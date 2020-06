Bo dan slovenskega športa 23. september?

V skladu s prvotnim predlogom bi ta dan praznovali 1. oktobra, na dan, ko je bil leta 1863 ustanovljen Južni Sokol. Vendar pa bi se ta datum prekrival z mednarodnim dnevom starejših. Tako je pristojni odbor DZ na predlog koalicije na začetku junija sprejel dopolnilo, da se dan slovenskega športa obeležuje 15. oktobra, na dan, ko je bil leta 1991 ustanovljen slovenski olimpijski komite.

K dopolnjenemu predlogu pa so koalicijske SDS, SMC, NSi in DeSUS vložile najprej dopolnilo, s katerim so kot datum obeleževanja dneva športa predlagale 5. februar, ta teden pa so se z novim dopolnilom zavzele za 23. september. Kot so navedle, je bil 23. september 2000 dan, ki je za vedno z zlatimi črkami zapisan v zgodovino slovenskega športa, saj je bila tedaj na podelitvi olimpijskih odličij prvič zaigrana slovenska himna, in to kar dvakrat. Prvo zlato medaljo za samostojno Slovenijo je priboril veslaški dvojni dvojecIztok Čop in Luka Špik, drugo pa Rajmond Debevec z malokalibrsko puško v trojnem položaju. V tednu od 23. do 30. septembra vsako leto poteka tudi Evropski teden športa.