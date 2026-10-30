Brglez zaradi nestrinjanja s potezami SD na pragu odhoda iz stranke?

Besede predsednika Državnega zbora, da je izkoristil položaj za to, da je uredil donacijo, pa da je potek dražbe dogovorjen, so za Milana Brgleza "zloraba". Bivši poslanec in sekretar, v času Cerarjeve vlade pa je bil štiri leta predsednik državnega zbora, ima glede tega položaja jasno stališče. "Pravzaprav je funkcija predsednika Državnega zbora tista, ki bi morala preprečevati zlorabe, ne pa jih sam početi," pravi.

Funkcija sicer lahko odpira vrata, dodaja Brglez, a ne na način, da prinaša osebne koristi. "Ima nek doseg in je možno nekatere stvari urejati, vendar pa ne na tako grob način, ki ruši vse tisto, kar smo bili navajeni pri politiki."

Za odziv smo – neuspešno – prosili več predsednikov parlamenta z desnega pola. Se je pa odzvala Ljudmila Novak, ki je bila podpredsednica Državnega zbora sicer le mesec dni, preden je postala podpredsednica vlade. Pa je tudi ona položaj izkoriščala?

"Nisem računala, da bom položaj izkoriščala, ampak kot oseba na neki določen funkciji pač moraš delovati odgovorno, zakonito," pravi Novakova.

Kot dodaja, si je na mestu prvega med enakimi želela nekoga z integriteto, to da bi lahko bil kdo iz vrst NSi. "Sedaj pač imamo predsednika, kot ga imamo in seveda same besede še nič ne pomenijo, ampak ravnanja." Zaradi slišanega na posnetkih torej očitno ne zvonijo alarmi. "Zdaj, ali je bilo to rečeno v valu navdušenja nad množico ljudi in predvolilnih obljub, ne vem."

Za Brgleza nesprejemljivo pa je delovanje tudi drugega akterja te zgodbe, člana SD in kranjskega župana Matjaža Rakovca. "Sodelovanje tudi na lokalni ravni s stranko, kot je Resnica politično ne pride v poštev. To je isto kot bi v Nemčiji SD sodelovali z AFD," meni.

Kot pravi, se je – tudi zaradi takih potez – od Socialne demokracije oddaljil. "Formalno nisem izstopil, nikoli nisem čutil potrebe po tem, ampak čedalje bolj jo." In kot še dodaja, tudi članarine več ne plačuje, zato mu bo članstvo sčasoma prenehalo.