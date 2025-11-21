Bo do konca mandata še kakšen politik prestopil v drugo stranko?

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

"No, danes vam bom razložila razliko med ednino in množino!" je rekla učiteljica, ko je vstopila v razred. Če ena ženska gleda skozi okno, kaj je to?" "Ednina!" se je oglasila Mateja. "In kaj je, če skozi okno gleda šest žensk?" je vprašala. "Javna hiša!" se je oglasil Mihec.