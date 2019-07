Bo drugi tir že na začetku gradnje postal dragi tir?

Podjetje 2TDK je tik pred pravnomočnostjo razveljavilo lasten izbor ponudnika za gradnjo 170 metrov dolgega mosta z galerijo čez dolino reke Glinščice. Po naših podatkih je razveljavitev zahteval Kolektor Stojana Petriča, neuradno zaradi računske napake, ki je komisija pri izboru ni opazila.

Posel za gradnjo mostu z galerijo bi tako utegnil dobiti konzorcij gradbenih baronov nove generacije, Kolektorja, Rika in Pomgrada, ki pa je bistveno dražji. Za most z galerijo skupina podjetij zahteva kar 13 milijonov in pol, kar je pet milijonov in pol več od prvotno izbranega ponudnika. Na razpis so prispele zgolj tri ponudbe. Razlika med cenami pa je ogromna. Konzorcij najcenejših (podjetja Markomarka, Nivala in Ekorela) bi posel opravil za slabih 8 milijonov evrov, t. i. konzorcij velikih treh – Kolektor, Riko in Pomgrad – je bil dražji za 5 milijonov in pol, podjetje Godina pa še za dodaten milijon. Zadnji ponudbi močno izstopata od vrednosti, ki je bila obljubljena v investicijskem planu.





Schara je prepričan, da bi takšne projekte morali voditi strokovnjaki. FOTO: 24UR

Glavni operativec najcenejšega konzorcija,Aleksander Schara, je povedal, kako so prišli do svoje ponudbe in da z njo nikakor ne bi šli v minus. "Z zneskom 9,4 milijona smo bili seznanjeni. Naša analiza je pokazala, da gremo lahko nižje. Prepričani smo, da bomo kot dobri gospodarji tudi zaslužili na tem projektu." Zapletlo naj bi se po pritožbi Kolektorja, ki si je na 2TDK tudi podrobno ogledal najcenejšo ponudbo, in kot kaže, v njej našel pomanjkljivosti, ki jih razpisna komisija ni. Po naših informacijah so na 2TDK poslali tudi poziv k odpravi nezakonitosti, zato so tik pred pravnomočnostjo izbiro razveljavili in zdaj znova pretresajo ponudbo pod vodstvom Markomarka. Posledica tega bi lahko bila, da bi posel pristal v rokah dražjih izvajalcev. V Markomarku so povedali, da bi ob takšnem razpletu sledila njihova pritožba.

Podjetje 2TDK je tik pred pravnomočnostjo razveljavilo lasten izbor ponudnika za gradnjo mostu. FOTO: 24UR