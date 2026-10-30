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Slovenija

Brglez zaradi nestrinjanja s potezami SD na pragu odhoda iz stranke?

Kranj / Ljubljana, 30. 10. 2026 21.12 pred 20 minutami 2 min branja 12

Avtor:
Žana Vertačnik
Milan Brglez

Kaj na afero s kranjskim zemljiščem pravijo tisti, ki so nekoč bili v vrhu Državnega zbora? So tudi oni kdaj izkoristili položaj? Da bi ta funkcija morala zlorabe preprečevati, ne pa jih ustvarjati, pravi Milan Brglez. Nesprejemljivo se mu medtem zdi predvsem delovanje kranjskega župana Rakovca, člana SD. Kot pravi, vse bolj čuti potrebo, da se oddalji od stranke. Oglasila se je tudi nekdanja predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak. Pravi, da si je na čelu hrama demokracije želela človeka z integriteto. Je Stevanović ta pričakovanja upravičil?

Besede predsednika Državnega zbora, da je izkoristil položaj za to, da je uredil donacijo, pa da je potek dražbe dogovorjen, so za Milana Brgleza "zloraba". Bivši poslanec in sekretar, v času Cerarjeve vlade pa je bil štiri leta predsednik državnega zbora, ima glede tega položaja jasno stališče. "Pravzaprav je funkcija predsednika Državnega zbora tista, ki bi morala preprečevati zlorabe, ne pa jih sam početi," pravi.

Funkcija sicer lahko odpira vrata, dodaja Brglez, a ne na način, da prinaša osebne koristi. "Ima nek doseg in je možno nekatere stvari urejati, vendar pa ne na tako grob način, ki ruši vse tisto, kar smo bili navajeni pri politiki."

Za odziv smo – neuspešno – prosili več predsednikov parlamenta z desnega pola. Se je pa odzvala Ljudmila Novak, ki je bila podpredsednica Državnega zbora sicer le mesec dni, preden je postala podpredsednica vlade. Pa je tudi ona položaj izkoriščala?

"Nisem računala, da bom položaj izkoriščala, ampak kot oseba na neki določen funkciji pač moraš delovati odgovorno, zakonito," pravi Novakova.

Kot dodaja, si je na mestu prvega med enakimi želela nekoga z integriteto, to da bi lahko bil kdo iz vrst NSi. "Sedaj pač imamo predsednika, kot ga imamo in seveda same besede še nič ne pomenijo, ampak ravnanja." Zaradi slišanega na posnetkih torej očitno ne zvonijo alarmi. "Zdaj, ali je bilo to rečeno v valu navdušenja nad množico ljudi in predvolilnih obljub, ne vem."

Za Brgleza nesprejemljivo pa je delovanje tudi drugega akterja te zgodbe, člana SD in kranjskega župana Matjaža Rakovca. "Sodelovanje tudi na lokalni ravni s stranko, kot je Resnica politično ne pride v poštev. To je isto kot bi v Nemčiji SD sodelovali z AFD," meni.

Kot pravi, se je – tudi zaradi takih potez – od Socialne demokracije oddaljil. "Formalno nisem izstopil, nikoli nisem čutil potrebe po tem, ampak čedalje bolj jo." In kot še dodaja, tudi članarine več ne plačuje, zato mu bo članstvo sčasoma prenehalo.

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Milan Brglez Ljudmila Novak zemljišče Kranj pravoslavna cerkev Zoran Stevanović Matjaž Rakovec

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KOMENTARJI12

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Castrum
30. 10. 2026 21.27
Zaradi ministrice Dominike ni izstopil...zaradi ministrice Stojanove ni izstopil.... totalen blefer, ki si zdaj nabira točke. Sramota.
Odgovori
+2
3 1
fljfo
30. 10. 2026 21.30
A ni dominikina samopreiskava pokazala, da je le-ta nedolžna?
Odgovori
+1
1 0
zurc
30. 10. 2026 21.26
pa ta je že tolikokrat rekel da bo ostopil se izpisal pa je še vedno v SD in še vedno v politiki
Odgovori
+1
1 0
Ronja razbojniška h?i
30. 10. 2026 21.25
Pravilno!
Odgovori
+0
2 2
Beli Brko
30. 10. 2026 21.22
Milan B. se bo ravnal po naravnem pravu. Kako je samo bil tiho ko je izrael rušil gazo...
Odgovori
-2
0 2
macolagobec
30. 10. 2026 21.23
To ga ni zanimalo. Njega zanimajo druge stvari, lastna kariera.
Odgovori
+0
1 1
Arguss
30. 10. 2026 21.21
Kje pa je ta Tv murgle studijo.
Odgovori
+2
2 0
fljfo
30. 10. 2026 21.19
Vprašanje, kaj mu lahko ponudi Golob....
Odgovori
+1
1 0
Castrum
30. 10. 2026 21.19
Sinonim za demagoga...
Odgovori
+2
2 0
biggie33
30. 10. 2026 21.19
Za Litijsko je že kdo v čuzi??
Odgovori
+4
4 0
fljfo
30. 10. 2026 21.21
Seveda...Cistilka in hišnik, ki sta pregovorila naivno Dominiko.
Odgovori
+1
1 0
macolagobec
30. 10. 2026 21.22
Ne, je pa za GEN-I, pa še to samo v Romuniji, Robi misli, da je na varnem in potuje s Tinco brezskrbno po svetu.
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+1
1 0
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