turizma. Pozimi zaprto. Poleti neprekinjene kolone. Zeleni prehod. Noro!
ODGOVORI
2 0
