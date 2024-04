Bo DeSUS videl povratek Karla Erjavca?

Stranka DeSUS, ki bi morala danes dobiti novo vodstvo, po šlamastiki pri organizaciji kongresa vstopa v podaljške tekme za predsedniški stolček. Po tem, ko so že rezervirali dvorano, nato pa prepozno sklicali kongres, bodo zdaj novega šefa stranke upokojencev ustoličili sredi junija. Kdo so kandidati, ki bi se želeli zavihteti na čelo stranke? Kaj obljubljajo? Ali bi se lahko tik pred zdajci v bitko vključil tudi dolgoletni "alfa" in "omega" stranke Karl Erjavec?