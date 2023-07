Bo država prenehala kriti del stroškov v domovih za starejše?

Dom starejših občanov v Fužinah je po interventnem zakonu, ki se je s koncem junija iztekel, dobil približno 5000 evrov na mesec iz naslova višjih stroškov dela, to je pomenilo približno 20 evrov na oskrbovanca. Jaka Bizjak, direktor DSO Fužine, pove: "Nam se s 1. julijem stroški dela ne povišajo, nam se samo prihodki zmanjšajo." Ministrstvu namreč ukrepa na vladi ni uspelo podaljšati.

Sonja Gazvoda pa pravi: "Dejstvo je, da to ni prav, mi pa ne moremo narediti nič. Ti starejši, ki tukaj prebivamo, ne bomo nič dosegli." Gazvoda in Ana Režek iz DSO Fužine pojasnjujeta, da sami sicer nista zahtevni in da sta zadovoljni z osebjem, hrano, z domom, da skratka po njunih besedah "vse štima".

Podatki kažejo, da manj kot polovica oskrbovancev v domovih za starejše v tem trenutku lahko sama pokrije stroške, v večini so doplačniki še svojci, kar petina primerov pa je takih, ko tudi svojci skupaj s stanovalci ne zmorejo pokriti domske oskrbe. Stroški na vseh postavkah pa seveda rastejo.

"S 1. julijem so domovi lahko za pet do šest odstotkov izredno uskladili ceno, ampak ta cena ne odraža dejanskega stanja, saj je ministrstvo to ceno omejilo in obenem obljubilo pomoč za dodatno razliko. Če pa sedaj te dodatne razlike ni, to pomeni, da domovi spet lahko izredno uskladijo ceno," poudarja Denis Sahernik iz Skupnosti socialnih zavodov.

A kljub neuspehu z interventnim zakonom na ministrstvu za solidarno prihodnost nakazujejo, da se jim višja izredna uskladitev ne zdi upravičena. O financiranju Bizjak izpostavlja: "Morali bomo varčevati. Varčevanje bo, glede na to, da moramo plačati plače ter kupiti hrano, izhajalo predvsem iz investicij in vzdrževanja. To pa pomeni, da bo čez eno leto dom v slabšem stanju in si dejansko izposojamo od prihodnjih generacij."