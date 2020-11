Bo državni sekretar Tone Kajzer novi veleposlanik v ZDA?

Tone Kajzer je bil za državnega sekretarja na zunanjem ministrstvu imenovan ob nastopu sedanje vlade premierja Janeza Janše 13. marca. Do prevzema funkcije državnega sekretarja je bil na MZZ pristojen za koordinacijo digitalne preobrazbe. Pred tem je bil med drugim veleposlanik Slovenije na Finskem in v Estoniji ter na Danskem med letoma 2013 in 2018, piše na spletni strani vlade.

Pred tem pa je bil od leta 2012 državni sekretar v kabinetu tedanjega predsednika vlade Janeza Janše. Med drugim je bil takrat zadolžen tudi za pripravo mokriškega memoranduma s Hrvaško o vprašanju prenesenih deviznih vlog nekdanje podružnice Ljubljanske banke v Zagrebu, ki ga je Janša podpisal marca 2013 s tedanjim hrvaškim kolegom Zoranom Milanovićem.

Kajzerja bo zdaj na položaju državnega sekretarja na zunanjem ministrstvu zamenjal Stanislav Raščan, ki je po izobrazbi doktor medicine in doktor politologije. Je izkušen diplomat, na Ministrstvu za zunanje zadeve deluje že od leta 1994. Leta 2006 je bil imenovan za veleposlanika na stalnem predstavništvu Slovenije pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) na Dunaju. Do imenovanja za državnega sekretarja pa je bil vodja Sektorja za Azijo in Oceanijo.