Bo 'dežurnega' v šolah nadomestil informator – vratar?

Celje, 03. 11. 2025 18.23 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Rene Markič
Komentarji
18

Celjski aktiv ravnateljev osnovnih šol je na ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v teh dneh naslovil pobudo za uvedbo novega delovnega mesta v osnovnih šolah. Želijo si namreč informatorja – vratarja, ki bi nadomestil dežurne učence, kot smo jih poznali v preteklosti. Od leta 2016, ko so na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje z okrožnico omejili možnost dežuranja, šole skrb za varnost in red urejajo, kakor se znajdejo in vsaka na svoj način.

Do leta 2016 je bilo dežuranje učencev in učenk v osnovnih šolah stalnica. Predvsem po obdobju epidemije covida-19 pa je to skoraj v popolnosti padlo v pozabo. Razen nekaj izjem se morajo osnovne šole namreč znajti same, pravi eden od podpisnikov najnovejše pobude.

"Gre predvsem za varnost naših otrok. Na vhodu v šolo je treba res postaviti nekoga, ki pozna šolo, ne pa nekoga, ki ga vsako leto na novo zaposlujemo in šole ne pozna," pojasnjuje Robert Pritržnik.

Z omenjenimi izzivi se soočajo tudi drugod po Sloveniji. "Delovno mesto receptor – informator ni sistemizirano. Se pravi, s strani ministrstva, ki je naš organizator in financer, to delovno mesto ne obstaja. Tako da se šole znajdemo malenkost po svoje," pravi Jernej Šoštar, ravnatelj ene izmed ljubljanskih osnovnih šol.

Nekatere so popolnoma ukinile dežuranje, druge pa za nizko plačilo najemajo delavce, največkrat študente in upokojence. V primeru Osnovne šole Kašelj del sredstev ponudi občina, del pa sofinancirajo starši. "Šole so načeloma po Sloveniji izjemno velike. Nadzor nad samim prostorom je izjemno težak. Zato je delovno mesto oz. ena oseba, ki opravlja to delo informatorja, zlata vredna," dodaja ravnatelj Šoštar.

Vratar ne bi imel vloge varnostnika.
Vratar ne bi imel vloge varnostnika. FOTO: Svet na Kanalu A

Tudi on poudarja, da ministrstvo že vsaj zadnjih pet let prosijo k ureditvi tega področja. Po njegovih besedah bi bilo stalno financiranje receptorja ključno."Vedno nam prisluhnejo in se strinjajo s tem, ampak do sistematizacije tega delovnega mesta zaenkrat še ni prišlo. Če bodo celjski ravnatelji uspešni, bomo vsi ravnatelji v Sloveniji izjemno veseli," poudarja Šoštar.

"Verjamem, da bomo sčasoma, če bomo vztrajni in če vsi želimo dobro našim otrokom, sistematizirali delovno mesto informator - vratar," je prepričan tudi Pritržnik.

Kot še poudarjata, novi poklic ne bi imel vloge varnostnika, ki bi otrokom pregledoval šolske torbe. To bi še naprej ostalo v domeni ravnateljev, glavna vloga receptorja bi bila namreč sprejemanje obiskovalcev.

šola dežurni učenec informator vratar receptor delovno mesto
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Janez23
03. 11. 2025 19.22
+3
Kaj se spet delajo norca, kakšen informator? Kakšen vratar? Kaj pa imajo obiskovalci iskati v šoli? Še delovno mesto varnostnika bi morali ukiniti in dati pendrike učiteljem, pa naj mlatijo barabe.
ODGOVORI
3 0
Mclaren
03. 11. 2025 19.27
+0
Nismo študirali za to, da bomo mlatili barabe.
ODGOVORI
2 2
bb5a
03. 11. 2025 19.22
+2
Na dolenjskih šolah bi bol kot informator prišel prav terminator.
ODGOVORI
2 0
Kod.
03. 11. 2025 19.18
+2
Pogoj verjetno Albanski jezik
ODGOVORI
3 1
Janez23
03. 11. 2025 19.17
+4
Pogoj za zasedbo delovnega mesta informator – vratar je tekoče znanje albanskega, bosanskega in romskega jezika. Znanje slovenskega jezika ni pogoj.
ODGOVORI
5 1
iziizi
03. 11. 2025 19.12
-1
blablabla
ODGOVORI
0 1
asdfghjklč
03. 11. 2025 19.10
+5
Bedarija ... jaz sem užival biti dežuren ... fraj pouk. Še najboljše pa mi je bilo, ko sem moral za začetek in konec pouka sam zvoniti za celo šolo ... tako sem stalno zvonil za začetek pouka eno minuto z zamudo, pa dve minuti prehitro za konec pouka.
ODGOVORI
5 0
Killing of Hind Rajab
03. 11. 2025 19.00
+1
glede na to koliko romov je nezaposlenih najbolje da informacije podajajo oni ...Ljudje bodo vedeli in pomirjeni...
ODGOVORI
4 3
ptuj.si
03. 11. 2025 18.59
+4
Saj to ni nič novega. To je že sedaj v kar nekaj šolah.
ODGOVORI
4 0
Smuuki
03. 11. 2025 18.55
+7
Rešitev je preprostejša kot izgleda. V podjetjih so vratarji receptorji izhlapeli. Vrata so zaklenjena in ko vstopaš v podjetje te sprejme tisti s katerim si dogovorjen. Ce nisi z nikomer dogovorjen ostaneš pred zaklenjenimi vrati. V šolah bi moralo biti enako. Nihče nepovabljen v šolo vstopa nima. Tudi razjarjeni starši, odvetniki vstopajo ko dobijo dogovorjen termin sicer se ustavijo pred zaklenjenimi vrati. Je to res tako težko izpeljati? Poštar pokliče, pozvoni v tajništvo in se reši vse. Nihče nepooblaščen nima možnosti motiti učnega procesa. Pred vrati kamera da se vidi kdo sploh je
ODGOVORI
7 0
Rookoko
03. 11. 2025 18.54
+3
Jaaaa se povecajmo javni sektor, gremo do konca…
ODGOVORI
5 2
Brus123
03. 11. 2025 18.52
+0
To je vse prinesla permisivna vzgoja vaših nič krivih sončkov. Če bi starši vzgajali otroke kot je treba, take vaje nebi bile potrebne.
ODGOVORI
1 1
jedupančpil
03. 11. 2025 18.45
+4
avtoriteto uciteljem nazaj pa bo hitr red
ODGOVORI
4 0
proofreader
03. 11. 2025 18.44
+8
Glede na situacijo in zakonodajo bomo kmalu imeli rentgenske preglede na vhodih v šole. Kot na letališčih ali ob vstopu v Državni zbor.
ODGOVORI
9 1
Rookoko
03. 11. 2025 18.55
+3
Zahodne vrednotr…
ODGOVORI
3 0
