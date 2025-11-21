Slovenija
Bo do konca mandata še kakšen politik prestopil v drugo stranko?
V aktualnem sklicu parlamenta je bilo prestopov manj kot običajno, a predvsem novoustanovljene stranke računajo na to, da bi lahko v svoje vrste privabile kakšno vidno ime iz poslanskih vrst. Pri Socialnih demokratih medtem izstop dveh vidnih članov, nekdanjih ministrov, Anje Kopač in Jerneja Pikala.
