Bo cepljenje proti gripi za malčke že kmalu brezplačno?

Kot so pojasnili na NIJZ, želijo brezplačno cepljenje zagotoviti otrokom v starosti, ko je tveganje za težji potek gripe in zaplete povečano, piše Dnevnik. Samoplačnike, med katere za zdaj uvrščajo tudi večino otrok, to cepljenje stane 14 evrov, pri čemer morajo mlajši od devetih let, ki se proti gripi cepijo prvič, prejeti dva odmerka. Za cepljenje se je v teh okoliščinah odločalo zelo malo staršev. V starostni skupini od pol leta do dopolnjenih 23 mesecev je bilo v sezoni 2018/2019 proti gripi cepljenih le 175 otrok.

V prihodnjih letih bi lahko v javno zdravstvo vključili tudi druga cepljenja. Na NIJZ za zdaj razmišljajo o brezplačni zaščiti proti rotavirusnim okužbam. Cepljenje stane okoli 140 ali 180 evrov.

Slovenski strokovnjaki za javno zdravje so naklonjeni tudi brezplačnemu cepljenju proti noricam, za katerimi obolevajo zlasti otroci od četrtega do devetega leta starosti.