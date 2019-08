Bo del javnega sektorja plače dobil z zamudo?

V Pomurju plače zaenkrat tako še niso dobili zaposleni v vrtcih v Mali Nedelji in Murski Soboti, v Ljubljani pa - neuradno - zaposleni v SNG Drama, poroča Delo. Plačilni dnevi v državnih organih in javnih zavodih so sicer 4. ali 5. dne v mesecu.

Del javnega sektorja je - kot kaže - danes ostal brez plač. Po poročanju spletnega portala Sobotainfo, bodo nekateri javni uslužbenci julijsko plačo očitno dobili z zamudo. Neuradno so vzrok za to tehnične težave oziroma petkova napaka sistema uprave za javna plačila , zaradi katere naj bi izgubili vse vnešene podatke.

Na ministrstvu za finance pa so za 24ur.com pojasnili, da proces obdelave transakcij plač na UJP še vedno poteka. "Transakcije, ki še niso bile obdelane, bodo na UJP obdelali tekom današnjega dne in pravočasno posredovali na banke," pravijo.

Uprava RS za javna plačila (UJP) je znova vzpostavila delujoč sistem UJP v petek, 2. avgusta, v poznih popoldanskih urah, ter zagotovila obdelavo vseh prilivov na račune proračunskih uporabnikov.Zaradi že zaprtega delovanja plačilnih sistemov v Republiki Sloveniji, UJP odlivnih transakcij, ki jih je prejel za dan 2. 8., ni mogel več obdelati.Obveščam vas, da se bodo območne enote UJP v zvezi z nalogi, ki so bili posredovani na UJP za 2. 8. 2019 in niso bili obdelani, obrnile na proračunske uporabnike.V primeru kakršnihkoli vprašanj se prosimo, obrnite na pristojno območno enoto UJP. Za nastale nevšečnosti se vam opravičujemo.

"Tudi sicer so na dan izplačila plač računi javnih uslužbencev odobreni ob različnih urah, vsi pa na isti dan oziroma na dan, za katerega je izplačevalec posredoval izplačila. To pomeni, da javni uslužbenci plače na bančni račun dobijo ob različnih urah," še dodajajo na finančnem ministrstvu.

Spomnimo ...

Sistem Uprave RS za javna plačila (UJP) je v petek odpovedal zaradi predhodnega izpada električnega napajanja na Cankarjevi ulici v Ljubljani. Razlog za to naj bi bila napaka na ključnem delu električne napeljave. Po izpadu pa se ni izvedel avtomatski preklop na agregatsko napajanje, so pojasnili na ministrstvu za javno upravo. Spletna stran UJP, ki s svojim sistemom skrbi za vse transakcije s proračunskimi uporabniki, večino dneva tako ni bila dostopna.

S finančnega ministrstva so nato sporočili, da so napako odpravili že v petek zvečer in sistem bi moral delovati tako kot prej. Med izpadom je celotna uprava prešla na rezervni sistem, izpad elektrike pa po besedah ministrstva za finance ni imel vpliva na varnost podatkov v sistemu UJP. Zatrjujejo, da sistem ostaja varen, škode naj zaradi začasne nedosegljivosti ne bi bilo. "Plače javnim uslužbencem bodo v ponedeljek nedvomno nakazane na transakcijske račune," so še zatrdili v petek.