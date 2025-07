Bo dostop do baze podatkov, ki razkriva prepletene lastniške povezave, omejen?

Kako pomembna so takšna orodja za raziskovalno novinarstvo, pojasnjuje naš novinar in voditelj, avtor številnih novinarskih razkritij "Takojšen, hiter dostop do registrov, baz podatkov, je temelj, ki daje novinarjem možnost, da razkrivamo in javnost seznanjamo z aferami, povezanimi s politiko. Temeljna pravica javnosti je, da ve, kaj politika počne. Brez tega ta pravica ni omogočena," poudarja novinar in voditelj 24UR Zvečer Uroš Slak .

Spremembe zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma so spisali na finančnem ministrstvu. O tem, ali imajo novinarji upravičen pravni interes, bi presojal poseben organ, kar je zelo problematično, so opozorili na Komisiji za preprečevanje korupcije. "Kar bi lahko vodilo do tega, da bi se lahko organ na podlagi neke kaprice, ali ker nekega novinarja ne mara, odločil, da nima pravnega interesa. Novinar bi se pritožil, v končni fazi bi bil dostop omogočen, ampak minilo bi kar precej časa," pojasnjuje namestnica predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Tina Divjak.

"Novinar ne more čakati 15 dni, da mu register z odločbo dodeli dostop do teh informacij, ker zgodbe nastajajo v realnem času," izpostavlja tudi generalna sekretarka Društva novinarjev Slovenije Špela Stare. V društvu so zato pozvali poslance k spremembi spornega člena. "Če novinar nima dostopa do registra in podatkov dejanskih lastnikov podjetij, mu je bistveno oteženo preiskovanje korupcije, gospodarskega kriminala, pranje denarja, povezave med vplivnimi posamezniki."

Opozorila stroke so očitno zalegla, saj imajo danes poslanci na mizi amandma Gibanja Svobode, ki popravlja sporni člen finančnega ministrstva, za novinarje in raziskovalce. "Za omenjene osebe že na ravni zakona ugotavlja, da imajo upravičen interes za dostop," pojasnjuje državna sekretarka na ministrstvu za finance Gordana Pipan.

Poslanci bodo o amandmaju še glasovali, kar se bo zgodilo prihodnji torek.