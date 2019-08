Bo čez 10 dni res konec poletja?

To je 15-dnevna modelska napoved z možnimi scenariji za Ljubljano. Razberemo lahko, da bodo temperature ob koncu tega in v začetku prihodnjega tedna spet nekoliko višje ter bodo zelo verjetno prilezle malo nad 30 stopinj Celzija.

V zadnjih letih smo se že toliko navadili na vročino, da se nam temperature, ki so bile včasih povsem običajne za poletje, zdijo prenizke. Pred letom 2000 so bili dnevi s temperaturo nad 35 stopinj Celzija izjemno redki, saj so se pojavili le enkrat na 5-10 let, v zadnjih desetih letih pa jih zabeležimo tudi po pet ali več letno.

Prav tako je skokovito poraslo število dni s temperaturo nad 30 stopinj Celzija. V večjem delu države je bilo letos takih dni že 30, to pa je še enkrat več od povprečja med letoma 1981–2010.