Bo Bovec odrezan od sveta? Krajani zbirajo podpise proti zapori ceste

Direkcija RS za infrastrukturo je pred dnevi napovedala, da se bo popolna zapora ceste pri trdnjavi Kluže začela 15. oktobra. Danes pa so na direkciji na novinarsko poizvedovanje glede okoliščin zapore pojasnili, da zapore v tem tednu še ne bo.

Na Občini Bovec so pojasnili, da so za zaporo izvedeli na spletni strani direkcije in uradno o njej še niso bili obveščeni. V zvezi z dogajanjem bo v sredo v Logu pod Mangartom zbor krajanov, ki se ga bosta predvidoma udeležila tudi župan Bovca Valter Mlekuž in novi direktor občinske uprave Sejad Jušić, je medijem povedal predsednik krajevne skupnosti Igor Černuta.

Zapora regionalne ceste na ožini pred trdnjavo Kluže naj bi trajala do 20. junija prihodnje leto vsak delovnik med 7.30 in 13.30 ter med 14.30 in 16. uro. V tem času bodo izvajalci na kamniti brežini nad cesto vgrajevali mreže, ki bodo cesto ščitili pred padajočim kamenjem.

Obvoz zapore ni predviden, kar pomeni, da bo v času zaprtja z bovške strani nedostopen prelaz Predel, prav tako pa bodo imeli prebivalci Loga pod Mangartom zaprt dostop v dolino. Predel je prek Italije za Bovško pomembna dostopna pot v notranjost Slovenije, alternativo pomeni tudi prelaz Vršič, ki pa je v zimskih razmerah večkrat zaprt.

Tudi zato se je del prebivalcev odločil za zbiranje podpisov pod peticijo, ki jo želijo nasloviti na ustrezne državne organe, je novinarjem povedal bovški občinski svetnik na Listi za Posočje Jurij Žurej. Med zahtevami v peticiji sta sklic izredne seje DZ in takojšnja odpoved postavitve popolne zapore.

Občani si želijo pogovora o alternativah, kot so nočno delo, gradnja začasnega obvoza in zaprtja ceste v krajših intervalih, je še dejal Žurej.